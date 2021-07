Covid: les YouTubers qui ont révélé un complot anti-vaccin

Par Charlie Haynes et Flora Carmichael

BBC Trending

il y a 32 minutes

Une mystérieuse agence de marketing a secrètement proposé de payer des stars des réseaux sociaux pour diffuser de la désinformation sur les vaccins Covid-19. Leur plan a échoué lorsque les influenceurs ont rendu public la tentative de les recruter.

"Tout a commencé par un e-mail", raconte Mirko Drotschmann, un YouTuber et journaliste allemand.

Normalement, Mirko ignore les offres des marques qui lui demandent de faire de la publicité pour leurs produits auprès de ses plus de 1,5 million d'abonnés. Mais l'offre de parrainage qu'il reçoit en mai de cette année ne ressemble à aucune autre.

Une agence de marketing d'influence appelée Fazze lui propose de le payer pour promouvoir ce qu'elle dit être une information divulguée qui suggère que le taux de mortalité chez les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer est presque trois fois supérieur à celui du vaccin AstraZeneca.

Les informations fournies étaient fausses.

Mirko comprend rapidement qu'on lui demande de diffuser des informations erronées afin de saper la confiance du public dans les vaccins en pleine pandémie.

Lire aussi sur BBC Afrique :

"J'ai été choqué", dit Mirko, "puis j'ai été curieux, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?".

Crédit photo, Mirko Drotschmann Légende image, Mirko Drotschmann s'est vu proposer de l'argent pour diffuser des informations erronées sur ses comptes de réseaux sociaux.

En France, le YouTubeur scientifique Léo Grasset a reçu une offre similaire. L'agence lui propose 2000 euros s'il accepte de participer. Fazze affirme qu'elle agissait pour un client qui souhaitait rester anonyme.

"C'est un énorme drapeau rouge", dit Léo.

Léo et Mirko sont tous deux consternés par les fausses déclarations.

Ils font semblant d'être intéressés pour essayer d'en savoir plus et reçoivent des instructions détaillées sur ce qu'ils doivent dire dans leurs vidéos.

Dans un anglais guindé, le brief leur demande d'"agir comme si vous étiez passionné et intéressé par ce sujet."

Crédit photo, Léo Grasset Légende image, Léo Grasset a été horrifié par la tentative de le recruter.

Elle leur a demandé de ne pas mentionner que la vidéo avait un sponsor et de prétendre qu'ils donnaient spontanément des conseils par souci pour leurs fans.

Les plateformes de réseaux sociaux ont des règles qui interdisent de ne pas divulguer qu'un contenu est sponsorisé. En France et en Allemagne, c'est également illégal.

Le dossier de Fazze demandait aux influenceurs de partager un article du journal français Le Monde sur une fuite de données de l'Agence européenne des médicaments.

L'article était authentique, mais ne contenait rien sur les décès dus aux vaccins. Mais dans ce contexte, elle donnait la fausse impression que les statistiques sur les taux de décès provenaient de la fuite.

Les données que l'on a demandé aux influenceurs de partager avaient en fait été assemblées à partir de différentes sources et sorties de leur contexte.

Elles présentaient le nombre de personnes décédées dans plusieurs pays quelque temps après avoir reçu différents vaccins Covid. Mais ce n'est pas parce qu'une personne meurt après avoir reçu un vaccin qu'elle est morte parce qu'elle a reçu le vaccin. Elle aurait pu être tuée dans un accident de voiture.

Dans les pays où les statistiques ont été établies, un plus grand nombre de personnes avaient reçu le vaccin Pfizer à l'époque, et il fallait donc s'attendre à un plus grand nombre de décès après un vaccin Pfizer.

"Si vous n'avez pas de formation scientifique, vous pourriez simplement dire 'oh, il y a ces chiffres, ils sont vraiment différents. Il doit donc y avoir un lien. Mais vous pouvez faire n'importe quelle corrélation fallacieuse comme vous le voulez vraiment", explique Léo.

Les influenceurs ont également reçu une liste de liens à partager - des articles douteux qui utilisaient tous la même série de chiffres censés démontrer la dangerosité du vaccin Pfzer.

Lorsque Léo et Mirko ont dénoncé la campagne Fazze sur Twitter, tous les articles, à l'exception de celui du Monde, ont disparu du web.

La campagne de désinformation a été bâclée à tous points de vue.

Depuis que Léo et Mirko ont dénoncé l'affaire, au moins quatre autres influenceurs en France et en Allemagne ont révélé qu'ils avaient également rejeté les tentatives de recrutement de Fazze.

Mais un journaliste allemand, Daniel Laufer, a identifié deux influenceurs qui ont peut-être accepté l'offre.

Le YouTubeur indien Ashkar Techy fait habituellement des vidéos humoristiques sur les voitures et les rencontres et l farceur brésilien Everson Zoio, a plus de trois millions de followers sur Instagram.

Chacun d'entre eux a posté des vidéos peu caractéristiques dans lesquelles ils diffusaient le même message que la campagne Fazze et partageaient les liens de fausses nouvelles du dossier de l'agence. Tous deux avaient également participé à de précédentes promotions de Fazze.

Après que Daniel Laufer les ait contactés, Everson Zoio et Ashkar Techy ont retiré leurs vidéos mais n'ont pas répondu à ses questions. La BBC a essayé de contacter les deux influenceurs, mais ils n'ont pas répondu.

Crédit photo, Ashkar Techy Légende image, Ashkar Techy a partagé ces données douteuses dans sa vidéo.

Nous avons essayé d'envoyer des emails aux personnes qui ont approché Mirko et Léo. Les e-mails ont été renvoyés, non pas par Fazze, mais par le domaine d'une société appelée AdNow.

Fazze fait partie d'AdNow, qui est une société de marketing numérique, enregistrée en Russie et au Royaume-Uni.

La BBC a tenté à plusieurs reprises de contacter AdNow par téléphone, par e-mail et même par une lettre envoyée par courrier à leur siège de Moscou, mais ils n'ont pas répondu.

Nous avons finalement réussi à contacter Ewan Tolladay, l'un des deux directeurs de la branche britannique d'AdNow - qui vit à Durham.

M. Tolladay affirme qu'il n'a pas grand-chose à voir avec Fazze - qui, selon lui, est une coentreprise entre son collègue directeur - un Russe du nom de Stanislav Fesenko - et une autre personne dont il ignore l'identité.

Il déclare qu'il n'a pas participé à la campagne de désinformation. Il ajoute qu'il ne savait même pas que Fazze avait accepté le contrat avant que l'histoire n'éclate. Il n'a pas pu nous éclairer sur l'identité du client mystère.

Il indique qu'à la lumière du scandale, "nous agissons de manière responsable et fermons AdNow ici au Royaume-Uni". Il a ajouté que Fazze allait également être fermé.

Nous avons essayé de faire en sorte que M. Fesenko nous parle, mais sans succès.

Les autorités françaises et allemandes ont ouvert des enquêtes sur les démarches de Fazze auprès des influenceurs.

Mais l'identité du mystérieux client de l'agence reste floue.

Des spéculations ont été faites sur les liens entre la Russie et ce scandale et sur les intérêts de l'État russe à promouvoir son propre vaccin - Sputnik V.

Omid Nouripour, porte-parole de la politique étrangère du parti vert allemand, a suggéré de chercher à Moscou la motivation de la campagne Fazze.

Il a ainsi déclaré : "Le fait de dénigrer les vaccins en Occident mine la confiance dans nos démocraties et est censé augmenter la confiance dans les vaccins russes, et il n'y a qu'une seule partie qui en profite, et c'est le Kremlin."

Mais dans une déclaration, l'ambassade de Russie à Londres a fait savoir : "Nous considérons le Covid-19 comme une menace mondiale et, par conséquent, nous ne sommes pas intéressés à saper les efforts mondiaux dans la lutte contre ce virus, la vaccination des personnes avec le vaccin Pfizer étant l'un des moyens de faire face au virus."

Si la campagne de Fazze a été un flop, Léo Grasset pense que ce ne sera pas la dernière tentative d'utiliser le pouvoir des influenceurs pour diffuser la désinformation.

"Si vous voulez manipuler l'opinion publique, surtout pour les jeunes, vous n'allez pas à la télévision", déclare le YouTuber français Léo Grasset.