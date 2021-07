Une jeune Indienne tuée pour avoir porté un jean

Geeta Pandey

BBC News, Delhi

il y a 25 minutes

Crédit photo, Rajesh arya Légende image, Neha Paswan aimait porter des tenues modernes

Des informations faisant état de filles et de jeunes femmes brutalement agressées par des membres de leur famille ont récemment fait la une des journaux en Inde. Les incidents ont également mis en lumière l'insécurité des filles et des femmes dans leur propre foyer.

La semaine dernière, Neha Paswan, 17 ans, aurait été battue à mort par des membres de sa famille é dans l'État d'Uttar Pradesh, au nord du pays, parce qu'ils n'aimaient pas qu'elle porte des jeans.

Sa mère, Shakuntala Devi Paswan, a déclaré à la BBC Hindi que l'adolescente avait été sévèrement battue à coups de bâton par son grand-père et ses oncles après une dispute au sujet de ses vêtements. La scène s'est déroulée dans le village de Savreji Kharg dans le district de Deoria, l'une des régions les moins développées de l'État.

"Elle avait observé un jeûne religieux d'une journée. Le soir, elle enfilait un jean et un haut et accomplissait ses rituels. Lorsque ses grands-parents se sont opposés à sa tenue vestimentaire, Neha a rétorqué que les jeans étaient faits pour être portés et qu'elle les porterait", a déclaré sa mère.

La dispute a dégénéré, entraînant la violence, affirme-t-elle.

Shakuntala Devi a déclaré que sa fille était inconsciente et que sa belle-famille a appelé un pousse-pousse pour l'emmener à l'hôpital.

"Ils ne m'ont pas laissé les accompagner alors j'ai alerté mes proches qui se sont rendus à l'hôpital du district à sa recherche mais ils ne l'ont pas trouvée."

Le lendemain matin, a déclaré Shakuntala Devi, ils ont entendu dire que le corps d'une fille était suspendu sur un pont, au-dessus de la rivière Gandak qui traverse la région. Quand ils sont allés enquêter, ils ont découvert que c'était celui de Neha.

La police a déposé une plainte pour meurtre et destruction de preuves contre 10 personnes, dont les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins et le conducteur de Neha. L'accusé n'a encore fait aucune déclaration publique.

Crédit photo, Rajesh arya Légende image, Shakuntala Devi (à droite) essaie toujours de comprendre pourquoi sa fille a été tuée

Un haut responsable de la police, Shriyash Tripathi, a déclaré à BBC Hindi que quatre personnes, dont les grands-parents, un oncle et le conducteur de l'automobile, avaient été arrêtées et interrogées. Il a déclaré que la police recherchait les accusés restants.

Des rêves à jamais anéantis

Le père de Neha, Amarnath Paswan, qui travaille comme journalier sur des chantiers de construction à Ludhiana, une ville du Pendjab, et qui était rentré chez lui pour faire face à la tragédie, a déclaré qu'il avait travaillé dur pour envoyer ses enfants, dont Neha, à l'école.

Shakuntala Devi a déclaré que leur fille voulait devenir officier de police, mais que "ses rêves ne se réaliseraient jamais".

Elle a allégué que ses beaux-parents faisaient pression sur Neha pour qu'elle abandonne ses études dans une école locale et la réprimandaient souvent pour avoir porté autre chose que des vêtements indiens traditionnels.

Neha aimait s'habiller avec des tenues modernes - deux des photographies que sa famille a partagées avec la BBC la montraient portant une longue robe dans l'une et un jeans et une veste dans une autre.

Les militants disent que la violence contre les femmes et les filles au sein des foyers dans une société ancrée dans le patriarcat est profondément ancrée et est souvent sanctionnée par les aînés de la famille.

Les filles et les femmes en Inde sont confrontées à de graves menaces - du risque de fœticide avant même de naître en raison de la préférence pour les fils - à la discrimination et à la négligence. La violence domestique est endémique et en moyenne, 20 femmes sont tuées chaque jour pour avoir apporté une dot insuffisante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le jean est le choix de vêtements pour de nombreux jeunes Indiens, mais les communautés conservatrices interdisent aux filles de le porter

Les femmes et les filles des petites villes et de l'Inde rurale vivent sous de sévères restrictions, les chefs de village ou les patriarches de famille dictant souvent ce qu'ils portent, où elles vont ou à qui elles parlent, et tout faux pas est considéré comme une provocation et doit être puni.

Il n'est donc pas étonnant que l'agression présumée de Neha pour son choix de vêtements ne soit qu'une des nombreuses attaques brutales signalées contre des filles et des jeunes femmes par des membres de leur famille qui ont récemment choqué l'Inde.

Attaques répétées contre des filles et des jeunes femmes

Le mois dernier, une vidéo déchirante qui a émergé du district d'Alirajpur dans l'État voisin du Madhya Pradesh montrait une femme de 20 ans battue par son père et trois cousins.

À la suite de l'indignation, la police a déposé une plainte contre les hommes et a déclaré qu'elle était 'punie' pour s'être enfuie de son domicile conjugal 'abusif'.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Sandhya, Rani et bien d'autres encore partagent leurs calvaires à Bombay.

Une semaine avant l'incident, des rapports indiquaient que deux filles avaient été impitoyablement battues par des membres de leur famille pour avoir parlé au téléphone avec un cousin dans le district voisin de Dhar.

Des vidéos de l'incident montraient l'une des filles traînée par les cheveux, jetée au sol, frappée à coups de pied et de poing et battue avec des bâtons et des planches de bois par ses parents, ses frères et ses cousins. Après que la vidéo est devenue virale, la police a arrêté sept personnes.

Un incident similaire - qui a également eu lieu le mois dernier - a été signalé dans l'État du Gujarat, où deux adolescentes ont été battus par au moins 15 hommes, dont des proches, pour avoir parlé au téléphone portable, a indiqué la police.

L'activiste pour l'égalité des sexes Rolly Shivhare a déclaré "qu'il est choquant de constater qu'au 21e siècle, nous tuons et agressons des filles parce qu'elles portent des jeans ou parlent sur un téléphone portable.

Le patriarcat, dit-elle, est "l'un des plus gros problèmes en Inde" et souligne que les politiciens, les dirigeants et les influenceurs font souvent des commentaires misogynes qui donnent le mauvais exemple et que le message de l'égalité des sexes ne se diffuse pas dans la communauté et la famille.

"Le gouvernement dit que les filles sont notre priorité et annonce de grands projets pour leur bien-être, mais rien ne se passe sur le terrain", a déclaré Mme Shivhare.

En Occident, un enfant ou une femme en danger dans leur foyer peut être transféré dans un refuge ou placé en famille d'accueil.

"Les maisons d'hébergement et les centres de crise en Inde sont peu nombreux et la plupart sont si mal gérés que personne ne voudrait y vivre. Notre gouvernement doit allouer plus de fonds et améliorer leur état", a déclaré Mme Shivhare. "Mais la seule solution à long terme est de rendre les filles plus conscientes de leurs droits."