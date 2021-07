Le retrait non consensuel du préservatif vu par deux femmes

Il y a deux ans, Gemma (son nom a été modifié) a eu des rapports sexuels avec un homme qui a retiré le préservatif à son insu et sans son consentement.

Le stealthing - ou retrait non consensuel du préservatif - est un viol selon la loi britannique, mais il n'y a jamais eu qu'une seule poursuite aboutie, et c'était en 2019.

"Je ne savais rien du stealthing jusqu'à ce que cela m'arrive", dit-elle à Radio 1 Newsbeat.

"Ce n'est qu'après que j'ai réalisé ce qu'il avait fait et je me suis sentie si bouleversée et inquiète.

"J'ai pris la pilule du lendemain, mais quand je n'ai pas eu mes règles le mois suivant, j'ai fait un test de grossesse".

Gemma dit que le test était positif, et elle a été choquée de découvrir qu'elle était enceinte.

"J'étais vraiment en colère, émotive et confuse. J'ai envoyé un message au type, mais il ne pensait pas que c'était un gros problème et m'a dit que l'avortement ne coûtait que 50 livres sterling, mais cela a changé tellement de choses dans ma vie.

"En fin de compte, j'ai décidé de me faire avorter, mais c'était une décision très difficile à prendre. Je me suis tellement culpabilisée parce que je voulais un bébé, mais je savais que ce n'était pas la bonne circonstance."

Gemma a bien signalé son expérience à la police, mais l'affaire est restée sans suite.

"En fait, je suis allée les voir quand j'ai réalisé que c'était un viol et parce que j'étais enceinte".

Elle dit que la police a parlé à l'homme mais a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves car c'était "ma parole contre la sienne et il a nié".

La question a été explorée l'année dernière, dans la série télévisée de BBC One I May Destroy You.

Dans le quatrième épisode, le personnage principal, Arabella, a un rapport sexuel avec un homme qui retire le préservatif à son insu. Comme beaucoup de femmes, Arabella ne réalise pas qu'il s'agit d'un viol avant d'en entendre parler dans un podcast.

"Ce dont nous parlons, c'est du viol".

Un porte-parole de l'organisation caritative Rape Crisis affirme que la pratique de la furtivité est un sujet dont elle entend parler "de plus en plus".

"Il est toujours difficile de dire si c'est parce que cela se produit plus souvent ou parce que les gens en sont plus conscients et plus ouverts à la discussion", explique Katie Russell, de l'organisation caritative.

Elle pense également que le terme "furtivité" n'est pas très utile.

"Il s'agit d'une expression relativement nouvelle et, d'une certaine manière, il est utile d'avoir un terme pour que les gens sachent de quoi il s'agit, mais d'une autre manière, cela peut être un peu trompeur.

" En quelque sorte, cela aseptise et minimise le problème, car en fin de compte, c'est de viol qu'il s'agit.

"Nous devons être parfaitement clairs : il s'agit d'un retrait non consensuel du préservatif, et ce n'est pas quelque chose d'un peu effronté ou d'un peu vilain dont on peut s'affranchir - c'est quelque chose de sérieux qui peut avoir des conséquences très néfastes sur la vie et la santé d'une personne."

Rape Crisis et la police ne disposent d'aucun chiffre sur le nombre d'incidents de furtivité, car ils sont enregistrés comme des viols.

Un porte-parole du National Police Chiefs' Council déclare : "Nous encourageons toujours les gens à signaler ces incidents, soit en appelant le 101, soit en les signalant à l'accueil d'un poste de police."

Edem dit qu'elle n'a pas signalé l'incident parce qu'elle s'inquiétait du temps que prendrait l'enquête.

Edem Barbara Ntumy dit que cela lui est également arrivé.

"Je voyais quelqu'un de temps en temps et pendant l'acte sexuel, il a retiré le préservatif sans ma permission. Je les ai confrontés à ce sujet à l'époque, mais ils ont nié et sont devenus assez agressifs, alors j'ai décidé de ne plus leur parler", raconte-t-elle à Newsbeat.

"Je n'ai pas porté plainte parce que je ne pensais pas obtenir le résultat que je souhaitais.

"J'étais très consciente que les enquêtes sur les affaires de viol prennent beaucoup de temps, que tous vos appareils sont confisqués et que la résolution peut prendre beaucoup de temps.

Au cours des cinq dernières années, les cas de viols signalés à la police ont augmenté, mais le nombre de ceux qui sont portés devant les tribunaux a diminué de plus de moitié.

Dans une déclaration, le Crown Prosecution Service a précisé à Newsbeat : "Nous sommes déterminés à augmenter le nombre d'affaires de viols portées devant les tribunaux. Trop peu de victimes obtiennent justice, et nous travaillons dur pour changer cela".

Edem travaille aujourd'hui dans le domaine de la santé sexuelle, et aimerait voir une méthode d'enregistrement des incidents de furtivité, qui n'implique pas le système de justice pénale.

J'ai fait la paix avec ça

"Je pense que cela arrive souvent et qu'il devrait y avoir un moyen pour les victimes de le signaler, sans nécessairement passer par la voie de l'implication de la police", dit-elle.

"J'ai fait la paix avec ça maintenant, le plus gros problème pour moi à l'époque était que je pouvais avoir contracté une IST, parce que nous étions occasionnels et pas dans une relation.

"Cela m'a mis en colère parce que si vous avez quelque chose d'occasionnel, il est tellement important de respecter leurs limites et d'être en sécurité, surtout si vous avez des relations sexuelles avec plusieurs personnes."

Kate Parker, du Schools Consent Project, estime qu'il est "fondamental" que les enfants apprennent le consentement à l'école.

Kate Parker est avocate et directrice du Schools Consent Project, qui enseigne aux jeunes ce qu'est le consentement. Elle affirme que beaucoup de gens sont assez surpris d'apprendre que la furtivité équivaut à un viol en droit.

"C'est parce que dans un cas de furtivité, une personne n'a clairement accepté d'avoir des relations sexuelles qu'avec l'utilisation d'un préservatif, donc si vous retirez le préservatif, ce n'est pas quelque chose à quoi elle a consenti - et cela en fait un délit."

Elle estime que cette question s'inscrit dans un débat plus large sur le respect des limites et que le consentement devrait figurer dans le programme scolaire.

"Actuellement, l'éducation sexuelle et relationnelle est enseignée dans toutes les écoles, mais le consentement est un module optionnel, ce qui signifie que certaines écoles évitent de l'enseigner.

"Mais il est tellement fondamental pour l'éducation sexuelle que, selon moi, les jeunes ne sont pas correctement formés sans cela.

La retrait non consensuel du préservatif peut ruiner des vies

Gemma, quant à elle, affirme que l'impact sur sa vie a été dévastateur, et souhaiterait également plus d'éducation sur le sujet.

"J'ai dû déménager par la suite parce que mon appartement me rappelait ce qui s'était passé et j'avais besoin d'une thérapie pour m'en remettre.

"Le retrait non consensuel du préservatif pendant l'acte sexuel peut ruiner la vie des gens et nous devons éduquer les gens à ce sujet."