Comment l'ego d'un inconnu a détruit le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le temple d'Artémis, Ephèse. Illustration tirée de "Merveilles du passé", 1933-1934.

Le temple d'Artémis était la fierté des Éphésiens.

Ils vivaient dans leur polis - ou cité-état indépendante dans la Grèce antique - près de l'emplacement actuel de la ville portuaire de Smyrne en Turquie, et la déesse de la chasse, des animaux sauvages, de la terre vierge, de l'accouchement, de la virginité et des jeunes filles était leur sainte patronne.

Selon l'historien grec Hérodote, elle avait été érigée aux frais du fabuleux roi Crésus de Lydie et, selon le Romain Pline, elle comptait 127 colonnes, dont 36 étaient finement sculptées de reliefs.

Au centre de ce qui fut l'un des plus grands temples grecs de l'histoire et le premier à être construit presque entièrement en marbre, se trouvait la figure colossale d'Artémis, faite de bois noirci.

C'était une merveille... l'une des sept merveilles du monde antique, qui a coupé le souffle même à Antipater de Sidon, auteur de la célèbre liste :

"J'ai posé mes yeux sur la muraille de la douce Babylone, qui est une chaussée pour les chars, et sur la statue de Zeus de l'Alphée, et sur les jardins suspendus, et sur le colosse du Soleil, et sur l'œuvre immense des hautes Pyramides, et sur le vaste tombeau de Mausole ; mais quand j'ai vu la maison d'Artémis, là, perchée dans les nuages, ces autres merveilles ont perdu leur éclat, et j'ai dit : "En dehors de l'Olympe, le Soleil n'a jamais rien vu d'aussi grand".

En plus de ses fonctions religieuses, il était un aimant qui attirait les touristes, les marchands et même les rois qui lui rendaient hommage en offrant divers bijoux et autres trésors, et il servait même de protection pour les persécutés, car personne n'osait faire quoi que ce soit qui puisse profaner le temple.

Mais le 21 juillet 356 avant J.-C., une catastrophe se produit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "L'incendie du temple d'Éphèse", illustration de George Paston [pseudonyme d'Emily Morse Symonds], 1753.

Alors que la déesse Artémis, selon l'historien grec Plutarque, était absente du sanctuaire, assistant à la naissance d'Alexandre le Grand, un homme nommé Erostratus ou Herostrate a délibérément brûlé le temple dont la construction avait pris plus d'un siècle.

Mais pourquoi ? ! !!!

C'était une tragédie.

En l'espace d'une nuit, tout ce qui était en bois - le toit, les escaliers, les portes, les meubles et l'image bien-aimée d'Artémis - a pris feu et, le lendemain matin, tout était réduit en cendres.

Tout ce qui restait d'un temple autrefois magnifique était ses colonnes fumantes, noircies et en ruines.

Erostratus fut rapidement appréhendé et avoua qu'il avait mis le feu au sanctuaire afin que "par la destruction de ce très bel édifice, son nom soit répandu dans le monde entier", comme le raconte Valerius Maximus, auteur du recueil Factorum et dictorum memorabilium ("Faits et paroles mémorables").

Pour cet acte infâme, en plus d'être torturé et exécuté, il a été puni par l'oubli, au moyen de ce que l'on a appelé plus tard damnatio memoriae - littéralement "condamnation de la mémoire".

Toute trace de son existence est effacée et la simple mention de son nom est interdite, sous peine de mort.

Crédit photo, © The Trustees of the British Museum Légende image, L'inavouable.

Pendant un certain temps, la mesure a été respectée, mais finalement Erostratus a atteint son but.

Malgré la damnatio memoriae décrétée, l'historien contemporain Théopompus a mentionné son nom dans un ouvrage écrit au même siècle, de sorte que, bien que l'on sache peu de choses sur lui, il n'a jamais été oublié.

Plus que des souvenirs

Erostratus est passé des livres d'histoire à d'autres sphères.

En littérature, plusieurs grands noms comme Victor Hugo, Anton Tchekhov, Jean-Paul Sartre, Miguel de Unamuno et même l'ingénieux Don Quichotte de Miguel de Cervantes Saavedra ont violé la "condamnation de la mémoire".

Dans le poème de rêve inachevé du XIVe siècle de Chaucer, "La maison de la renommée", il apparaît plaidant sa cause devant la muse Calliope, qui écoute les plaidoyers dans son tribunal de la renommée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'endroit où se trouvait le temple aujourd'hui.

Après avoir entendu les bonnes personnes qui veulent être connues pour leurs bonnes actions et les bonnes personnes qui ne veulent pas être célèbres, ainsi que les mauvaises personnes qui veulent être oubliées, et avoir accordé ou refusé leurs demandes apparemment sur un coup de tête, c'est au tour d'Erostratus, un exemple qui semblait inhabituel à l'époque : une personne dont on se souvient pour avoir été mauvaise.

Lorsque la muse lui demande pourquoi il a fait cela, il répond qu'il voulait être célèbre comme d'autres personnes dont la célébrité était due à leurs vertus ou à leur force.

Et il s'est rendu compte que les mauvaises personnes étaient aussi célèbres pour leur méchanceté ou leur sagacité que les bonnes personnes pour leur bonté. Et comme il ne pouvait pas avoir une sorte de gloire, il n'allait pas se passer de l'autre, alors il a brûlé le temple.

Lorsqu'il demande que sa renommée soit proclamée aux quatre vents, la muse répond : "Avec plaisir !

Mais il continue à vivre non seulement dans le monde de la fiction, mais aussi dans celui de la science.

Le complexe d'Erostratus est un terme utilisé en psychiatrie moderne à propos de personnes qui souffrent de sentiments d'infériorité mais qui veulent se distinguer à tout prix, et qui ont donc recours à des actions agressives, comme la destruction d'objets d'art, de valeurs, d'objets socialement utiles, la torture d'animaux et de personnes.

En outre, son nom a été utilisé dans différentes langues pour créer des termes ou des expressions, comme celui-ci, qui figure dans le Diccionario de la Real Academia Española :

Érostracisme : d'après Herostratus, un citoyen éphésien qui, en 356 avant J.-C., mit le feu au temple d'Artémis à Éphèse par désir de notoriété, et -isme.

1. m. Manie qui conduit à commettre des actes criminels afin d'acquérir de la notoriété.

"Il est inapproprié pour un dieu de faire des offrandes aux dieux"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le temple de Diane à Éphèse (de la série "Les huit merveilles du monde") par Maarten van Heemskerck, 1572.

Les Éphésiens ont commencé la longue tâche de reconstruire leur temple sur les fondations originales peu après la tragédie.

Des années plus tard, ils accueillirent chaleureusement celui qui était né des cendres du sanctuaire de la déesse, Alexandre le Grand.

Il est entré à Éphèse en triomphe après avoir vaincu les forces perses à la bataille de Granicus en 334 avant J.-C., libérant ainsi les cités grecques d'Asie mineure.

Mais lorsque l'héroïque conquérant a proposé de payer tous les frais de reconstruction si on lui reconnaissait le mérite de sa générosité, le conseil municipal a été confronté à un problème : il ne voulait pas être redevable au Macédonien, mais comment refuser un homme aussi puissant ?