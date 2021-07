Les effets de la flatterie : Pourquoi devrions-nous faire beaucoup de compliments

Crédit photo, Getty Images Légende image, "La formulation heureuse d'un compliment", a noté un jour l'écrivain Mark Twain, "est l'un des dons humains les plus rares, et le fait de le formuler avec bonheur en est un autre".

Twain décrivait une rencontre avec l'empereur d'Allemagne, qui avait fait l'éloge de ses livres. Mais nous pouvons certainement tous nous identifier à ce sentiment : recevoir des éloges sincères et bien exprimés peut être aussi agréable qu'une aubaine inattendue.

Malheureusement, nos craintes quant à la façon dont les autres peuvent percevoir nos propres mots peuvent nous empêcher de faire nous-mêmes des compliments. Après tout, personne ne veut passer pour un maladroit, un condescendant ou un flatteur.

"Les compliments sont le moyen le plus simple de faire en sorte que les autres - et, par conséquent, nous-mêmes - se sentent mieux", explique Nicholas Epley, professeur de sciences comportementales à l'université de Chicago. "Mais lorsqu'une pensée aimable leur vient à l'esprit, les gens ne la disent souvent pas".

Pourtant, trois nouvelles études sur la psychologie du don et de la réception de compliments suggèrent que nos craintes sur la façon dont nos louanges seront reçues sont totalement infondées. Et en laissant tomber cette gêne, nous pourrions tous profiter de meilleures relations avec nos amis, les membres de notre famille et nos collègues.

La loi de la réciprocité

Ce n'est que très récemment que les psychologues ont accordé une grande attention à nos compliments, la majorité des premières recherches ayant examiné leur potentiel de persuasion.

Dans une étude mémorable datant de 2010, Naomi Grant, professeur agrégé de psychologie à l'université Mount Royal de Calgary, a invité des participants à prendre part à une étude sur la "formation des impressions". Alors que les participants remplissaient un questionnaire plutôt ennuyeux, un acteur - se faisant passer pour un étudiant en introduction à la psychologie - a entamé une conversation au cours de laquelle il a complimenté avec désinvolture les vêtements du participant. Après un peu plus de bavardage, l'acteur a ensuite mentionné qu'il distribuait des prospectus sur un événement universitaire consacré aux carrières et a demandé au participant s'il souhaitait en prendre une poignée pour la distribuer lui-même.

Les effets de la flatterie ont été spectaculaires : 79 % des participants ont proposé de participer à la publicité de l'événement, contre seulement 46 % des participants d'un groupe témoin, qui n'avaient pas reçu le compliment.

L'étude la plus récente de Grant montre que cela provient d'un sentiment de réciprocité. En général, plus les gens croient qu'un bon tour en mérite un autre, plus ils sont susceptibles de faire suivre un compliment d'un acte utile. En anglais, nous disons souvent que nous "payons" quelqu'un pour un compliment - et les recherches de Grant suggèrent que nous considérons souvent que cela fait partie d'une transaction.

Le sentiment de réciprocité peut également expliquer pourquoi les commentaires positifs peuvent être un outil si puissant sur le lieu de travail. Une étude menée par des chercheurs de la société technologique Intel et de l'université Duke aux États-Unis a montré que les éloges verbaux étaient plus efficaces pour accroître la productivité que les primes en espèces. "Les gens ne se rendent généralement pas compte que quelque chose d'aussi petit peut avoir un impact aussi important", explique Vanessa Bohns, professeur de psychologie sociale à l'université Cornell (États-Unis) et auteur de You Have More Influence Than You Think.

Des avantages négligés

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Les compliments sont le moyen le plus facile de faire en sorte que les autres - et, par conséquent, nous-mêmes - se sentent mieux", déclare le professeur Nicholas Epley.

Malheureusement, les propres recherches de Vanessa Bohns montrent que nous apprécions rarement le pouvoir de nos mots.

En collaboration avec Erica Boothby, de l'université de Pennsylvanie, Bohns a demandé aux participants de se rendre à un endroit précis du campus et de faire un petit compliment à un inconnu pris au hasard. (Pour réduire les malentendus potentiels quant à leurs motivations, les participants ont été invités à aborder une personne du même sexe). Pour vérifier leurs idées préconçues, les participants devaient d'abord estimer à quel point la personne se sentirait heureuse, flattée ou gênée de recevoir le compliment. Après avoir formulé le commentaire, ils ont ensuite remis au destinataire du compliment une enveloppe scellée contenant un court questionnaire demandant à l'inconnu ce qu'il avait réellement ressenti lors de l'échange.

À travers de nombreuses expériences, les chercheurs ont constaté que les participants sous-estimaient de manière significative la joie de l'autre personne à entendre le compliment, et surestimaient de manière significative le sentiment de dégoût qu'ils éprouveraient à l'égard de cette rencontre. "Ils avaient l'impression que cette interaction allait se dérouler de manière très maladroite, et qu'ils seraient plutôt maladroits dans leur prestation", explique Bohns. Mais l'échange réel a été bien plus agréable.

Epley a exploré des idées similaires avec Xuan Zhao, psychologue à l'université de Stanford - mais plutôt que de se concentrer sur les échanges entre inconnus, ils ont demandé à leurs participants de complimenter une personne qu'ils connaissaient déjà. Comme Bohns et Boothby, Epley et Zhao ont constaté que les participants étaient systématiquement pessimistes dans leurs prédictions de la conversation. Ils supposaient que leur connaissance serait moins heureuse et se sentirait plus mal à l'aise qu'elle ne l'était en réalité en recevant le compliment.

En creusant davantage, Epley et Zhao ont constaté que ces craintes semblaient découler de la perception qu'avaient les participants de leur propre "compétence" sociale ; ils craignaient de ne pas pouvoir formuler le compliment correctement, sans adopter le mauvais ton. "Il s'est avéré que le destinataire n'en a rien à faire", déclare Epley. "Il ne se soucie que de la gentillesse du compliment." (L'étude est en attente de publication dans le Journal of Personality and Social Psychology).

"Il s'agit de faire en sorte que l'autre personne se sente considérée", déclare Zhao.

Les calendriers de compliments

Il y a, bien sûr, le risque d'en faire trop. Si vous complimentez un ami, un partenaire ou un collègue à l'excès, il peut se lasser de vos compliments, voire les trouver un peu étouffants.

Pourtant, d'autres travaux d'Epley et Zhao suggèrent que cette réaction est également beaucoup moins probable que nous pourrions le croire. Dans cette étude, ils ont de nouveau recruté des paires de participants qui se connaissaient déjà. L'un des membres de chaque paire devait rédiger cinq compliments distincts pour sa connaissance. Les chercheurs ont ensuite transmis ces compliments au destinataire, au coup par coup, au cours de la semaine suivante, à raison d'un compliment par jour.

Dans l'ensemble, le plaisir des destinataires à entendre les compliments n'a pas diminué au cours de la semaine. "Ils se sentaient tout simplement bien, tous les jours", déclare Epley.

Si vous espérez appliquer vous-même cette recherche, Bohns souligne l'importance du contexte. Il est clair qu'il n'est pas approprié de complimenter l'apparence d'une personne s'il y a le moindre risque que vous la réduisiez à l'état d'objet. "L'étiquette veut que l'on s'en tienne aux compliments qui traduisent réellement la valeur sociale d'une personne", dit-elle. Il peut s'agir de compliments sur une présentation ou sur la façon dont la personne a géré un client difficile.

Si vous avez une pensée aimable qui témoigne d'un véritable respect pour l'autre personne, le message de la recherche scientifique est clair : partagez-la. Contrairement à l'aphorisme de Twain, vous n'avez pas besoin d'un cadeau rare pour montrer votre appréciation des meilleures qualités de quelqu'un.

"Cela ne coûte rien", affirme M. Zhao. "C'est un moyen vraiment efficace de rendre les autres heureux".