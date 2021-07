Covid : comment les passeports vaccinaux fonctionnent dans le monde

Crédit photo, Reuters Légende image, Les pays décident de mettre en place des passeports Covid pour permettre aux gens de participer à des événements et de voyager.

Au fil du temps, de plus en plus de pays envisagent de se tourner vers les passeports Covid pour s'ouvrir et permettre aux gens de voyager. Ces passeports sont généralement accessibles via une application sur votre téléphone ou, dans certains cas, des versions papier sont disponibles. Certaines nations ont déjà installé leur propre version du passeport Covid, ce qui a permis aux gens de participer à des événements de grande envergure. Mais comme certains pays sont à la traîne en matière de vaccination, on craint que ces pays ne soient laissés pour compte. Voici comment une série de pays ont adapté les passeports de vaccination et ce qu'ils impliquent.

Au Royaume-uni

À l'heure actuelle, les établissements "à haut risque", tels que les boîtes de nuit, ne sont pas tenus de demander une preuve de vaccination.

Toutefois, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé son intention de "faire de la vaccination complète une condition d'entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où se rassemblent de grandes foules" d'ici la fin du mois de septembre.

En vertu de ces nouvelles mesures, les personnes devront prouver leur vaccination en utilisant l'application NHS Covid Pass en Angleterre. Le NHS Covid Pass - ou ses équivalents dans d'autres régions du Royaume-Uni - permettra également aux adultes entièrement vaccinés d'éviter la quarantaine à leur retour de la plupart des pays figurant sur la liste orange. Mais même s'ils disposent de ce laissez-passer, ils devront s'auto-isoler à leur arrivée au Royaume-Uni en provenance de France.

Selon le gouvernement, plus de 30 pays, dont la Grèce et l'Espagne, acceptent désormais le laissez-passer, mais les titulaires doivent vérifier les règles d'entrée de leur destination avant de réserver et continuer à vérifier avant de voyager.

l'Union européenne

Un "passeport" européen pour les vaccins est en cours d'introduction dans les 27 pays membres, ainsi qu'en Suisse, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein.

Les citoyens de ces pays peuvent le télécharger ou en obtenir une copie papier, sans frais. Il est également disponible pour les ressortissants de pays tiers vivant légalement dans les États membres et ayant le droit de se rendre dans d'autres États membres.

Le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'UE, le certificat n'est pas accessible à la plupart des Britanniques. -Le certificat peut être délivré si une personne a été vaccinée, a récemment subi un test Covid négatif ou s'est récemment remise du virus.

Toute personne possédant le certificat devrait être exemptée des tests ou des mesures de quarantaine lorsqu'elle franchit une frontière au sein de l'UE. D'autres pays de l'UE disposent également de leur propre certificat ou passeport vaccinal.

en France

Les autorités ont mis en place un pass sanitaire qui permettra aux personnes d'accéder aux restaurants, aux bars, aux avions et aux trains.

Actuellement, les établissements accueillant plus de 50 personnes exigent déjà une preuve de vaccination ou un test Covid négatif.

Le laissez-passer sera obligatoire pour tous les adultes à partir de début août et pour les enfants de plus de 12 ans à partir du 30 septembre.

Pour obtenir le laissez-passer, les personnes doivent avoir la preuve qu'elles sont entièrement vaccinées, qu'elles ont récemment été testées négatives ou qu'elles ont récemment guéri du virus.

Le 24 juillet, environ 160 000 personnes ont manifesté dans tout le pays pour protester contre le laissez-passer Covid et les vaccinations obligatoires pour le personnel de santé.

Israël

Il a introduit un laissez-passer pour les vaccins plus tôt cette année. En vertu de cette mesure, les personnes devaient présenter une preuve de vaccination ou de contamination récente par le virus. Ce laissez-passer a permis d'augmenter le taux d'acceptation du vaccin, en particulier chez les jeunes.

Après la baisse des taux d'infection, les autorités ont décidé de mettre fin à ce système.

Mais le gouvernement vient d'annoncer son intention de le réinstaurer en raison de la récente augmentation du nombre de cas.

Le système de laissez-passer vert permettra uniquement aux personnes âgées de plus de 12 ans qui sont vaccinées, qui se sont remises de la Covid-19 ou qui présentent un résultat de test négatif d'assister à de grands événements et d'entrer dans certains espaces publics, rapporte le Times of Israel. Le nouveau laissez-passer entrera en vigueur à partir du 29 juillet.

Crédit photo, Reuters Légende image, Un utilisateur montre l'application "green pass" d'Israël sur son smartphone.

Le laissez-passer s'appliquera aux événements culturels et sportifs, aux gymnases, aux restaurants et cantines, aux conférences, aux attractions touristiques et aux lieux de culte.

Chine

L'année dernière, la Chine a introduit un système de code QR qui classe les personnes selon différentes couleurs. Une couleur verte permet aux gens de se déplacer sans restrictions, tandis qu'une personne ayant un code jaune peut être invitée à rester chez elle pendant sept jours.

Les codes sont une combinaison de big data et d'informations soumises par les utilisateurs eux-mêmes.

De nombreux espaces publics en Chine exigent que les gens montrent leur code QR pour pouvoir entrer.

En mars, la Chine a lancé un certificat de santé numérique qui indique le statut vaccinal du détenteur et les résultats des tests. Ce certificat est disponible pour les étrangers en Chine ainsi que pour les ressortissants chinois. La Chine espère que les citoyens chinois pourront à l'avenir utiliser ce certificat comme passeport vaccinal dans d'autres pays.

On ne sait pas encore avec quels pays la Chine est en discussion pour faire reconnaître son certificat.

Crédit photo, Reuters Légende image, Un code QR vert permet d'accéder à une série d'espaces publics.

De nombreux pays ont choisi de ne pas avoir de passeport vaccinal.

Etats-unis

En avril, la Maison Blanche a exclu l'introduction d'un passeport vaccinal fédéral obligatoire, affirmant que la vie privée et les droits des citoyens devaient être protégés. Cependant, quatre États disposent d'applications de vaccination actives, selon le MIT Technology Review.

Mais certains États ont également choisi d'introduire leurs propres mesures pour tenter d'augmenter les taux de vaccination.

La Californie exigera de tous les employés de l'État et du personnel de santé qu'ils présentent une preuve de vaccination ou qu'ils subissent un test hebdomadaire à partir du mois prochain. La ville de New York adoptera une mesure similaire à partir de la mi-septembre, exigeant que ses employés municipaux - y compris les policiers et les enseignants - soient vaccinés ou subissent des tests hebdomadaires.

Australie

Actuellement, les Australiens vaccinés disposent d'un certificat numérique sur leur téléphone, mais aucun droit ne lui est attaché.

Le ministre australien du tourisme, Dan Tehan, a déclaré qu'un passeport de vaccination pourrait donner aux gens "le droit de voyager au-delà des frontières en cas de confinement, ou si certaines parties d'un État ont été confinées, en raison d'une épidémie".