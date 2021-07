H.E.R. sur sa sortie de l'anonymat et la conquête du R&B

Par Mark Savage

Reporter musical de la BBC

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous gagnez un Grammy ?

Incrédulité, peut-être. De la sérotonine, certainement. Et, pour la star américaine du R&B, H.E.R., juste un peu de dissonance cognitive.

L'une des premières choses que j'ai pensé, c'est : "quoi ? J'ai battu Beyoncé ?", dit la chanteuse en se rappelant le moment où elle a remporté la chanson de l'année lors de la dernière cérémonie.

"Il y avait des poids lourds dans cette catégorie, vous savez ? Billie Eilish et Post Malone. Alors, oh mon Dieu, quand Trevor Noah a prononcé mon nom, je n'arrivais pas à y croire."

La star du R&B est récompensée pour son cri de cœur passionné "I Can't Breathe", qui citait les derniers mots de George Floyd.

En acceptant le prix, H.E.R. avouer qu'elle n'a jamais imaginé "que ma peur et ma douleur se transformeraient en impact".

Aujourd'hui encore, la chanteuse, née Gabriella Wilson, est étonnée et humble qu'une chanson qu'elle a enregistrée dans sa chambre soit devenue un tel pivot du mouvement Black Lives Matter.

Wilson dit qu'elle était en quarantaine chez sa mère l'année dernière quand l'inspiration a frappé.

"Les manifestations de George Floyd étaient partout - sur les médias sociaux, aux informations - et je ne pouvais pas détourner le regard", dit-elle.

"J'ai pris le téléphone avec Tiara Thomas, une artiste avec laquelle je travaille beaucoup, et nous avons juste commencé à parler de la douleur, de l'anxiété, et du fait que cela pourrait être l'un des membres de notre famille.

"Puis la chanson s'est écrite toute seule. J'ai pris la guitare qui se trouve à côté de mon lit chez ma mère - ma première guitare acoustique que j'ai depuis l'âge de neuf ans - et j'ai commencé à jouer ces accords et à chanter ces mots, 'I can't breathe'.

"Tiara m'a dit : 'Yo, ça m'a donné des frissons'."

Réalisant qu'elle avait exprimé quelque chose qui "devait être dit", Wilson a immédiatement enregistré la chanson sur son téléphone et l'a envoyée à son producteur, Dernst "D'Mile" Emile II, qui a construit une piste acoustique et bluesy autour d'elle.

"La guitare que vous entendez est donc la même que celle que je jouais dans "Voice Notes" dans ma chambre", dit-elle.

Mais Wilson n'était toujours pas satisfaite. Elle a estimé que les deux premiers couplets "n'étaient pas suffisants" et a commencé à écrire la section la plus déchirante de la chanson - une coda affirmée, de 32 mesures, où elle s'attaque aux racines fondamentales du racisme américain.

"Vous êtes désensibilisés au fait d'appuyer sur la gâchette de vies innocentes / Parce que c'est comme ça qu'on en est arrivés là en premier lieu."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chanteuse a remporté quatre Grammys au cours de sa carrière

Puissante et essentielle, la victoire de la chanson aux Grammys a été particulièrement remarquable parce qu'elle est intervenue au milieu d'une conversation plus large sur le manque de reconnaissance des artistes noirs.

La pop star canadienne The Weeknd, dont l'album s'est le plus vendu en 2020, n'a pas reçu la moindre nomination et a juré de boycotter la cérémonie à l'avenir. Ce faisant, il a rejoint une liste d'artistes de premier plan - dont Kanye West, Jay-Z, Frank Ocean et Kendrick Lamar - qui ont critiqué les mauvais résultats de la cérémonie en matière de récompense des musiciens noirs.

"Personnellement, je ne peux pas m'exprimer sur [quelque chose] que je n'ai pas nécessairement vécu moi-même", déclare Wilson, qui a quatre Grammys à son actif. "Mais je sais que les choses sont en train de changer".

'Les mêmes vieux gars'

Elle affirme que l'année 2020 a été un "réveil" pour l'industrie de la musique, et note le travail de la Black Music Coalition pour lutter contre les inégalités, mais admet que les progrès ont été lents.

"Le problème, c'est la représentation", dit-elle. "Les personnes qui prennent souvent les décisions en coulisses ne sont pas des personnes qui nous ressemblent. Toutes ces choses sont en train de changer... mais oui, c'est une chose difficile."

L'auteure-compositrice-interprète a la possibilité d'effectuer des changements de l'intérieur. Elle a récemment été nommée à l'académie de vote des Grammys et des Oscars - où elle a remporté la meilleure chanson originale plus tôt cette année.

"C'est de cela qu'il s'agit : faire entrer la nouvelle génération. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui votent", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La star joue de la batterie, du piano, de la basse et de la guitare, mais elle dit avoir perdu le compte du nombre total d'instruments dont elle peut jouer

Wilson n'a que 24 ans mais elle possède déjà un CV dont la plupart des artistes seraient jaloux.

Outre ses Oscars et ses Grammy Awards, elle a interprété "America The Beautiful" lors du Super Bowl de cette année et a participé à 13 disques qui ont été multiplatines, platines ou or. En août prochain, elle donnera deux concerts avec l'orchestre philharmonique de Los Angeles au célèbre Hollywood Bowl.

C'est une carrière à laquelle elle se prépare depuis son enfance, lorsqu'elle grandissait dans la baie de San Francisco, dans la maison familiale surpeuplée qu'elle partageait avec ses parents, ses grands-parents et son oncle.

Poèmes 'idiots'

Elle a remporté ses deux premiers prix à l'âge de huit mois, en remportant la meilleure robe et le bébé le plus populaire lors d'un concours de beauté pour bébés en 1997. Mais elle s'est rapidement tournée vers la musique, apprenant le piano, la guitare basse et la batterie, et faisant des apparitions occasionnelles dans le groupe de son père, Urban Bushmen, en tant que chanteuse.

À l'âge de huit ans, elle a même publié son premier recueil de poèmes. "Ils étaient stupides", dit-elle maintenant, "mais cela m'a permis de m'initier à l'écriture de chansons... et j'ai fini par participer à des concours de poésie au lycée."

Considérée comme une enfant prodige, elle fait ses débuts d'actrice aux côtés de Justin Bieber dans le téléfilm School Gyrls en 2009, et chante au célèbre Apollo Theatre de New York la même année, en reprenant Freeway Of Love d'Aretha Franklin.

Cela l'a conduite à sa première apparition à la télévision dans "Good Morning America", à l'âge de 10 ans, où elle a chanté If I Ain't Got You d'Alicia Keys.

"Je veux être une chanteuse, une compositrice et une musicienne", dit-elle aux animateurs. "Et je veux aussi être dentiste, car je pense que prendre soin de ses dents est important !"

Crédit photo, RCA / J Records

Les rêves de dentiste ont disparu après qu'elle a été signée chez RCA records en 2011, dans un accord arrangé par la société de management d'Alicia Keys.

Faisant preuve d'une pondération qui est devenue la marque de fabrique de sa carrière, la jeune fille de 14 ans ne s'attendait toutefois pas à devenir célèbre du jour au lendemain.

"Je savais que les bonnes choses prenaient du temps. J'étais encore au lycée et je n'avais aucune envie d'être scolarisée à domicile ou quoi que ce soit de ce genre. Bien sûr, j'étais impatiente de sortir de la musique, mais je savais que le bon moment viendrait."

Très vite, elle partage son temps entre la salle de classe et le studio d'enregistrement, apprenant les ficelles du métier auprès des plus grands auteurs-compositeurs de l'industrie, dont Babyface et Claude Kelly, lauréats de plusieurs Grammy Awards.

"J'ai manqué mon bal de fin d'année pour travailler avec Ne-Yo", dit Wilson en riant. Il y a eu des moments comme ça, où je me suis dit : "wow, je me prépare à faire ce que j'aime".

Cacher (son) identité

Lorsqu'elle a émergé en 2016 avec le tourbillonnant jam R&B, Focus, c'était sous le mystérieux pseudonyme de H.E.R.

Même lorsque la chanson est devenue disque de platine, elle a refusé les demandes d'interview, et son visage était masqué dans les clichés publicitaires et les clips.

"Je voulais vraiment que les gens se concentrent sur la musique", explique-t-elle. "Pendant cette période, les gens se perdaient dans des trucs de style de vie - ces vies parfaites et filtrées sur les médias sociaux, qui sont en quelque sorte de fausses réalités. Je voulais revenir à la réalité".

"Alors j'ai dit : 'je veux que la couverture soit juste une silhouette, et je ne veux pas que mon nom y figure. Je ne veux pas que quelqu'un sache d'où ça vient."

Contrairement à son image publique, les chansons sont intimes et personnelles. Inspirés par le lycée et les peines d'amour, les grooves lents de Best Part et Could've Been ressemblent à des extraits du journal intime de Wilson. Comme il se doit, son nom de scène est un acronyme de Having Everything Revealed.

"Même si je ne montre pas mon visage et que je ne dis pas aux gens qui je suis - vraiment, vous arrivez à savoir qui je suis dans ma musique", a-t-elle déclaré dans une interview à une émission de radio en 2018.

Avec le recul, elle dit que l'anonymat lui a permis d'être lyriquement vulnérable sur ses premiers EP, surtout en tant que jeune femme qui était encore "en train de comprendre qui je suis".

Bien qu'elle tienne toujours à sa vie privée, elle est plus heureuse d'être dans l'œil du public maintenant.

"Je suis beaucoup plus confiante dans ma vision du monde et dans mes valeurs", dit-elle. "Et la musique est beaucoup plus complète, je suppose. Il y a plus d'assurance."

Elle ajoute que le fait que les gens ne la reconnaissent pas sans ses lunettes de soleil pleine lune, sa marque de fabrique, l'aide à devenir une sorte de Clark Kent musical.

"Mais j'apprends à donner plus", dit-elle. "Je sais que je veux être plus connectée et je suis d'accord pour montrer un peu plus de moi-même au monde alors que je sors cette musique".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Wilson a remporté la meilleure chanson originale aux Oscars 2021, pour Fight For You du film Judas & The Black Messiah

Après des années de travail acharné, la jeune femme de 24 ans vient de sortir son premier album complet, "Back Of My Mind" - même si elle admet que "ce n'est pas juste de l'appeler un premier album après quatre Grammys et un Oscar".

Sensuelle, décontractée et poétique, elle met en valeur sa voix soul sensationnelle et ses prouesses multi-instrumentales, et trouve un moyen d'équilibrer l'écriture de chansons à l'ancienne avec les filtres numériques et les rythmes trap-hop du R&B moderne.

Parmi les morceaux les plus marquants, citons le jazz langoureux de "Bloody Waters", dans lequel Wilson s'en prend aux "racistes d'entreprise", et le pétillant "Cheat Code", qui n'aurait pas sa place sur "The Miseducation Of Lauryn Hill".

Mais la chanson la plus révélatrice est peut-être We Made It - une célébration du succès de Wilson, avec un subtil clin d'œil à ses sceptiques.

"Toutes les choses qu'ils ont dit que je ne pouvais pas être / La vengeance a le goût d'un bonbon."

C'est une riposte aux critiques "de l'époque qui disaient : 'Elle va être mise au placard'. Ou, 'Elle ne fait qu'un seul son'", dit la chanteuse.

"Je pense que j'ai fait taire beaucoup de ces doutes et, pour moi, le succès est la meilleure des revanches".