Pedro Castillo : l'instituteur qui est devenu président du Pérou

il y a 55 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pedro Castillo a remporté l'élection avec une marge de seulement 44 000 voix

Après un processus électoral long et tendu, Pedro Castillo a prêté serment en tant que président du Pérou. Sa victoire a ébranlé l'élite politique et économique d'un pays profondément polarisé et durement touché par la pandémie.

Né dans un petit village situé dans l'une des régions les plus pauvres du Pérou, Pedro Castillo a grandi en aidant ses parents illettrés à effectuer les travaux agricoles. Jeune étudiant, il devait marcher pendant plus de deux heures pour se rendre à l'école.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Il est finalement devenu instituteur, un métier qu'il a exercé pendant 25 ans, et dirigeant syndical. Et dans une ascension fulgurante vers le pouvoir, alors qu'il n'avait aucune expérience de la fonction publique, il a été élu en 2021 président du Pérou, propulsé par les mêmes électeurs ruraux avec lesquels il a grandi.

"Plus jamais un pauvre dans un pays riche !" était un message régulier dans ses meetings de campagne, alors qu'il exprimait la frustration des Péruviens en difficulté. "Je sais ce que c'est que de balayer une école", a-t-il dit un jour.

Se présentant comme un homme du peuple, M. Castillo a rarement été vu sans le chapeau blanc traditionnel à larges bords de sa région de Cajamarca, et sans un énorme crayon gonflable, symbole de son parti marxiste, le Pérou libre, qui représente également sa formation en éducation.

Il affirme que le pays n'a pas été gouverné dans l'intérêt de la grande majorité et a appelé à des "changements radicaux" pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, notamment en s'engageant de manière controversée à rédiger une nouvelle constitution.

Ses adversaires ont tenté de le dépeindre comme un extrémiste de gauche ayant des liens avec des groupes de guérilla communistes, ce qu'il nie. Il a modéré sa rhétorique, mais les critiques restent préoccupés par le fait que certains de ses projets pourraient ébranler l'un des pays les plus stables d'Amérique latine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Castillo a monté un cheval lors d'un rassemblement pendant sa campagne présidentielle

'L'heure est venue'

Troisième d'une famille de neuf enfants, M. Castillo est né à Puña le 19 octobre 1969 et a travaillé comme enseignant dans une école primaire de 1995 à 2020. Il a commencé sa carrière politique en 2002, lorsqu'il s'est présenté sans succès à la mairie, et s'est fait connaître pour la première fois en 2017, lors d'une grève des enseignants portant sur les salaires et l'évaluation des performances.

Bien qu'il soit peu connu dans les zones urbaines, il s'est porté candidat à l'élection présidentielle de cette année et a remporté de manière inattendue le premier tour, devançant 17 autres candidats. Il a ensuite battu Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori et la favorite des chefs d'entreprise.

Sa victoire, avec seulement 44 000 voix d'écart, a été confirmée après un processus de dépouillement qui a duré plusieurs semaines et au cours duquel les autorités ont examiné un certain nombre de contestations émanant du camp Fujimori. "Le moment est venu d'appeler tous les secteurs de la société à construire ensemble... un Pérou inclusif, un Pérou juste, un Pérou libre", a-t-il déclaré.

M. Castillo a réussi à séduire de nombreux Péruviens lassés par les scandales de corruption qui assombrissent la vie politique depuis des années.

Mais le plus dur reste à faire.

Le Pérou a le taux de mortalité par habitant le plus élevé du monde pour le Covid-19, et la crise économique a plongé des millions de personnes dans la pauvreté. Il prévoit d'augmenter les taxes minières pour financer les services publics, notamment l'éducation et la santé, dont les insuffisances ont été mises en évidence par la pandémie, et de créer un million de nouveaux emplois en un an.

Il a adouci certaines de ses positions les plus radicales, comme sa proposition de nationaliser des secteurs économiques clés tels que les mines, le pétrole, l'énergie hydroélectrique et le gaz, et a promis de respecter la propriété privée.

L'une de ses principales promesses était de convoquer par référendum une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution, pour remplacer le texte actuel promulgué en 1993 sous Alberto Fujimori. M. Castillo a demandé un document qui "ait la couleur, l'odeur et la saveur du peuple".Toutefois, il devra faire face à un Congrès fragmenté, où la proposition se heurte à une certaine résistance.

M. Castillo est catholique et s'oppose avec véhémence au mariage homosexuel et à l'avortement. Il est marié à Lilia Paredes, qui est également enseignante, et ils ont deux enfants.

La famille n'a déménagé dans la capitale, Lima, que peu de temps avant l'investiture de M. Castillo, qui coïncidait avec le bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Il a déclaré qu'il ne cherchait pas à s'enrichir, promettant de ne toucher qu'un salaire équivalent à celui qu'il reçoit en tant qu'enseignant.