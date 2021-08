Simone Biles : pourquoi abandonner peut parfois être bon pour la santé, selon les experts

Crédit photo, Mustafa Yalcin / Getty Images Légende image, Simone Biles a décidé de se retirer de la compétition par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo.

"Nous ne sommes pas seulement des athlètes. Nous sommes des personnes au bout du compte, et il faut parfois prendre du recul", a déclaré mardi la gymnaste américaine Simone Biles en quittant l'arène des Jeux olympiques de Tokyo.

Mercredi, Biles a également renoncé à participer à la première finale individuelle de gymnastique artistique de Tokyo 2020, qui aura lieu jeudi.

Elle n'a pas encore confirmé si elle participera dans les prochains jours aux autres finales auxquelles elle s'est qualifiée à Tokyo : saut et barres asymétriques (dimanche 1er août), concours général (lundi 2 août) et poutre (mardi 3 août).

Bien que tout le monde n'ait pas la même notoriété que Biles ou ne vive pas sous la pression que subissent les athlètes lors de la compétition la plus importante au monde, le geste de l'athlète peut servir de leçon et susciter une réflexion pour tous, selon des spécialistes de la santé mentale interrogés par BBC News Brésil.

"Aujourd'hui, on parle davantage de la santé mentale dans le sport, la musique, l'éducation... et le fait qu'on en parle démystifie la question", explique la psychiatre clinicienne Lívia Castelo Branco.

"Il y a des artistes qui choisissent de rester à l'écart des réseaux sociaux, ou des athlètes qui ont décidé de ne pas participer aux Jeux olympiques. Lorsqu'il s'agit d'un problème physique, les gens peuvent parler plus naturellement, par exemple, s'il y a eu une déchirure du ligament du genou et que l'athlète est hors compétition".

En revanche, dit-elle, "la santé mentale, même si nous en parlons, est plus difficile à mesurer et à traiter".

"Un acte de grand courage".

"Certaines personnes verront dans le fait d'abandonner la partie comme de la mauvaise volonté ou de la lâcheté, mais c'est en fait un acte de grand courage que d'exposer au public la difficulté, la faiblesse et la mauvaise santé mentale", ajoute Castelo Branco.

La psychologue Valeska Bassan, de l'Institut de psychiatrie de l'Université de São Paulo, au Brésil, souligne également le "courage" dont a fait preuve Simone Biles en reconnaissant et en exposant ses limites, et suggère que sa décision a pu être motivée par des facteurs liés au stress, mais aussi par la connaissance de soi.

Crédit photo, Ezra Shaw / Getty Images Légende image, "Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale", a déclaré Biles.

"Nous devons apprendre que nous pouvons abandonner. Les gens se programment, ils se préparent, ils ont un objectif ; mais à un moment donné, cet objectif peut être différent", souligne le psychologue.

Il s'agit de se demander : "Pourquoi dois-je subir tout cela ?" Et, plus important encore, "Pour qui ?", dit Bassan, soulignant les pressions externes auxquelles Biles, et nous tous, sommes soumis.

"Dans notre vie quotidienne, nous voyons beaucoup de situations liées au travail comme celle-ci. Par exemple, une personne qui a obtenu un diplôme universitaire ou qui exerce une profession pour répondre aux attentes de sa famille. Ou dans les relations, car il nous a été imposé socialement que se marier, c'est pour la vie".

"En essayant de répondre aux attentes des autres, nous pensons qu'abandonner est un échec car nous décevrions davantage de personnes.

Simone Biles elle-même a souligné la pression extérieure qu'elle subit.

"Je pense que la santé mentale est plus importante dans le sport en ce moment. Nous devons protéger notre esprit et notre corps, et ne pas nous contenter de faire ce que le monde veut que nous fassions", a déclaré le quadruple médaillé d'or olympique.

Tenir compte des signes

L'athlète a renoncé à poursuivre la compétition mardi après avoir obtenu le score le plus bas au saut olympique.

"Après la performance que j'ai réalisée, je ne voulais tout simplement pas continuer", a-t-elle déclaré.

Crédit photo, Laurence Griffiths / Getty Images Légende image, Biles, 24 ans, est considérée comme la meilleure gymnaste de l'histoire.

"Je n'ai plus autant confiance en moi. Peut-être que je deviens vieille.

"Je ne voulais pas sortir et faire quelque chose de stupide et me blesser. J'ai l'impression que beaucoup d'athlètes qui en ont parlé [de la santé mentale] ont vraiment aidé."

Pour la psychiatre Lívia Castelo Branco, les propos de Biles ne semblent pas être une décision impulsive, mais un problème de santé mentale de longue date. Un phénomène dont nous pouvons tous, athlètes ou non, surveiller les signes. Et, espérons-le, chercher de l'aide dans un environnement accueillant, comme un personnel d'encadrement qui nous écoute.

Au travail, nous pouvons sentir que nous souffrons d'épuisement émotionnel si, par exemple, nous sommes fréquemment absents ou si notre productivité diminue.

Valeska Bassan mentionne également les perturbations du sommeil et des habitudes alimentaires, les pensées répétitives, l'épuisement, le sentiment d'incapacité ou de stimulation à effectuer des activités familières, et la souffrance elle-même.

Ignorer tout cela non seulement ne résout pas le problème, mais risque d'aggraver la situation dans le cadre de nos activités professionnelles et sociales, entre autres.

"Notre santé physique et mentale sont interconnectées. Le corps est le porte-parole de la psyché : lorsque nous ne remarquons pas ou ne faisons pas attention à la santé mentale, le corps trouve le moyen de s'arrêter et de nous avertir", explique la psychologue.

Les symptômes cités par les spécialistes ne représentent pas nécessairement une pathologie, comme la dépression ou l'anxiété, mais ils peuvent l'être. C'est pourquoi l'aide d'un professionnel est recommandée.

Selon M. Castelo Branco, dans la plupart des cas, un soutien psychologique est suffisant, mais parfois une intervention médicamenteuse, sous contrôle médical, peut être nécessaire. En raison de la pression quotidienne à laquelle sont soumis les athlètes d'élite, le psychiatre indique qu'un soutien psychologique à long terme est à prévoir.

Crédit photo, Laurence Griffiths / Getty Images Légende image, "Il y a une limite à la résilience", disent les experts.

Mme Bassan reconnaît que la réalité de nombreuses personnes ne leur permet pas, par exemple, de quitter un emploi stressant ou d'accéder à une aide professionnelle. Même dans ces cas, la réflexion est importante.

"Si l'on pense au travail, il est plus difficile d'arrêter sans soutien (financier). Mais il y a des situations qui méritent réflexion : par exemple, j'ai cet emploi qui génère des revenus, mais qui compromet mon bien-être ; puis-je ajuster mes conditions financières en fonction de mes moyens pour trouver plus de satisfaction dans un nouvel emploi ?"

"La résilience a une limite."

Selon la psychologue, la recherche d'une prise en charge professionnelle est toujours la bonne chose à faire, mais parler à ses proches, faire de l'exercice et pratiquer des activités agréables peut également atténuer la souffrance.