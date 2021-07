Simone Biles, la vie extraordinaire de la gymnaste olympique qui a surmonté une enfance difficile et des abus sexuels.

Redacción*

BBC News Mundo

il y a 53 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les réalisations de Biles vont bien au-delà de l'arène sportive.

Lorsque le talent se manifeste sous une forme aussi spectaculaire et inégalée, les mots manquent.

C'est peut-être pour cela que chaque performance de la spectaculaire gymnaste américaine Simone Biles, qui a remporté quatre médailles d'or aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et qui participe maintenant aux Jeux de Tokyo, est célébrée avec une admiration et un étonnement qui frôlent l'incrédulité.

Biles, âgée de 24 ans et mesurant 1,42 mètre, a révolutionné le monde de la gymnastique artistique.

Aujourd'hui, elle met également l'accent sur la santé mentale des athlètes, après s'être retirée de plusieurs compétitions aux Jeux olympiques de Tokyo.

Ses réalisations à Rio en 2016 - quatre médailles d'or au sol, au saut, au concours général individuel et au concours général par équipe, ainsi qu'une médaille de bronze au concours de la poutre d'équilibre - ont dépassé tout ce qu'une femme américaine avait jamais réalisé.

Ajoutez à ces victoires 10 titres mondiaux, et elle est devenue la première gymnaste de l'histoire à remporter trois championnats du monde consécutifs dans le programme du concours général.

Crédit photo, AFP Légende image, Biles est entrée dans l'histoire à Rio en devenant la première Américaine à remporter quatre médailles d'or en gymnastique, ce que seules quatre autres femmes d'autres pays ont réussi à faire.

Mais ses réalisations ne se limitent pas à l'arène sportive : ce qui rend Biles remarquable, c'est la façon dont elle a surmonté une enfance difficile, marquée par une mère toxicomane et un scandale d'abus sexuels qui a touché l'équipe de gymnastique américaine.

"Je me demande si ma mère biologique a des regrets."

Biles n'avait que trois ans lorsque les services sociaux de Columbus, dans l'Ohio, ont dû intervenir pour sauver les quatre enfants de Shanon Biles, qui était plongée dans la drogue et l'alcool. Les autorités ont retiré à la mère la garde de ses enfants.

Le père de Shanon, Ronald Biles, et sa seconde épouse, Nellie, se sont retrouvés avec les enfants les plus jeunes, Simone et Adria.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Simone a été adoptée par ses grands-parents Ron et Nellie Biles, après que les autorités ont retiré la garde de la mère biologique de la gymnaste lorsqu'elle avait 3 ans.

Les frères et sœurs plus âgés sont allés vivre avec la sœur de Ronald.

Les grands-parents de Simone ont ensuite adopté les filles et c'est Nellie qu'elle appelle "maman".

La gymnaste est toujours en contact avec sa mère biologique et peut aujourd'hui parler de son enfance de manière détendue.

Crédit photo, Twitter Légende image, Simone Biles est née à Columbus, dans l'Ohio, et a grandi avec ses grands-parents à Spring, au Texas.

"Quand j'étais plus jeune, je me demandais ce qu'aurait été ma vie si rien de tout cela n'était arrivé. Parfois, je me demande encore si ma mère biologique a des regrets et voudrait avoir fait les choses différemment, mais j'évite de poser ces questions parce que je n'ai pas à y répondre moi-même", a déclaré la gymnaste aux médias américains.

"32 heures par semaine"

Nellie a rappelé que Simone a toujours été une enfant "qui aimait constamment sauter et rebondir", et a raconté comment elle est entrée en contact avec la gymnastique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le physique de Biles est sensiblement différent de celui de la célèbre Nadia Comaneci, qui, avec ses mouvements de pointe, exécutait des routines presque semblables à celles du ballet. Biles est une pure puissance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 24 ans, 1,42 mètre et une orientation spatio-temporelle exceptionnelle.

Une sortie scolaire ayant été annulée en raison du mauvais temps, l'école a décidé de visiter un centre de gymnastique artistique.

Simone, âgée de seulement 6 ans, a spontanément fait une démonstration de quelques pirouettes et les instructeurs ont été si impressionnés que la jeune fille "est rentrée à la maison avec une note aux parents disant, avez-vous déjà pensé à inscrire votre fille dans un institut de gymnastique ?"

Deux ans plus tard, elle a été découverte par son entraîneur Aimee Borman.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Elle a décidé un jour qu'elle allait être une grande gymnaste et depuis, elle a tout fait pour y parvenir", a déclaré Aimee Borman, l'entraîneur qui a découvert Simones Biles lorsqu'elle était enfant et qui continue à l'accompagner jusqu'à aujourd'hui.

"Un jour, elle a décidé qu'elle allait devenir une grande gymnaste et depuis, elle a tout fait pour y arriver", a déclaré Borman au magazine Time.

En tant qu'adolescent, il n'y avait pas d'activités extrascolaires ou de bal de promo.

En 2012, Simone a décidé qu'au lieu d'aller au lycée, elle étudierait à la maison, ce qui lui a permis d'augmenter sa formation de 20 à 32 heures par semaine. Un an plus tard, elle a remporté son premier titre mondial dans un programme complet.

Scandale des abus sexuels

En janvier 2018, Simone révèle avoir été victime d'abus sexuels, perpétrés par le médecin de l'équipe américaine de gymnastique Larry Nassar, condamné à des décennies de prison pour avoir abusé d'au moins 265 gymnastes pendant ses années au sein de l'équipe.

"Dernièrement, je me suis sentie brisée et plus j'essaie d'éteindre ma voix dans ma tête, plus les cris deviennent forts. Je n'ai plus peur de raconter mon histoire", a-t-elle déclaré en 2018, ajoutant sa voix à celle de nombreuses autres femmes qui ont fait des allégations dans le cadre de la campagne #MeToo.

"Je suis moi aussi l'une des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar", a écrit la jeune athlète dans une lettre partagée via Twitter.

Mais elle a également déclaré à l'époque qu'elle n'allait pas laisser cette épreuve entamer son esprit ou sa brillante carrière.

"Je me suis promis que mon histoire sera tellement plus grande que cela et je vous promets à tous que je n'abandonnerai jamais", a-t-elle écrit.

"J'aime trop ce sport et je n'ai jamais été un lâche. Je ne laisserai pas un homme et les autres qui l'ont autorisé me voler mon amour et ma joie", a-t-elle ajouté.

Elle l'a prouvé plus tard par la passion et le dévouement avec lesquels elle a continué à faire progresser sa carrière.

La puissance pure

Le physique de Biles est sensiblement différent de celui de la célèbre Nadia Comaneci, la gymnaste roumaine qui a obtenu la première note maximale de 10 pour ses exercices impeccables aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Les routines de Comaneci, avec leurs longs muscles maigres et leurs mouvements sur pointes, démontraient un style quasi-ballettique.

Biles, d'un autre côté, est la puissance pure.

Crédit photo, Reuters Légende image, "Elle allie souplesse et force, ce qui est très difficile. Et elle a aussi une confiance dans ses atterrissages qui est frappante", a déclaré l'entraîneur Ana Ordóñez.

"Il a une énorme puissance, impressionnante pour sa taille", a déclaré Ana Ordóñez, entraîneur de gymnastique olympique masculine et féminine au club FlipFlap de Saragosse, en Espagne.

La puissance signifie "force avec vitesse, force explosive", dit-elle.

"Les acrobaties de Simone, ses routines, sont très rapides."

Le fait d'être si petite peut être un avantage sur certaines épreuves, car son centre de gravité est plus proche du sol.

"Mais sur d'autres appareils, il est difficile pour elle d'être aussi courte. Par exemple, au saut, elle doit sauter à la même hauteur que ses coéquipières plus petites, mais sa puissance lui permet de réaliser un saut spectaculaire, en tombant à une grande distance du cheval, ce qui est très difficile pour une gymnaste de si petite taille", a expliqué Ordóñez.

"Elle a aussi beaucoup de souplesse, combiner souplesse et force est très difficile. Et elle a une sécurité dans tous ses atterrissages qui est très frappante".

Une autre caractéristique est qu'elle possède une orientation spatio-temporelle exceptionnelle.

"C'est inné et c'est incroyable de la voir à chaque entraînement. On a l'impression que même si elle tourne en rond, elle sait toujours où elle est et comment et quand elle va atterrir", a déclaré M. Borman.

"Le Biles"

Mais aucun avantage inné n'aurait défini la vie de Biles sans sa détermination et ses milliers de répétitions.

Depuis que la "difficulté" des exercices est devenue l'une des catégories de notation, les gymnastes ont opté pour des routines toujours plus audacieuses.

Il y a un saut, que Biles a effectué pour la première fois en 2013, qui est devenu son record personnel et qui porte même son nom.

Le "Biles" est "un double saut périlleux ou deux sauts périlleux avec le corps à plat, c'est-à-dire complètement étendu. Mais dans le dernier tour, avant de terminer son deuxième saut périlleux, elle fait un tour sur un autre axe, comme si nous étions debout et que nous tournions à droite ou à gauche, elle combine donc deux axes de rotation", a expliqué Ana Ordóñez à BBC Mundo.

Un mortel consiste à faire un tour en l'air et à atterrir sur ses pieds, a expliqué l'entraîneur espagnol.

"Le double mortel avec le corps étendu est très difficile parce qu'il faut prendre beaucoup de hauteur et elle rend aussi les choses plus difficiles parce que lorsqu'elle fait une rotation dans le deuxième mortel, au lieu de tomber face au sol, elle tombe face à l'avant, donc elle peut à peine voir le sol", a-t-elle ajouté.

"Les sauts périlleux arrière sont plus faciles que les sauts périlleux avant. Lorsque le virage est effectué vers l'avant, il est plus difficile de voir le sol".

"Sourire"

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'on voit qu'elle aime la gymnastique parce qu'on la voit sourire".

"Ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'on la voit apprécier la gymnastique parce qu'elle sourit", a déclaré Ordóñez à BBC Mundo.

"L'une des choses qui a été améliorée avec ces Jeux olympiques (de 2016) est que les gymnastes ont ce visage expressif parce que sinon ils ressemblaient à des robots."

"Tu vois d'autres gymnastes super sérieux. Simone, vous la voyez et elle transmet cette passion pour la gymnastique, elle y prend plaisir et en plus, elle n'échoue pas, donc vous l'appréciez."