Histoire : le trésor contenu dans la bière perdue dans un naufrage il y a 120 ans

Crédit photo, Brandi Mueller/Getty Images

Alors que le plongeur se glissait doucement par une trappe dans la cale engloutie, il pouvait voir le trésor de l'épave qui l'attendait. Il était là depuis plus de 100 ans. Mais aujourd'hui, une partie de ce trésor est sur le point d'être libérée de son emplacement.

L'explorateur en question, Steve Hickman, technicien de plongée et plongeur amateur, portait sur lui un petit sac en filet. Le trésor qu'il recherchait était de la bière. Dans la cale de ce navire se trouvaient des rangées et des rangées de bouteilles de bière en verre, partiellement enfouies dans la vase.

Dès qu'il déplace la première bouteille de l'endroit où elle se trouve, les sédiments s'envolent en d'énormes nuages. Avec une visibilité réduite à néant, Hickman était effectivement aveuglé. Mais il connaissait bien cette épave et l'avait déjà visitée de nombreuses fois. Il continue, cherchant d'autres bouteilles dans l'obscurité. Une fois qu'il en a rassemblé et emballé quelques-unes, il s'échappe et son équipe porte soigneusement les bouteilles à la surface.

L'épave est celle du Wallachia, un cargo qui a coulé en 1895 au large des côtes écossaises après une collision avec un autre navire dans un épais brouillard. Le Wallachia venait de partir de Glasgow et était chargé de divers types de marchandises, notamment de grands conteneurs d'un produit chimique appelé chlorure d'étain. Mais le navire avait également à son bord des milliers de bouteilles de boissons alcoolisées. Nombre d'entre elles ont été préservées dans l'eau froide où le navire repose sur le fond marin limoneux depuis plus d'un siècle.

Depuis qu'il a commencé à plonger sur la Valachie dans les années 1980, M. Hickman a récupéré des dizaines de bouteilles contenant du whisky, du gin et de la bière. Mais sa récente visite, un travail d'équipe avec plusieurs plongeurs compagnons, a abouti à quelque chose d'inhabituel. Les bouteilles récupérées ont été remises à des scientifiques d'une entreprise de recherche appelée Brewlab, qui, avec des collègues de l'université de Sunderland, ont pu extraire une levure vivante du liquide contenu dans trois des bouteilles. Ils ont ensuite utilisé cette levure pour tenter de recréer la bière originale.

En 2018, un projet similaire en Tasmanie a utilisé la levure de bouteilles de bière de 220 ans trouvées sur une épave pour se rapprocher d'une boisson des années 1700. Mais l'étude de la levure de Valachie a révélé une surprise. Ces bières contenaient un type de levure inhabituel et l'équipe à l'origine de ce travail évalue maintenant si cette souche perdue depuis longtemps pourrait avoir des applications dans le brassage moderne ou pourrait même améliorer les bières d'aujourd'hui.

Crédit photo, Steve Hickman Légende image, Une fois ouverte, la bière contenue dans les bouteilles trouvées sur la Valachie avait une odeur loin d'être appétissante, mais la levure qu'elles contiennent pourrait avoir une valeur inestimable.

Ce n'est qu'un exemple d'un domaine de recherche en pleine expansion parmi les brasseurs et autres fermenteurs de liquides qui recherchent des souches de levure oubliées dans l'espoir de les utiliser à bon escient. Cela signifie qu'il faut les chercher dans de vieilles bouteilles trouvées dans des épaves, fouiller des pots anciens et collecter des échantillons dans des distilleries en ruine où des souches légendaires peuvent encore subsister. Ce type de recherche est appelé bioprospection et la résurrection des levures historiques pourrait avoir de nombreuses applications, de la dépollution à la production d'arômes pour l'industrie du parfum.

Lorsque Steve Hickman commence à rassembler des bouteilles de bière de la Valachie dans les années 1980, il affirme qu'elle était encore - à peu près - potable. Lui et ses amis ramènent les bouteilles chez eux et les versent dans des verres. Le breuvage, qui avait presque 100 ans à l'époque, se stabilise lentement et forme une mousse épaisse et crémeuse - presque comme la Guinness, se souvient-il. Mais c'est là que la magie se termine.

"Elle avait l'odeur la plus atroce", dit Hickman. "Une sorte d'odeur salée, putréfiée. Je pense que ce serait la meilleure description." Le goût n'était pas meilleur, ajoute-t-il.

"J'en ai certainement retiré du café et du chocolat", dit-il. C'est Pilley qui a décidé d'envoyer la bière de Valachie à Brewlab, après avoir entendu parler de l'entreprise par hasard dans un restaurant.

Les scientifiques de Brewlab, une entreprise dérivée de l'université de Sunderland, étudient depuis des années les souches de levure et les techniques de brassage. Le fondateur de l'entreprise, Keith Thomas, explique qu'une fois la bière de la Valachie dans son laboratoire, elle a été traitée avec la plus grande prudence.

"Nous l'avons ouverte dans des conditions de laboratoire de niveau de confinement deux", dit-il. Les bouteilles ont été descellées dans une armoire spéciale remplie d'air stérile, afin de protéger les scientifiques de tout agent pathogène présent dans la bière. Cette mesure a également permis de s'assurer que les échantillons ne seraient pas contaminés par des souches de levure modernes.

Les tests génétiques ont révélé que la Wallachia stout contenait deux types de levure différents, Brettanomyces et Debaryomyces. Dans un article consacré à ces travaux, Thomas et ses collègues expliquent qu'il est inhabituel de trouver des Debaryomyces dans une bière historique, bien que ce type de levure ait été trouvé dans quelques bières belges fabriquées par fermentation spontanée, qui consiste à laisser le liquide pré-fermenté ouvert à l'environnement, afin que les souches de levure puissent s'y déposer.

Crédit photo, Steve Hickman Légende image, De nombreuses bouteilles trouvées à bord de la Valachie n'ont pas été ouvertes malgré plus de 100 ans passés sous l'eau.

Certaines des souches de levure les plus courantes utilisées en brasserie appartiennent à l'espèce Saccharomyces cerevisiae. En général, la fermentation se produit lorsque les levures consomment les sucres des grains maltés comme l'orge. La levure transforme ces sucres en alcools, en dioxyde de carbone et en divers sous-produits. Certains de ces sous-produits donnent du goût, de sorte que chaque souche de levure individuelle, qui métabolise à sa manière, donnera un profil de goût différent au produit fermenté. Tout dépend du génome de la souche en question, ou des souches, au pluriel, dans le cas de la bière Valachie.

Les bouteilles réservent d'autres surprises, notamment l'habitude d'exploser, dit Hickman. Lorsqu'elles s'adaptent à la pression plus faible au-dessus du niveau de la mer, les gaz à l'intérieur des récipients se dilatent, faisant parfois éclater le verre. Un jour, Hickman laisse une bouteille sur la table de la cuisine, chez ses parents. Elle explose alors qu'ils sont dans une autre pièce, projetant de la bière puante et pourrie partout. Le nettoyage a pris beaucoup de temps, se souvient-il.

Aujourd'hui, la bière s'est encore plus détériorée et il n'essaierait pas de la boire. (D'une manière générale, boire de vieux liquides n'est pas forcément sans danger, car vous ne pouvez pas être sûr qu'ils contiennent des bactéries ou des produits chimiques dangereux). Cependant, certains des compagnons de plongée de M. Hickman ont pu goûter une bière fraîche créée par Brewlab à partir de souches de levure isolées des vieilles bouteilles de Valachie. Andy Pilley, un géomètre agréé et plongeur amateur qui faisait également partie de l'expédition visant à collecter la bière de l'épave, a été parmi ceux qui ont goûté le résultat : une stout à 7,5%.

La plupart des brasseurs modernes ne varient pas beaucoup la levure qu'ils utilisent, bien qu'ils expérimentent couramment avec d'autres ingrédients tels que les céréales qu'ils font fermenter ou le houblon qu'ils ajoutent plus tard dans le processus pour donner du goût.

Quelques fabricants de boissons et scientifiques affirment que l'utilisation de souches de levure plus variées peut également influencer fortement le goût et la robustesse du produit fini. En bref, l'essai d'une levure inhabituelle pourrait aboutir à une meilleure bière, si bien que beaucoup se tournent vers des souches oubliées du passé.

Thomas est satisfait des résultats de l'étude sur la bière de Valachie. Selon lui, la combinaison des deux levures trouvées dans la bière vieille de 126 ans pourrait peut-être inspirer des innovations dans l'industrie brassicole actuelle. Les levures semblent conférer une sorte de caractère de ferme ou de "cheval mouillé", ajoute-t-il. Cela peut ne pas sembler particulièrement appétissant mais, avec modération, de telles saveurs terreuses pourraient aider un brasseur expérimenté à créer une boisson unique et riche en goût.

Le brassage est, après tout, un exercice d'équilibre. Prenons l'exemple de la bière aigre. Une trop grande acidité serait naturellement rebutante, mais, à un niveau approprié, elle peut constituer une concoction rafraîchissante.

Les brasseurs expérimentent des alternatives à Saccharomyces cerevisiae - les souches de Brettanomyces, par exemple, sont souvent utilisées pour fabriquer des bières aigres, par exemple. Mais il existe de nombreuses souches de levure inexploitées qui n'attendent que d'être découvertes par les brasseurs, affirme Carmen Nueno-Palop de la National Collection of Yeast Cultures (NCYC), qui fait partie de l'Institut Quadram au Royaume-Uni.

"On a beaucoup insisté sur le houblon", dit-elle, en faisant référence aux récentes innovations dans l'industrie de la bière. Elle note cependant que certains brasseurs peuvent produire plusieurs bières différentes - toutes utilisant exactement la même levure. "Je veux transmettre aux brasseurs l'importance de choisir la bonne souche", ajoute-t-elle.

Une souche particulière, recueillie dans un parc de l'Indiana, confère à l'alcool en fermentation un puissant goût de cannelle.

Il y a environ quatre ans, Mme Nueno-Palop et ses collègues ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont brassé 33 bières qui étaient toutes fondamentalement identiques, à l'exception de la levure. L'équipe a choisi une souche différente pour chaque bière et a commencé par analyser l'ADN des souches, qui s'est révélé d'une diversité inattendue.

Le CNJC possède environ 600 souches de brassage de la bière dans ses archives, dont certaines ont été déposées par des brasseries britanniques confrontées à la fermeture lors des difficultés économiques des années 1950 et 1960. Certaines de ces souches n'ont pratiquement pas été utilisées depuis, voire pas du tout. Selon M. Nueno-Palop, les brasseurs commencent maintenant à reconnaître qu'ils peuvent diversifier leurs produits, peut-être en utilisant une souche qui a un lien historique avec leur localisation au Royaume-Uni.

Cette idée, selon laquelle les levures historiques peuvent transmettre un héritage ainsi que des saveurs intéressantes, fait son chemin en dehors du monde de la bière. Alan Bishop a le titre d'alchimiste et de distillateur principal chez Spirits of French Lick, une distillerie de l'Indiana, aux États-Unis. L'entreprise fabrique une gamme de spiritueux de luxe, notamment du bourbon, de l'eau-de-vie de pomme, du rhum et du gin.

Ces dernières années, Bishop s'est lancé dans la bioprospection dans l'espoir de collecter des souches de levure abandonnées dans d'anciennes distilleries de l'Indiana et du Kentucky. Il apporte généralement un bocal de moût, le liquide contenant les sucres du grain qui sera fermenté, sur ces sites abandonnés. Il le laisse simplement ouvert à l'air libre. Les levures se déposent alors naturellement sur le moût, permettant à la fermentation de commencer.

Crédit photo, Ryan McFadden/Getty Images Légende image, Des chercheurs ont découvert qu'en changeant la levure utilisée pendant le brassage, on pouvait donner de nouvelles saveurs à la bière.

De temps à autre, Bishop a également écumé l'intérieur de vieilles cruches dans des distilleries désaffectées, récupérant la levure directement à l'intérieur. S'il y a tant de distilleries désaffectées près de chez lui, c'est parce que l'industrie artisanale des producteurs de whisky et de bourbon qui existait aux États-Unis dans les années 1800 a fait faillite à cause de la prohibition, période comprise entre 1920 et 1933 durant laquelle la production, l'importation et la vente de boissons alcoolisées ont été rendues illégales aux États-Unis.

Bishop n'a encore envoyé aucune de ses souches bioprospectées pour analyse génétique et ne peut donc pas être sûr de leur provenance exacte.

Mais quoi qu'il en soit, il est certain que l'utilisation de levures alternatives fait une différence dans les boissons que lui et ses collègues produisent. Par exemple, une souche particulière qu'il a recueillie sur le site de la distillerie Daisy Spring Mill, dans un parc d'État de l'Indiana, confère un puissant goût de cannelle à l'alcool en fermentation, explique-t-il.

Cette expérimentation permet de développer des boissons nouvelles et intéressantes, mais elle lie également Spirits of French Lick à la région et à son patrimoine de distillation, affirme Bishop. D'une manière générale, il pense que les distillateurs passent à côté d'une astuce en ne recherchant pas des souches de levure plus variées pour leur production.

"On n'a pas accordé beaucoup d'attention à la levure dans la distillation, malheureusement. Du moins au cours des 100 dernières années environ", dit-il. "Chacune de ces variétés de levure a ses propres caractéristiques".

Il fait valoir que les différences de goût qui se développent dans l'alcool en fermentation ne disparaîtront pas, même après avoir été traitées et mûries en fûts pendant des mois ou des années.

La diversification des levures pourrait profiter à toutes sortes d'autres industries. Elle pourrait, par exemple, aider les parfumeurs à créer de meilleurs parfums. Les levures sont parfois utilisées pour produire les substances chimiques complexes d'un parfum lorsqu'elles ne peuvent être obtenues facilement à partir d'autres ingrédients. Ces dernières années, des levures génétiquement modifiées conçues à cet effet sont devenues disponibles à une échelle suffisamment grande pour être utilisées dans la production commerciale. Parmi les pionniers de cette approche figure la société de biologie synthétique Ginkgo Bioworks, aux États-Unis.

Thomas note que la levure Debaryomyces présente dans la bière de Valachie semble également tolérer les métaux lourds tels que l'arsenic et le plomb. Cela pourrait signifier qu'elle ferait une bonne levure de biorémédiation - une levure utilisée pour absorber les polluants dans un environnement contaminé, afin de le nettoyer. Parmi les régions du monde où les eaux souterraines contaminées par l'arsenic ont été associées à des problèmes de santé, on trouve le Moyen-Orient, l'Inde et la côte ouest de l'Amérique du Sud, explique Thomas.

Un autre domaine qui pourrait bénéficier des levures bioprospectées est celui des produits pharmaceutiques. De nombreux médicaments sont fabriqués à l'aide de levures, qui sont utilisées pour cultiver certains produits chimiques. Certains suggèrent que des levures encore plus efficaces à cette fin pourraient être trouvées dans l'environnement - peut-être dans la mer.

Les fabricants de pain pourraient également se tourner vers de nouvelles - en fait, d'anciennes - levures, dans le but de diversifier leurs produits. En 2020, Seamus Blackley, le créateur de la console de jeu vidéo Xbox originale, a annoncé qu'il avait recréé un pain égyptien à l'aide de cultures de levure prélevées dans d'anciens récipients de cuisson égyptiens.

Les deux scientifiques qui ont aidé Blackley dans cette entreprise sont toujours en train de rechercher des souches de levure égyptiennes et d'analyser la composition génétique de la levure utilisée dans cette expérience, afin de découvrir quelle contribution les souches anciennes ont pu apporter au pain. Selon M. Blackley, l'équipe a l'intention de lancer un programme d'échantillonnage d'ADN plus étendu, afin d'analyser d'autres artefacts et sites archéologiques.

Mais parce qu'elle existe en tant qu'être vivant dans un environnement en constante évolution, il est difficile de savoir avec certitude si une souche de levure prélevée dans la nature descend directement d'une souche utilisée dans la production alimentaire historique, explique Caiti Smukowski Heil, de la North Carolina State University.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les épaves de navires sont si spéciales, fait-elle remarquer, car si vous pouvez extraire la levure d'une bouteille scellée qui a été dans l'obscurité, au froid et dans des conditions stables pendant de nombreuses années, vous pouvez être sûr d'avoir récupéré la levure originale utilisée pour fabriquer ce produit.

Crédit photo, Lebrecht Music & Arts/Alamy Légende image, Les anciens Égyptiens ont été parmi les premiers à faire du pain, mais les levures qu'ils utilisaient étaient probablement différentes de celles que l'on trouve aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, il existe une "énorme diversité de levures inexploitées", dit-elle. Les boulangers commerciaux, par exemple, utilisent principalement des souches standard de Saccharomyces cerevisiae. Mais les levures sauvages ou les souches historiques qui ne sont plus utilisées pourraient en fait constituer de meilleures options pour la production moderne.

"Les espèces de levures autres que Saccharomyces cerevisiae sont souvent plus tolérantes à l'utilisation de pâtes congelées et ont parfois même une capacité de levage accrue", explique M. Heil.

Thomas dit qu'il veut échantillonner et étudier les levures provenant de récipients scellés trouvés dans d'autres épaves de navires ou d'autres capsules temporelles bien préservées et alcoolisées. Et en étudiant la génétique des anciennes souches de levure, il pourrait également être possible d'identifier des gènes inconnus mais souhaitables, qui pourraient influencer la levure génétiquement modifiée à l'avenir.

Mais l'épave du Wallachia nous rappelle à quel point nous avons de la chance d'avoir accès à une poignée de levures historiques que nous pouvons associer en toute confiance à une époque et à un lieu spécifiques. Depuis une trentaine d'années que M. Hickman y plonge, il a pu constater à quel point l'épave s'est détériorée avec le temps. Les structures et les passerelles au-dessus et autour de la salle des machines se sont effondrées. Les fissures dans les murs vieillissants du navire se sont élargies. Le navire s'efface.

"Je pense que d'ici 20 à 30 ans, il aura complètement disparu", dit-il.