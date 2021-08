Jennifer Lopez et Ben Affleck : pourquoi les retrouvailles du couple passionnent

Par Alex Taylor

Reporter BBC Entertainment

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont passé des vacances ensemble, comme un couple à nouveau réuni.

En regardant les photos de Jennifer Lopez et Ben Affleck enlacés sur un yacht, on a l'impression de pouvoir cligner des yeux et de se croire revenu à l'époque grisante de 2002.

L'une des (nombreuses) images publiées ces derniers jours montre le couple reproduisant des scènes torrides du clip de Jenny from the Block, dans lequel Jennifer Lopez se fait caresser affectueusement les fesses par son fiancé de l'époque - et partenaire aujourd'hui retrouvé.

Les photos, publiées pour la première fois sur le site d'informations sur les célébrités TMZ la semaine dernière, ont rapidement inondé les réseaux sociaux d'une dose de nostalgie et d'intrigue, les gens s'empressant de vérifier leurs calendriers.

Mais les téléspectateurs les plus attentifs ont également pu voir un photographe embarqué capturer le moment où le couple s'est embrassé sur le pont de leur yacht.

Cet épisode a mis en évidence le pouvoir durable du couple anciennement connu sous le nom de Bennifer, non seulement pour les fans ou les médias, mais aussi pour les stars elles-mêmes.

Le couple de rêve des tabloïds

La fascination exercée par Bennifer 2.0 reflète la place particulière qu'occupait le couple lors de leur première rencontre, explique Ed Gleave, rédacteur en chef TV du Daily Star Sunday.

Ils se sont mis ensemble en 2002, à l'apogée des médias à sensation, lorsque la presse écrite avait encore la mainmise sur la culture des célébrités. Pour les photographes spécialisés dans les images lointaines et les chroniqueurs de potins, ils formaient le "couple de rêve" des années 90.

Tous deux surfent sur les vagues du succès qui soutiennent l'intérêt des médias. Lopez, qui vient de sortir son premier album numéro un, J Lo, mène une carrière parallèle à Hollywood, jouant dans les comédies romantiques Maid in Manhattan et The Wedding Planner, ainsi que dans le thriller policier Out Of Sight et le film d'horreur The Cell.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lopez et Affleck à la première du film Maid in Manhattan en 2002.

Affleck, le plus jeune scénariste à avoir remporté un Oscar - pour Good Will Hunting à l'âge de 25 ans - est également très demandé, après avoir joué dans Shakespeare in Love et The Sum of All Fears de Tom Clancy. En décembre 2002, il a également été désigné par le magazine People comme "l'homme le plus sexy du monde".

"Il est rare d'avoir un couple de célébrités dont les deux membres sont des A-list, alors quand cela arrive, les fans en raffolent", dit Gleave.

"Ils étaient tous deux au sommet de leur gloire et tous deux sexy, donc beaucoup de gens s'intéressaient à leur vie privée et beaucoup de gens voulaient regarder des photos d'eux."

Pendant deux ans, ils ont façonné leur image, jouant sur le voyeurisme médiatique qu'ils avaient contribué à créer pour le clip de Jenny from the Block.

Après qu'Affleck ait fait sa demande en mariage avec une bague en diamant rose faite sur mesure en novembre 2002, les photos n'ont cessé d'affluer, y compris la scène de paparazzi que le couple a remise en scène la semaine dernière.

Mais l'intensité des projecteurs, ainsi que les réactions négatives à leur comédie romantique Gigli, ont fini par avoir raison du couple.

Ils ont reporté leur mariage en septembre 2003 en raison d'une "attention médiatique excessive", et se sont séparés en janvier suivant.

"Nous n'avons pas essayé d'avoir une relation publique, nous nous sommes juste retrouvés ensemble à la naissance des tabloïds", a déclaré Lopez à Jess Cagle en 2018.

"Nous avons peut-être joué le jeu au début parce que c'était amusant... mais ensuite, ça nous détruisait".

"C'était beaucoup de pression... [une] époque différente...".

Pour Myra Ali, journaliste indépendante spécialisée dans le divertissement, le récit par défaut de la célébrité entre la presse et le public à l'époque consistait à "construire les gens et les regarder tomber en morceaux".

Les mots "être gentil" n'ont certainement pas été pris en compte.

Retour vers le futur

Avancez de deux décennies - à une époque très différente, au milieu d'une pandémie mondiale - et la renaissance de leur relation (après leurs mariages ratés respectifs et les combats d'Affleck contre l'addiction) ne symbolise pas seulement une histoire d'amour potentiellement réparée, mais une aspiration à un passé réconfortant.

"La pandémie nous a tous rendus avides de choses qui nous sont familières", explique Gleave. "L'humanité fait toujours cela en période de crise. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un baby-boom après la Seconde Guerre mondiale.

"Le retour de Bennifer donne également à chacun l'espoir qu'une fin heureuse est possible. Tous ceux qui ont connu un premier amour dont ils rêvent secrètement y trouveront un peu d'espoir.

"C'est pourquoi il y a eu tant d'excitation lorsque nous avons pensé que Jennifer Aniston et Brad Pitt pourraient faire une nouvelle tentative.

Crédit photo, EPA Légende image, Le couple réuni a été photographié à bord du yacht de luxe, Valerie.

"Bennifer coche toutes les cases et c'est exactement ce dont beaucoup de gens ont besoin en ce moment".

Dans cette optique, la façon dont le public a consommé la nouvelle - par le biais d'une référence pop culture à une vidéo de la grande époque du couple, plutôt que par les posts Instagram officiels de Lopez - semble appropriée.

L'image parfaite ?

L'image a fait ses débuts sur TMZ et s'est répandue, en grande partie non créditée, sur les réseaux sociaux, illustrant à quel point le paysage de la presse people a à la fois changé et est resté le même.

La photographe de divertissement Carla Speight, qui a une expérience des relations publiques, explique que l'image aurait pu valoir des milliers de dollars sur le marché libre.

"Elle est parfaitement cliquable et constitue un sujet d'actualité en termes de divertissement d'intérêt public. Des accords exclusifs avec des gens comme TMZ pourraient facilement atteindre cinq chiffres", dit-elle.

C'est important pour le photographe d'aujourd'hui, car la nature non réglementée des réseaux sociaux signifie que la photo peut rapidement perdre toute valeur financière dès qu'elle commence à gagner du terrain.

"Cela m'est arrivé des millions de fois : des fans font une capture d'écran de l'image [et] la publient sur les réseaux sociaux, sans aucun droit d'auteur.

"Mais tout cela dit, l'image fixe est très pertinente, même à l'époque des réseaux sociaux."

Une des raisons de l'attrait de l'image de Bennifer 2.0 était sa nature supposée candide, l'idée que nous avions un aperçu d'un moment privé - c'est pourquoi les gens ont crié au scandale lorsqu'ils ont vu un photographe sur le bateau avec le couple. Mais selon M. Speight, il ne serait pas inhabituel qu'une telle photo soit mise en scène.

"Si cette photo a été mise en scène, ils l'ont fait pour une bonne raison", dit-elle. "Une fois que cette photo est sortie [et] devenue virale, la presse s'en empare pendant des jours.

"Elle dévalorisera toutes les autres images qui se produiront dans les jours suivants et il y aura donc moins de paparazzi qui rôderont. En outre, cela permet aux gens de parler d'eux.

Mais contrairement au début des années 2000, où Affleck et Lopez comptaient sur les médias pour rester dans l'œil du public - Affleck a même placé une annonce dans le magazine Variety pour déclarer son amour - toute collusion éditoriale potentielle entre la presse et les stars est remise en question par les réseaux sociaux.

Crédit photo, Arnaldo Magnani Légende image, L'acteur Ben Affleck avec sa co-star Jennifer Lopez pendant le tournage de "Jersey Girl" le 7 novembre 2002 à New York City.

Kate Randall, rédactrice en chef de l'information du magazine Heat, explique que "les célébrités savent qu'elles n'ont pas toujours besoin de la presse et qu'elles peuvent désormais interagir avec leurs fans sur Instagram, Twitter et Tik Tok et avoir le sentiment de mieux contrôler le récit".

Désormais, les comptes de potins de célébrités tels que Deux Moi - qui demande et partage en toute transparence des tuyaux anonymes - atteignent un million de followers rien que sur Instagram.

"Les réseaux sociaux permettent à ces images d'avoir une portée beaucoup plus grande en un temps plus court que les médias tabloïds du début des années 2000 - et les gens sont impatients donc ils ont besoin de cette gratification immédiate des nouvelles informations", explique un rédacteur en chef, qui souhaite rester anonyme, à BBC News.

"Les gens sont également beaucoup plus avisés aujourd'hui - donc je pense qu'ils aiment jouer au détective et spéculer pour savoir si la relation a été ravivée sur la base des sentiments réels de Ben et Jen l'un pour l'autre ou à des fins de relations publiques.

"Aujourd'hui, ils ont tendance à croire les ragots colportés par le public plutôt qu'une célébrité qui dit sa 'vérité'".

Et quant à la vérité derrière la photo de Bennifer 2.0 ?

"Les gens spéculent que Ben et Jen recréaient des scènes de sa vidéo Jenny From The Block pour son anniversaire et je pense que c'est pour cela que son photographe personnel était là", explique le rédacteur en chef de Deux Moi.

"Cela remonte à la soif de nostalgie pendant la pandémie... les gens en ont envie en ce moment et Ben et Jen répondent en conséquence.

"C'est une célébrité intelligente et généreuse à mon avis".

Bien que Randall soit d'accord, elle note que des stars comme Affleck et Lopez "prospèrent sur l'attention", ce qui signifie que parfois un post sur les médias sociaux seul "ne fera pas l'affaire".

"Ils veulent que leur photo fasse l'objet d'un article dans tous les journaux, magazines et sites Web existants", dit-elle.

Mme Randall ajoute que l'ingrédient clé de ce numéro d'équilibriste en 2021 est de fournir un sentiment d'authenticité qui permet de se sentir concerné - d'autant plus que la société commence à rejeter le manque de sincérité de l'âge originel de l'influenceur, parfaitement manucuré.

"Les fans commencent à comprendre que ce qui est posté sur Instagram n'est pas toujours la vérité et veulent voir les photos imparfaites, comme la photo spontanée - pour avoir un meilleur aperçu de l'histoire et des photos limitées que les célébrités donnent.