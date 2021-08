Covid : pourquoi certaines personnes ne veulent pas d'un vaccin

Par David Robson

Crédit photo, Getty Images Légende image, Queue de personnes et flacon de vaccin

Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet : les vaccins Covid-19 sauvent des vies.Considérez quelques statistiques récentes en provenance du Royaume-Uni.

Dans une étude portant sur plus de 200 000 personnes, presque tous les participants ont développé des anticorps contre le virus dans les deux semaines suivant leur deuxième dose.

Et malgré les craintes initiales que les vaccins actuels soient moins efficaces contre la variante Delta, les analyses suggèrent que les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNTech réduisent les taux d'hospitalisation de 92 à 96 %.

Comme l'ont répété de nombreux professionnels de la santé, les risques d'effets secondaires graves d'un vaccin sont infimes par rapport au risque de la maladie elle-même.

Pourtant, un nombre non négligeable de personnes hésitent encore à se faire vacciner. D'après un récent rapport du Fonds monétaire international, cette réticence va de 10 à 20 % au Royaume-Uni à environ 50 % au Japon et 60 % en France.Le résultat est en train de devenir une sorte de guerre culturelle sur les médias sociaux, avec de nombreux commentateurs en ligne affirmant que les hésitants au vaccin sont simplement ignorants ou égoïstes.

Mais les psychologues spécialisés dans la prise de décision médicale affirment que ces choix sont souvent le résultat de nombreux facteurs de complication qui doivent être abordés avec sensibilité, si nous voulons avoir un espoir d'atteindre une immunité au niveau de la population.

Les 5C

Tout d'abord, quelques distinctions. S'il est tentant de supposer que toute personne qui refuse un vaccin a les mêmes convictions, il ne faut pas confondre les craintes de la plupart des personnes qui hésitent à se faire vacciner avec les théories bizarres des anti-vaxxistes acharnés.

"Ils se font beaucoup entendre et sont très présents en ligne et hors ligne", explique Mohammad Razai, du Population Health Research Institute, St George's, Université de Londres, qui a écrit sur les différents facteurs psychologiques et sociaux susceptibles d'influencer la prise de décision en matière de vaccins. "Mais ils constituent une très petite minorité".

La grande majorité des personnes qui hésitent à se faire vacciner n'ont pas de programme politique et ne sont pas engagées dans une cause antiscientifique : elles sont simplement indécises quant à leur choix de recevoir l'injection.

La bonne nouvelle est que de nombreuses personnes initialement hésitantes sont en train de changer d'avis.

"Mais même un retard est considéré comme une menace pour la santé, car les infections virales se propagent très rapidement", explique M. Razai.

Cela aurait été problématique si nous avions encore affaire aux anciennes variantes du virus, mais la plus grande transmissibilité de la nouvelle variante Delta a accru l'urgence d'atteindre le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La peur des aiguilles est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes hésitent à se faire vacciner, selon une étude

Heureusement, les scientifiques ont commencé à étudier l'hésitation vaccinale bien avant que le Sars-Cov-2 ne soit identifié pour la première fois à Wuhan en décembre 2019, et ils ont exploré divers modèles qui tentent de saisir les différences dans le comportement des gens en matière de santé.

L'un des plus prometteurs est connu sous le nom de modèle 5Cs, qui prend en compte les facteurs psychologiques suivants :

Confiance : la confiance de la personne dans l'efficacité et la sécurité des vaccins, dans les services de santé qui les proposent et dans les décideurs politiques qui décident de leur déploiement.

Complaisance : la personne considère-t-elle ou non la maladie elle-même comme un risque sérieux pour sa santé ?

Calcul : l'engagement de l'individu dans une recherche d'informations approfondie pour peser les coûts et les avantages.

Contraintes (ou commodité) : facilité d'accès au vaccin pour la personne en question

la responsabilité collective : la volonté de protéger les autres de l'infection par sa propre vaccination.

En 2018, Cornelia Betsch, de l'Université d'Erfurt en Allemagne, et ses collègues ont demandé aux participants d'évaluer une série d'énoncés mesurant chacun des 5C, puis ont comparé les résultats avec leur adoption réelle de procédures pertinentes, comme le vaccin contre la grippe ou le vaccin contre le VPH.

Ils ont constaté que les 5C pouvaient expliquer une grande partie des variations dans les décisions des gens, et qu'ils étaient systématiquement plus performants que de nombreux autres prédicteurs potentiels, tels que les questionnaires qui se concentraient plus exclusivement sur les questions de confiance sans tenir compte des autres facteurs.

Dans le cadre d'une recherche non encore publiée, Mme Betsch a récemment utilisé le modèle pour prédire l'adoption des vaccins Covid-19 par la population.

Les résultats qu'elle a obtenus jusqu'à présent suggèrent que le modèle des 5 C peut expliquer la majorité des variations dans les décisions des gens.

Il y aura bien sûr d'autres facteurs contributifs.

Une étude récente de l'université d'Oxford suggère que la peur des aiguilles constitue un obstacle majeur pour environ 10 % de la population.

Mais l'approche des 5 C semble bien saisir les raisons les plus courantes de l'hésitation à se faire vacciner.

Préjugé de confirmation

Lorsque l'on considère ces différents facteurs et la manière dont ils peuvent influencer le comportement des gens, il est également utile d'examiner les différents biais cognitifs connus pour influencer nos perceptions.

Prenons les deux premiers "C" : la confiance dans le vaccin et la complaisance à l'égard des dangers de la maladie elle-même.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des personnes qui hésitent à se faire vacciner n'ont pas d'opinions antiscientifiques comme la petite minorité de manifestants anti-vaccins

Jessica Saleska, de l'université de Californie à Los Angeles, souligne que l'être humain a deux tendances apparemment contradictoires - un "biais de négativité" et un "biais d'optimisme" - qui peuvent chacune fausser l'évaluation des risques et des avantages.

Le préjugé négatif concerne la façon dont vous évaluez les événements qui échappent à votre contrôle.

"Lorsque l'on vous présente des informations négatives, elles ont tendance à rester dans votre esprit", explique M. Saleska.

Le biais de l'optimisme, en revanche, concerne les croyances que vous avez sur vous-même, à savoir si vous pensez être en meilleure forme et en meilleure santé que la moyenne des gens.

Ces biais peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur les effets secondaires dangereux des vaccins tout en croyant que vous êtes moins susceptible de souffrir de la maladie, une combinaison qui réduirait la confiance et augmenterait la complaisance.

Ensuite, il y a le fameux biais de confirmation, qui peut également déformer la perception des risques du virus en raison de la disponibilité de fausses informations provenant de sources douteuses qui exagèrent les risques des vaccins.

Cette dépendance à l'égard de ressources trompeuses signifie que les personnes qui ont un score élevé sur la mesure "calcul" de l'échelle des 5C - les personnes qui recherchent activement des données - sont souvent plus hésitantes à l'égard des vaccins que les personnes qui ont un score plus faible.

Si vous pensez déjà que la vaccination peut être risquée et que vous tapez "Cette vaccination est-elle dangereuse ?", vous ne trouverez que les informations qui confirment votre opinion antérieure", explique M. Betsch.

N'oubliez pas que ces tendances psychologiques sont extrêmement courantes.

Même si vous avez accepté le vaccin, elles ont probablement influencé votre propre prise de décision dans de nombreux domaines de la vie.

Les ignorer, et supposer que les personnes qui hésitent à se faire vacciner sont en quelque sorte volontairement ignorantes, est en soi une position insensée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les autorités sanitaires doivent produire des informations simples et faciles à comprendre qui montrent que le vaccin est sûr

Il ne faut pas non plus oublier les nombreux facteurs sociaux qui peuvent influencer l'adoption du vaccin par les gens - le facteur "contraintes/convenance" des 5C.

Tout simplement, l'impression qu'un vaccin est difficile d'accès ne fera que décourager les personnes qui hésitent déjà. Lors de notre entretien, Mme Betsch a suggéré que cela avait peut-être ralenti l'adoption du vaccin en Allemagne, qui dispose d'un système très complexe pour identifier les personnes pouvant recevoir le vaccin à tout moment.

Selon elle, les gens réagiraient beaucoup plus rapidement s'ils recevaient des notifications automatiques.

Mme Razai convient que nous devons prendre en compte la question de la commodité, en particulier pour les personnes des communautés les plus pauvres qui peuvent avoir du mal à trouver le temps et l'argent nécessaires pour se rendre dans un centre de vaccination.

"Se rendre au centre de vaccination et en revenir peut être un problème énorme pour la plupart des gens qui touchent le salaire minimum ou les allocations de chômage", dit-il.

C'est pourquoi il est souvent préférable que les vaccins soient administrés dans les centres communautaires locaux. "Je pense qu'il y a des preuves anecdotiques qu'il a plus de succès dans les lieux de culte, mosquée, gurdwaras et églises".

Enfin, nous devons être conscients du contexte des décisions des gens, dit-il - comme le racisme structurel qui pourrait avoir conduit certains groupes ethniques à avoir une confiance globale plus faible dans les autorités médicales.

Il est facile de rejeter les décisions de quelqu'un d'autre si l'on ne comprend pas les défis auxquels il est confronté dans sa vie quotidienne.

Ouvrir un dialogue

Que peut-on donc faire ?

Il n'y a pas de solution facile, mais les autorités sanitaires peuvent continuer à fournir des informations précises et faciles à comprendre pour répondre aux principales préoccupations.

Selon un rapport récent de l'Institute of Global Health Innovation (IGHI) de l'Imperial College de Londres, les principaux obstacles restent les inquiétudes des patients quant aux effets secondaires et la crainte que les vaccins n'aient pas été suffisamment testés.

Pour les premiers, des graphiques montrant les risques relatifs des vaccins, comparés à la maladie réelle, peuvent fournir un certain contexte. Pour ce qui est du second, M. Razai suggère que nous devons mieux connaître l'histoire du développement des vaccins.

L'utilisation de l'ARNm dans les vaccins est étudiée depuis des décennies, par exemple, et de longs essais ont permis de vérifier son innocuité. Cela signifie que la technique a pu être rapidement adaptée à la pandémie.

"Aucune des technologies utilisées ne serait en aucune façon nuisible, car nous avons utilisé ces technologies dans d'autres domaines des soins de santé et de la recherche", explique M. Razai.

Sarah Jones, chercheuse en doctorat qui a codirigé le rapport de l'IGHI, suggère qu'une approche ciblée sera nécessaire.

"J'invite les gouvernements à cesser de penser qu'ils peuvent atteindre la masse des niches avec un seul message de masse sur les vaccins, et à travailler de manière plus créative avec de nombreux partenaires de communication efficaces", dit-elle.

Cela pourrait impliquer des collaborations plus étroites avec les modèles d'influence au sein de chaque communauté, qui peuvent fournir des "informations cohérentes et précises" sur les risques et les avantages des vaccins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si les centres de vaccination sont faciles d'accès pour les populations locales, comme ici en Inde, ils sont plus susceptibles d'être utilisés

Quelle que soit la manière dont ils choisissent de transmettre les informations, les services de santé doivent indiquer clairement qu'ils s'engagent dans un dialogue ouvert, dit M. Razai, au lieu de les rejeter d'emblée.

"Nous devons écouter les préoccupations des gens, les reconnaître et leur donner des informations pour qu'ils puissent prendre une décision en connaissance de cause."

Saleska convient qu'il est essentiel d'engager une conversation à double sens - et c'est quelque chose que nous pourrions tous apprendre en discutant de ces questions avec nos amis et notre famille.

"Être respectueux et reconnaître leurs préoccupations - je pense que cela pourrait en fait être plus important que de simplement cracher les faits ou les statistiques", dit-elle. "Souvent, le lien personnel est plus important que les informations que vous fournissez."