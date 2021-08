Eau potable : trouver des réponses à la crise mondiale grâce à la technologie

Par Natalie Lisbona

Journaliste économique

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deux milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable

L'eau est sans aucun doute la ressource la plus abondante sur Terre. Après tout, elle recouvre plus de 70 % de la planète. Pourtant, malgré cela, nous sommes confrontés à une crise imminente en tant qu'espèce.

Le changement climatique, les conflits mondiaux et la surpopulation ne sont que quelques-uns des facteurs qui dévastent l'approvisionnement en eau dans de nombreuses régions du monde. Cela signifie que deux milliards de personnes - un quart de la population humaine - n'ont pas accès à l'eau potable.

Alors que la population mondiale se rapproche de plus en plus des huit milliards d'habitants, l'attention se porte sur le développement de technologies qui peuvent aider à résoudre ce problème avant qu'il ne soit trop tard.

L'un de ceux qui proposent une solution potentielle est Michael Mirilashvili, directeur de Watergen, une entreprise basée en Israël qui utilise sa technologie air-eau pour acheminer l'eau potable dans les régions reculées du monde touchées par les conflits ou le changement climatique.

'Droit humain fondamental'

"L'eau est un droit humain fondamental, et pourtant des millions de personnes n'y ont pas accès", dit-il à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Michael Mirilashvili, de Watergen, espère améliorer la vie des gens dans le monde entier

Extraire de l'eau de l'air peut sembler relever de la science-fiction, mais la technologie est en fait plus simple qu'il n'y paraît. L'atmosphère terrestre contient 13 milliards de tonnes d'eau douce. Les machines de Watergen fonctionnent en filtrant cette vapeur d'eau dans l'air. Selon lui, si elle est utilisée correctement, la technologie de Watergen pourrait provoquer un changement majeur dans l'industrie de l'eau et avoir un impact durable sur la planète.

"L'un des grands avantages de l'utilisation de l'eau atmosphérique est qu'il n'est pas nécessaire de construire des moyens de transport de l'eau, donc pas de souci de métaux lourds dans les tuyaux par exemple ou de nettoyage de l'eau contaminée du sol ou de pollution de la planète avec des bouteilles en plastique."

Légende audio, Suez pour la distribution d'eau potable au Sénégal

Un obstacle évident semble être la pollution de l'air, qui est devenue un sujet de préoccupation généralisé dans certaines grandes villes du monde. Au Royaume-Uni, par exemple, des recherches menées par l'Imperial College London ont révélé que le plomb, qui est toxique pour le corps humain, sera toujours présent dans l'air de la ville en 2021, malgré son interdiction en 1999.

Toutefois, cela pourrait ne pas avoir d'importance. Une étude menée par des scientifiques de l'université israélienne de Tel Aviv a révélé que, même dans des zones urbaines telles que Tel Aviv, il est possible d'extraire de l'eau potable selon une norme fixée par l'Organisation mondiale de la santé. En d'autres termes, il est possible de convertir de l'eau propre à partir d'un air sale ou pollué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les générateurs de Watergen peuvent produire jusqu'à 6 000 litres d'eau potable par jour

Les plus grandes machines de Watergen peuvent fournir 6 000 litres d'eau en une journée. Elles ont déjà été utilisées pour soutenir des hôpitaux entiers dans la bande de Gaza et des villages ruraux d'Afrique centrale, où les habitants auraient autrement dû marcher pendant des heures pour trouver de l'eau. Elle a également aidé le gouvernement australien à lutter contre des feux de brousse dévastateurs en 2020, qui ont tué 34 personnes et détruit 3 500 maisons.

"Il ne s'agit pas seulement de sauver des vies, mais d'améliorer la vie de millions de personnes", ajoute M. Mirilashvili. "Même dans les pays développés, certaines personnes ne boivent pas d'eau potable et cela a un effet direct sur la santé et l'agriculture."

Pollution meurtrière

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de deux milliards de personnes n'ont accès qu'à de l'eau contaminée par des matières fécales. Une seule gorgée les expose à des maladies telles que le choléra et la typhoïde, et l'OMS estime qu'environ 500 000 personnes en meurent chaque année.

Lorsqu'il s'agit de trouver de l'eau propre, il existe une ressource dans nos océans. Les icebergs contiennent une partie de l'eau la plus pure du monde, car les glaciers dont ils proviennent se sont formés il y a des milliers d'années. Les blocs de glace géants peuvent constituer un danger pour la navigation et endommager les écosystèmes marins avec d'énormes volumes d'eau douce lorsqu'ils fondent.

Leur récolte à des fins lucratives a commencé au Canada, où elle est devenue une activité importante le long de la côte est du pays. Mais cette pratique a maintenant atteint d'autres régions du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La récolte d'icebergs pour la production d'eau fraîche en bouteille est devenue une activité lucrative au Canada

L'entrepreneur et environnementaliste Abdulla Al-Shehi travaille sur le projet d'iceberg des Émirats arabes unis. La pénurie d'eau représente un grand risque dans le pays, alors que le changement climatique entraîne une hausse des températures dans ce qui est déjà l'un des endroits les plus chauds de la planète.

"En moyenne, un gigantesque iceberg peut fournir de l'eau à un million de personnes pendant 3 à 5 ans", affirme-t-il. "Alors pourquoi ne pas profiter de ce que la nature peut nous offrir ? J'espère un jour pouvoir apporter des icebergs dans la péninsule arabique."

Légende vidéo, Au Zimbabwé, l'innovante expérience des toilettes sans eau

Pourtant, le voyage comporte des risques. En raison de leur taille, les icebergs peuvent se renverser pendant le transport et provoquer des accidents mortels. Ils doivent également être enveloppés dans un matériau isolant spécialement conçu pour réduire leur taux de fonte pendant le voyage. Il n'est donc pas surprenant que le processus puisse être coûteux.

Le projet UAE Iceberg commencera par récolter un iceberg plus petit et l'emmènera à Perth en Australie occidentale ou au Cap en Afrique du Sud.

"Le coût estimé est de 60 à 80 millions de dollars et le projet complet coûtera probablement entre 150 et 200 millions de dollars", déclare M. Al-Shehi.

L'océan est-il la solution ?

Si la récolte des icebergs n'est pas encore au point, il existe d'autres méthodes plus fiables pour utiliser les océans du monde. Dans le passé, de nombreuses civilisations ont retiré le sel de l'eau de mer - un processus appelé dessalement - en utilisant la chaleur.

De nos jours, la désalinisation se fait par osmose inverse de l'eau de mer. Certains gouvernements possèdent des usines de dessalement qui fournissent de l'eau à la population, tandis que d'autres font appel à des entreprises privées pour les exploiter.

Crédit photo, DuPont Légende image, Mme Molina affirme que les méthodes modernes de désalinisation ont peu d'impact sur les océans du monde.

Le géant fournisseur d'eau Dupont, basé dans le Delaware, traite 25 millions de gallons américains (94 millions de litres) d'eau chaque minute dans ses usines du monde entier.

"Le procédé permet à l'eau de passer à travers un filtre tandis que les sels sont séparés. Il en résulte deux flux, l'un contenant de l'eau potable et l'autre des concentrations élevées en sel", explique Verónica García Molina, chef de marché mondial de DuPont Water Solutions.

"Le flux à forte concentration en sels est renvoyé vers la mer, mais grâce à des mécanismes et des processus de dilution appropriés, il n'y a aucun impact dans la mer."

Pourtant, si les usines modernes n'ont que peu ou pas d'impact sur la mer, on ne peut pas en dire autant des usines plus anciennes qui utilisent encore des méthodes de dessalement moins avancées. Celles-ci continuent de pomper de grandes quantités de saumure dans l'océan, ce qui peut causer des ravages dans les écosystèmes en réduisant les niveaux d'oxygène et en augmentant la teneur en sel.

Une grande majorité de ces vieilles usines sont situées au Moyen-Orient, où 55 % de la saumure de dessalement est repompée dans les océans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les usines de dessalement permettent d'apporter de l'eau potable à des régions frappées par des conflits, comme la Palestine

Une autre critique majeure du dessalement est qu'il faut une énorme quantité d'énergie pour traiter l'eau de mer, généralement alimentée par des combustibles fossiles très polluants.

Cependant, Mme Molina affirme que les progrès technologiques de ces dernières années en ont fait l'une des solutions les plus viables pour résoudre les pénuries d'eau dans le monde.

"L'énergie requise pour l'osmose inverse de l'eau de mer a été réduite de plus de trois fois au cours des dernières décennies et aujourd'hui, elle consomme quatre à cinq fois moins d'énergie que les anciens procédés thermiques", ajoute-t-elle.