La fascinante "culture Chinchorro" qui momifiait ses morts plus de 2 000 ans avant les Égyptiens

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Imagen de Chile/Felipe Cantillana Légende image, Après plus de 20 ans de recherches, l'Unesco a inscrit les momies de la culture Chinchorro sur la liste du patrimoine mondial

Il y a plus de 7 000 ans, la côte aride du désert d'Atacama était habitée par un groupe de chasseurs et de cueilleurs marins qui ont développé une incroyable technologie qui fait aujourd'hui l'admiration du monde entier.

Il s'agissait de la "culture Chinchorro" qui, selon les recherches effectuées sur ses vestiges archéologiques, apportait un soin particulier au traitement de ses morts, appliquant de savantes techniques de momification plus de deux mille ans avant les Égyptiens.

Le travail de ce groupe a été reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), qui a inscrit ce mardi les établissements humains et la momification artificielle de la culture Chinchorro sur la liste du patrimoine mondial.

Selon l'organisation internationale, cette culture présente "les plus anciennes preuves archéologiques connues de la momification artificielle des corps", ce qui reflète le "rôle fondamental" des morts dans cette société.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette culture appliquait des techniques mortuaires complexes, reflétant l'énorme importance qu'elle accordait au culte de la mort et des ancêtres

Mais qui étaient vraiment les chinchorros et comment ont-ils développé cette technique prématurée et spectaculaire pour prendre soin de leurs proches décédés ?

Un peuple de pêcheurs

La culture Chinchorro s'est installée spécifiquement entre les ports d'Ilo au Pérou et d'Antofagasta au Chili.

Malgré son extrême aridité, cette région était incroyablement riche en ressources marines grâce aux effets du courant froid de Humboldt et aux différentes criques qui atteignent la mer.

Ainsi, les Chinchorros se sont spécialisés dans l'exploitation des ressources marines, pour laquelle ils ont conçu divers outils. Parmi eux, un hameçon fait d'épines de cactus et des pointes de harpon.

Selon l'Unesco, "on a trouvé des outils en matériaux minéraux et végétaux, ainsi que de simples outils en os et en coquillages" qui leur permettaient "d'exploiter intensivement les ressources marines".

Crédit photo, Getty Images

En outre, selon le musée chilien d'art précolombien, "grâce aux tumeurs trouvées dans les oreilles des momies de l'époque, on sait qu'elles plongeaient à de grandes profondeurs".

Ce talent de pêcheur leur a permis de créer des établissements semi-permanents à l'embouchure des rivières et des ruisseaux de la région.

Bien qu'il existe peu d'informations sur leur organisation, on pense qu'ils se réunissaient en bandes ou en petits groupes d'environ 30 à 50 personnes, apparemment liées entre elles.

Mais ce qui ressort le plus de cette culture, ce sont ses techniques mortuaires complexes, qui reflètent l'énorme importance qu'ils accordaient au culte de la mort et des ancêtres.

Selon les informations de l'Université de Tarapacá au Chili, qui a dirigé les recherches et la conservation de la culture Chinchorro, le processus consistait à retirer les organes et les viscères du défunt par des incisions, qui étaient remplacés par des légumes, des plumes, des morceaux de cuir, des toisons de laine et d'autres matériaux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jusqu'à présent, 208 momies ont été étudiées et il a été constaté que les techniques d'embaumement variaient au fil du temps

En outre, le cuir chevelu et la peau ont été retirés du visage, le crâne a été enlevé et le cerveau a été retiré, et à sa place, une fois secs, des cendres, de la terre, de l'argile et des poils d'animaux ont été placés.

Le visage a ensuite été modelé, une perruque en cheveux humains lui a été posée, et il a été habillé d'un vêtement en tissu végétal. Enfin, le corps était recouvert d'une couche d'argile.

Si, à l'origine, les Chichorros ne momifiaient que des nouveau-nés et des enfants - accompagnés de figurines d'argile -, à l'apogée de la culture (vers 3000 av. J.-C.), des représentants de tous les membres de la société et de tous les âges étaient momifiés.

Différents types de momies

Selon l'université de Tarapacá, 208 momies ont été étudiées jusqu'à présent et l'on a découvert que les techniques d'embaumement variaient au fil du temps et se simplifiaient dans les dernières étapes, contrairement à ce qui s'est passé avec les Égyptiens, dont les techniques se sont sophistiquées au fil du temps.

Dans la culture Chinchorro, il y avait des momies noires, recouvertes d'oxyde de manganèse ; des momies rouges, peintes avec de l'oxyde de fer ; et des momies bandées.

Toutes partagent des similitudes telles que l'utilisation de perruques, de masques et de bâtons pour renforcer le corps.

Crédit photo, Imagen de Chile/Felipe Cantillana Légende image, Dans la culture Chinchorro, il y avait des momies noires, rouges et bandées

"La culture Chinchorro considérait que ses momies faisaient partie du monde des vivants, ce qui explique qu'elle laissait les yeux et la bouche ouverts, et qu'elle utilisait des brancards, faits de fibres végétales ou de peaux d'animaux, pour les transporter. Après un certain temps, ils ont été enterrés collectivement", explique l'Université de Tarapacá.