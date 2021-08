Covid : pourquoi Wuhan teste toute sa population contre le Covid-19?

il y a une heure

File photo of mass testing in China

Wuhan a enregistré sept cas transmis localement - les premières infections locales depuis plus d'un an.Cette ville de 11 millions d'habitants s'est retrouvée sous les feux de la rampe après que le coronavirus y a été détecté pour la première fois en 2019.La Chine connaît actuellement l'une de ses plus grandes épidémies depuis des mois, avec 300 cas détectés en 10 jours.Une quinzaine de provinces du pays ont été touchées, ce qui a conduit le gouvernement à déployer des mesures de dépistage de masse et des restrictions de confinement.Les autorités ont attribué la propagation du virus à la variante Delta, très contagieuse, et à la saison du tourisme intérieur.