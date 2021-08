WhatsApp permet la disparition automatique des photos et des vidéos après affichage- comment ça va marcher

il y a une heure

La National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) [une association caritative britannique de protection de l'enfance] est déjà en désaccord avec Facebook, la société mère de WhatsApp, sur l'utilisation de la messagerie cryptée.