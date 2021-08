Anniversaire de l'invasion du Koweït par l'Irak : l'opération qui a changé le Moyen-Orient à jamais

il y a 48 minutes

Crédit photo, US ARMY Légende image, Un char irakien laissé sur la route de Koweït City

Ce mois coïncide avec l'anniversaire de l'invasion iraquienne du Koweït, qui a commencé en août 1990.

Après près de 20 semaines de mobilisation des forces dans la région du Golfe, une coalition dirigée par les États-Unis et par résolution des Nations Unies a lancé une campagne aérienne de six semaines suivie de quatre jours de combats au sol, qui ont conduit à l'expulsion du dernier Irakien soldat du Koweït le 28 février 1991.

L'opération "Desert Storm" (Tempête du désert) a été un tournant militaire, car les États-Unis sont devenus la superpuissance militaire incontestée dans le monde, et ce bref conflit a joué un rôle dans l'accélération de la désintégration de l'ex-Union soviétique.

La première guerre du Golfe a vu l'entrée en opérations de l'avion furtif et le guidage précis des missiles, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux concepts tels que la "guerre parallèle", car il a détruit plusieurs cibles simultanément et non en séquence, dans le but de dérouter et de perturber l'ennemi.

Crédit photo, US AIR FORCE Légende image, Des avions de guerre de la coalition ont bombardé les forces irakiennes en retrait

Cette guerre a développé un nouveau concept basé sur la dépendance totale aux forces aériennes, aux bombardements de missiles et à la technologie de pointe, la même méthode que les puissances occidentales ont suivie après celle dans d'autres régions telles que les Balkans.

L'histoire a commencé environ 5 mois avant cela, plus précisément le 2 août 1990, lorsque l'Irak a envahi l'État du Koweït. À deux heures du matin, heure locale, les forces irakiennes se sont précipitées à travers la frontière vers le Koweït et ont pris le contrôle de la capitale du pays.

Les forces irakiennes ont rapidement vaincu les forces koweïtiennes relativement petites et le cheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, l'ancien émir du Koweït, s'est réfugié en Arabie saoudite.

Le président irakien, Saddam Hussein, a affirmé que l'invasion avait soutenu un soulèvement imminent contre l'émir du Koweït, mais le meurtre de Koweïtiens qui ont résisté aux forces irakiennes a réfuté ces allégations.

Plusieurs centaines de ressortissants étrangers ont également été détenus dans des usines et des bases militaires irakiennes et koweïtiennes, mais ont été libérés avant la campagne lancée par la coalition occidentale pour expulser les forces irakiennes du Koweït.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les forces américaines à l'aéroport de Dhahran en Arabie saoudite

L'invasion est survenue au milieu d'une grave crise économique que l'Irak a connue en raison des dettes qu'il avait accumulées après la fin de sa guerre avec l'Iran, alors que Saddam Hussein accusait le Koweït de réduire délibérément les prix du pétrole en pompant de plus grandes quantités de sa part de leur champs conjoint de pétrole. Lorsque le Koweït a refusé d'annuler les dettes de la guerre en Irak, Saddam Hussein a décidé de l'envahir.

Les Nations Unies ont condamné l'invasion et ont commencé à imposer un embargo sur l'Irak depuis le 6 août de la même année, avant que le Conseil de sécurité ne vote le 29 novembre sur la résolution n° 678, qui légalise l'usage de la force contre l'Irak, et fixe un ultimatum pour le 15 janvier 1991 à minuit pour sortir du Koweït.

Le début du mois de janvier 1991 a vu d'intenses efforts diplomatiques pour tenter de sortir de la crise sans recourir à la force. Au fil des jours, le sentiment de l'inévitabilité de la guerre s'est accru.

Les efforts arabes pour résoudre la crise ont complètement échoué et le secrétaire général des Nations unies, Javier Perez de Cuellar, a rencontré le président irakien Saddam Hussein, mais il n'a pas réussi à le persuader de se retirer ou même d'entamer des négociations sur le retrait.

Le 9 janvier 1991, les pourparlers entre le secrétaire d'État américain James Baker et son homologue irakien, Tariq Aziz, se sont également soldés par un échec.

Lorsque Washington a annoncé qu'il avait épuisé toutes les voies diplomatiques pour parvenir à une solution, le Congrès américain a voté en faveur d'une résolution pour lancer la guerre contre l'Irak le 12 janvier.

La position du président irakien a suscité l'indignation de beaucoup pour son échec à retirer aucune de ses forces du Koweït.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Puits de pétrole en feu au Koweït 1991

S'il avait procédé à un retrait partiel, il aurait divisé la communauté internationale et rompu l'alliance, ce qui aurait contraint la Grande-Bretagne et les États-Unis à reporter l'opération "Tempête du désert".

Le 15 janvier, il est devenu clair qu'une guerre totale était presque certaine.

Pas une surprise

L'opération "Tempête du désert", menée par les forces alliées dirigées par les États-Unis pour libérer le Koweït, n'a pas été une surprise.

Il y avait un état d'anticipation pour voir si l'Irak retirerait ses forces du Koweït d'ici le 15 janvier, comme stipulé dans la résolution du Conseil de sécurité qui autorisait le recours à la force pour retirer les forces d'occupation du Koweït.

Le 16 janvier, dix minutes avant minuit, les forces de la coalition ont entamé une campagne de bombardements aériens continus et destructeurs, à laquelle ont participé des avions américains, britanniques et saoudiens, contre des missiles de croisière balistiques lancés par des navires irakiens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Convoi de véhicules militaires américains

Plus d'un millier de sorties ont eu lieu au cours des vingt-quatre premières heures de l'opération Tempête du désert pour frapper des cibles militaires irakiennes, mais la capitale, Bagdad, a subi les bombardements les plus lourds et les plus sévères, causant un grand nombre de victimes civiles parmi ses habitants.

Un jour après le début de la deuxième guerre du Golfe menée par les États-Unis d'Amérique contre l'Irak en 1991, Bagdad a mis à exécution sa menace de bombarder les villes israéliennes.

La réponse militaire irakienne a commencé le 18 janvier et s'est terminée le 25 février 1991 et comprenait 19 attaques de missiles depuis l'ouest de l'Irak.

Israël a annoncé que ses pertes dans ces attaques étaient d'environ 14 morts et des dizaines de blessés.

Le 23 janvier 1991, l'Irak a commencé à déverser près d'un million de tonnes de pétrole brut dans les eaux du golfe Persique et à brûler des puits de pétrole au Koweït.

Le 24 février 1991, la campagne terrestre des forces de la coalition a commencé sur plusieurs fronts et les forces de la coalition ont lancé une attaque contre l'armée irakienne, qui était stationnée dans l'ouest du Koweït, puis s'est déplacée vers le Koweït et le sud de l'Irak.

Le 25 février 1991, l'Irak a annoncé qu'il acceptait toutes les conditions du retrait, et le lendemain, l'armée irakienne a commencé à quitter le Koweït de manière désorganisée, ce qui a conduit à l'accumulation de ses chars, véhicules blindés et transports de troupes le long de la route entre les deux pays, et c'était une cible facile pour les avions de la coalition.

Crédit photo, US NAVY Légende image, Fin février 1991, l'Irak a annoncé le retrait de ses forces du Koweït

Le 27 février 1991, le président américain George HW Bush a déclaré un cessez-le-feu et "la libération du Koweït".

Le 14 mars 1991, l'émir du Koweït, Cheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, est rentré au Koweït des mois après que son gouvernement eut temporairement exercé ses fonctions depuis l'Arabie saoudite.

La résolution n° 687 du Conseil de sécurité a été publiée le 3 avril 1991, qui prévoyait un cessez-le-feu officiel, la destruction des "armes de destruction massive" de l'Iraq et la création d'un fonds spécial pour indemniser les personnes touchées par l'invasion du Koweït.

À cette époque, de nombreux pays, dirigés par les États-Unis, ont participé au processus, ainsi que la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Syrie, le Qatar, Oman et le Maroc.

Guerre télévisée

Les opérations militaires de la Tempête du désert ont été décrites comme la première guerre télévisée, car les stations de télévision partout, depuis les premiers instants de son déclenchement jusqu'à sa fin, ont transmis des images de missiles et d'avions de guerre volant vers leurs cibles et les effets de destruction et de dévastation qui en ont découlé.

La direction des forces de la coalition a tenu à revoir ce qu'elle a décrit comme la précision infinie des missiles et des bombes utilisés pour frapper leurs cibles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une famille regardant les développements de la guerre de la tempête du désert à la télévision

Dans leurs conférences de presse quotidiennes, les dirigeants de la coalition ont utilisé des clips vidéo et des images satellites pour démontrer le succès de leurs forces à détruire des cibles militaires et à éviter des pertes civiles.

Bien que ces conférences de presse aient donné aux téléspectateurs l'impression que les frappes militaires étaient précises et calculées, la dévastation sur le terrain était généralisée et peu de civils innocents ont été épargnés.

La destruction de Bagdad

Dans la capitale irakienne, des installations militaires, des centres de communication, le parlement, l'aéroport, le ministère de la Défense et bien d'autres endroits ont été pris pour cible.

La destruction ne s'est pas limitée à Bagdad, mais a inclus toutes les grandes villes irakiennes et toutes les cibles militaires, en plus des forces de l'armée irakienne qui occupaient le Koweït.

Le 13 février 1991, l'incident des abris d'Al-Amiriya s'est produit à Bagdad, ce qui a secoué la coalition internationale et mis en évidence le coût humain de l'opération Tempête du désert.

Un chasseur furtif américain a largué deux bombes à guidage laser sur un bunker souterrain que les forces de la coalition pensaient être l'un des postes de commandement de l'armée irakienne.

Le but de l'attaque était d'introduire les deux bombes, pesant chacune neuf cents kilogrammes, dans le bunker par les trous de ventilation, mais l'une d'entre elles a raté sa cible et a explosé à proximité et son explosion a bloqué la seule sortie du bunker.

La deuxième bombe a pénétré le plafond du bunker et a explosé au milieu de la plus grande pièce de l'étage supérieur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un avion Tomcat survole les incendies de puits de pétrole

La deuxième explosion a fait 314 morts, dont 130 enfants.

Le commandement aérien de la coalition ignorait que des centaines de femmes et d'enfants utilisaient le bunker pour se protéger des bombardements aériens depuis le début de la guerre.

Les familles des victimes, ainsi que les téléspectateurs du monde entier, ont été choqués de voir les corps carbonisés récupérés dans le bunker.

Les autorités irakiennes ont profité de l'incident médiatique en permettant à toutes les équipes de tournage des chaînes de télévision occidentales de filmer sans restriction les scènes douloureuses.

Bilan de guerre

Malgré le succès des opérations Desert Storm dans l'évacuation des forces irakiennes du Koweït, le président irakien Saddam Hussein est resté aux commandes de Bagdad jusqu'en mars 2003.

Certains ont reproché au président américain Bush père de ne pas avoir avancé sur la capitale irakienne, Bagdad, et de ne pas avoir soumis le régime de Saddam Hussein, mais il a par la suite souligné que le mandat de l'ONU ne le prévoyait pas et que la coalition se serait effondrée si la guerre avait été élargi.

Crédit photo, AFP Légende image, L'objectif était d'expulser les forces de Saddam Hussein du Koweït

On estime que l'opération Tempête du désert a fait entre 70 et 200 000 morts dans les rangs de l'armée irakienne, ainsi que 200 000 civils, contre 505 soldats des forces de la coalition, dont 472 Américains, et blessant environ 300 000 soldats et en capturant 30 000 autres.

L'Irak a perdu environ 4 000 chars, 240 avions et détruit ses défenses aériennes, ses bases de lancement de missiles et ses navires de guerre dans le Golfe.

Le bombardement aérien a détruit des installations irakiennes telles que des écoles et des universités, des centres de communication, des installations de raffinage et de distribution de pétrole, des ports, des ponts, des voies ferrées, des usines de production d'électricité et de purification d'eau.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a également gelé des sommes importantes de soldes irakiens dans des banques internationales pour verser des indemnités aux personnes touchées par l'invasion, indemnités estimées à 52 milliards de dollars.