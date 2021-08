Une influenceuse turque poursuivie en justice "pour des photos de sex toys"

Quelques mois plus tard, elle dit avoir été arrêtée en Turquie, où le partage de contenus obscènes est considéré comme un crime.

"Mon but était de faire des blagues", explique à la BBC Mme Taskin, une personnalité éminente d'Instagram en Turquie avec près de 600 000 followers.

'J'ai peur de témoigner'

À l'intérieur, Mme Taskin a partagé sur Instagram des photos de marchandises en vente, notamment des pâtes en forme de pénis et un "décapsuleur sexy".

Depuis qu'elle a reçu sa convocation, Mme Taskin dit avoir supprimé de nombreux tweets "pour qu'ils ne se plaignent plus".

"Notre musée a pour but d'éduquer les gens du monde entier sur l'histoire du sexe. Nous vous admirons pour vous être exprimée et avoir posté de telles photos", peut-on lire dans le message.

Des sites web, des éditeurs et des critiques du gouvernement sont censurés et poursuivis pour obscénité en vertu de la loi turque.

Ses détracteurs le qualifient de dirigeant autocratique intolérant à la dissidence, qui réduit au silence quiconque s'oppose à lui et à ses valeurs islamiques conservatrices.

Freedom House affirme que la Turquie "reste l'un des endroits de la région européenne où il est le plus difficile d'exercer son droit à la liberté de parole et d'expression". Selon Freedom House, les journalistes, les militants et les figures de l'opposition font l'objet de "persécutions généralisées pour avoir critiqué le gouvernement".