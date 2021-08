COP26 : qu'est-ce que la conférence des Nations unies sur le climat et pourquoi est-elle si importante ?

Il leur est demandé de prendre des mesures pour limiter le changement climatique et ses effets, tels que l'élévation du niveau des mers et les phénomènes météorologiques extrêmes.

Qu'est-ce que la conférence sur le climat ?

Il s'agit de la plus importante tentative à ce jour pour engager tous les pays du monde à limiter le réchauffement de la planète.

Ils ont convenu d'essayer de maintenir les augmentations de température "bien en dessous" de 2C (3,6F) et d'essayer de les limiter à 1,5C.

Mais de nombreux scientifiques affirment que les efforts déployés sont loin d'être suffisants et que le réchauffement de la planète pourrait atteindre 3C.

Quelles mesures doivent être adoptées lors de la COP26 ?

Et il leur sera demandé comment ils comptent atteindre le "zéro net" - c'est-à-dire ne pas rejeter plus dans l'atmosphère que ce qui en est retiré - d'ici à 2050.

La combustion de combustibles fossiles est une cause majeure d'émissions.

Qu'est-ce que le changement climatique ?

Le monde s'est déjà réchauffé d'environ 1,2 °C depuis que les usines se sont généralisées, et les températures continueront à augmenter si les gouvernements ne prennent pas de mesures.

Les pénuries alimentaires, les vagues de chaleur, les tempêtes et la montée des eaux sont autant d'effets possibles.

Que veulent les pays les plus pauvres du monde ?

Les personnes vivant dans les pays les plus pauvres sont en première ligne de bon nombre des changements causés par le réchauffement climatique.

Non seulement la sécheresse et les vagues de chaleur représentent un danger, mais l'élévation du niveau des mers submerge lentement des nations insulaires entières et empoisonne les champs avec de l'eau salée.