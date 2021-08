Les préjugés qui nous font sous-estimer les outsiders

il y a 31 minutes

Par William Park

Crédit photo, Reuters Légende image, Lamont Marcell Jacobs célèbre après avoir remporté l'or

Lorsque Lamont Marcell Jacobs a remporté l'or au 100 m masculin le 1er août, il en a surpris plus d'un.

L'Italien était un outsider, un outsider aux yeux des bookmakers, des experts et des fans.

Jacobs a tenu tête à des coureurs issus de nations ayant une histoire bien plus riche en matière de sprinters.

Le jeune homme de 26 ans a également réussi dans son deuxième sport de prédilection.

S'il a participé à des compétitions en tant que sprinter à l'adolescence, il a découvert le saut en longueur à la fin de son adolescence et n'est passé au 100 m qu'à l'âge adulte, en 2018.

Il n'est pas non plus un sprinter particulièrement doué pour les temps rapides - il n'a enregistré sa première course de moins de 10 secondes que plus tôt cette année.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Son histoire semble remarquable ; un athlète qui a trouvé sa niche plus tard dans sa carrière, venant d'un pays sans grand pedigree de succès en sprint, qui a soufflé la concurrence.

Mais l'exploit de Jacobs montre certaines des erreurs que nous commettons régulièrement en matière de talent sportif.

Il y a des raisons pour lesquelles nous surestimons les favoris et sous-estimons les outsiders.

Si nous savions comment chercher, pourrions-nous trouver d'autres personnes comme Jacobs ?

Nous accordons peut-être trop d'importance à la réussite sportive chez les jeunes, grâce à des recherches célèbres, mais peut-être trompeuses, menées il y a 40 ans.

Après avoir remarqué une tendance dans les mois de naissance des joueurs de la Ligue nationale de hockey et de deux ligues juniors au milieu des années 80, Angus Thompson, alors à l'Université d'Alberta, et Roger Barnsley, alors à l'Université Saint Mary's du Canada, ont mené une étude qui a inspiré des années de recherches ultérieures.

Ils ont prélevé un échantillon de plus de 7 000 joueurs, âgés de moins de 8 ans à 20 ans, dans l'une des ligues de hockey sur glace junior du Canada.

Les personnes nées au début de la saison de hockey, entre janvier et juin, étaient plus susceptibles de jouer dans les équipes de haut niveau que celles nées entre juillet et décembre.

En fait, près de 40 % des joueurs des équipes de haut niveau sont nés au cours des trois premiers mois de la saison, contre environ 5 % au cours des trois derniers mois.

Pour jouer dans l'une des meilleures équipes, il semble que le fait d'être plus âgé de quelques mois, plus grand, plus rapide et plus fort que ses pairs fasse une grande différence. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'âge relatif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Italien Lamont Marcell Jacobs n'est passé au 100 m qu'en 2018

L'étude de Thompson et Barnsley sur le hockey a également mis en évidence que la ligue était composée d'un plus grand nombre de joueurs nés dans la première moitié de l'année au total.

Peut-être que les jeunes joueurs, fatigués d'être dépassés par leurs pairs plus âgés, ont abandonné avec le temps.

L'effet de l'âge relatif était déjà bien connu grâce à des études menées sur des écoliers au milieu des années 60.

Les enfants qui étaient plus âgés dans leur année scolaire obtenaient de meilleurs résultats que leurs camarades plus jeunes.

(Les camarades de classe plus jeunes sont également légèrement plus susceptibles de se voir diagnostiquer un trouble psychiatrique, mais cela n'était pas connu avant les années 2000).

Quelques années plus tard, Thompson et Barnsley ont publié une autre étude dans laquelle ils ont constaté une relation similaire chez 837 joueurs de la Major League Baseball.

Des études ultérieures ont suggéré que l'effet de l'âge relatif s'applique également aux basketteurs, aux handballeurs, aux footballeurs et à d'autres athlètes.

(Bien qu'il ne semble pas avoir d'effet sur les joueurs de tennis de table et les jeunes étudiants en danse).

Cela pourrait-il être aussi simple ? Quelques mois de croissance supplémentaire peuvent-ils aider un enfant à se hisser au sommet ?

Ce que Thompson et Barnsley ont omis de faire, c'est de suivre ce que leurs joueurs de hockey junior ont fait ensuite.

Il n'est pas surprenant que les ligues professionnelle et junior présentent des ratios similaires de joueurs plus jeunes et plus âgés.

Les ligues juniors alimentent la ligue professionnelle. Tout biais lié à l'âge dans la première aura un effet sur la seconde.

Si les joueurs plus âgés dans leur année étaient bien meilleurs que leurs pairs plus jeunes, on s'attendrait à ce que la ligue professionnelle soit encore plus exagérée. Mais ce n'est pas le cas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au début de sa carrière, N'Golo Kante était considéré comme un talent d'élite

En fait, une étude publiée en 2020 portant sur 12 saisons de jeunes footballeurs de l'académie de l'Exeter City Football Club a révélé que si un joueur le plus jeune de l'année réussissait à passer le cap du système de formation, il avait quatre fois plus de chances de se voir proposer un contrat professionnel que ses pairs plus âgés.

Les jeunes joueurs qui restaient sur place avaient plus de chances de réussir.

Les athlètes qui arrivent physiquement à maturité plus tôt se font remarquer des entraîneurs pour des raisons évidentes : ils sont plus grands, plus rapides et plus forts que leurs pairs.

Et les entraîneurs sont vraiment attirés par les joueurs qui se distinguent physiquement.

Dans le livre Soccernomics, les auteurs expliquent que les recruteurs sont plus enclins à recommander des joueurs blonds, car cette couleur de cheveux un peu moins courante les aide à se démarquer sur le terrain.

Mais à long terme, cette focalisation sur les plus grands joueurs pourrait être malencontreuse.

À l'université d'Exeter, Craig Williams, professeur de physiologie pédiatrique, a remarqué que les jeunes joueurs avaient peut-être plus de chances de réussir à long terme.

"Parce qu'ils n'ont pas l'avantage de la puissance, les petits joueurs doivent s'appuyer sur d'autres compétences pour rivaliser, et donc leur contrôle et leur jeu de jambes peuvent s'améliorer, ils peuvent aussi développer des stratégies et des tactiques qui exploitent les faiblesses de leurs adversaires", explique Williams.

Ensuite, lorsqu'ils atteignent la maturité et rattrapent leurs aînés sur le plan physique, ils sont en meilleure position pour devenir professionnels.

Les joueurs à floraison tardive comme Jacobs ne sont pas rares dans le sport.

À l'âge de 21 ans, alors que certains de ses pairs ont peut-être déjà joué dans leur équipe nationale, le footballeur N'Golo Kante a fait ses débuts professionnels au troisième échelon de la pyramide du football français.

Lorsqu'il a fait ses débuts internationaux à 25 ans (il n'a été sélectionné dans aucune des équipes françaises de jeunes), le milieu de terrain n'avait jamais remporté de distinction majeure. À l'âge de 30 ans, il avait remporté la Coupe du monde, la Premier League, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la FA Cup et de nombreuses distinctions personnelles, et il est généralement considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste.

L'entraîneur de Kante dans le football junior a déclaré qu'il était négligé par les plus grandes équipes parce qu'il était un "petit gars" et "pas spectaculaire".

Peut-être que nos préjugés pour les jeunes athlètes qui se distinguent nous font négliger d'autres talents. Il est prouvé qu'être un jeune espoir de haut niveau ne garantit pas le succès à l'âge adulte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le succès du Kenya dans la course de fond est une caractéristique régulière des Jeux olympiques

Parmi les cyclistes de haut niveau, seuls 29 % des athlètes d'élite avaient participé à des championnats du monde juniors. Parmi les athlètes présents aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, seuls 44% ont fait leurs débuts en compétition internationale au niveau junior.

La majorité d'entre eux ont fait leur première apparition internationale à l'âge de 22 ans en moyenne, et rien n'indique que le fait de commencer plus tôt leur aurait donné de meilleures chances.

Cependant, tous les sports ne semblent pas convenir à des athlètes à floraison tardive.

L'âge moyen auquel un olympien commence à s'entraîner dans sa discipline est de 11,5 ans. Pour la natation et le hockey, il est respectivement de 8,1 et 8,9 ans. Mais les retardataires peuvent s'en sortir mieux en aviron (15,4 ans), en tir (15,3 ans) et en athlétisme (14 ans).

Les athlètes, comme Jacobs, qui réussissent plus tard dans leur sport principal sont plus susceptibles de s'être entraînés dans plusieurs sports. Le fait de se concentrer sur un seul sport, et même d'y réussir, n'a aucun rapport avec la probabilité de réussir plus tard, mais le fait d'avoir des compétences transversales dans plusieurs sports pourrait permettre aux athlètes de passer à un autre disciple une fois qu'ils auront atteint la maturité.

Même dans le sport d'élite adulte, le fait d'être le favori peut engendrer des comportements étranges.

Selon Hengchen Dai, chercheur à l'Anderson School of Management de l'université de Californie à Los Angeles, spécialisé dans la prise de décision comportementale, les favoris au tennis sont plus susceptibles d'abandonner prématurément s'ils commencent mal un match.

Sa théorie est que les personnes les plus performantes qui se fixent des objectifs de performance élevés bénéficient d'un nouveau départ. "Une remise à zéro psychologique peut les aider à réagir positivement", dit-elle.

"Si les gens ont une mentalité d'apprentissage, les erreurs peuvent être transformées en un point d'apprentissage. Les personnes dont les attentes sont élevées peuvent passer plus facilement à cet état d'esprit positif." Certains chocs peuvent provenir de favoris qui jettent l'éponge.

Même si Jacobs avait toutes les chances de réussir grâce à ses compétences transférables, son état d'esprit d'outsider et ses prouesses athlétiques, il y a toujours quelque chose d'inhabituel à ce qu'un Italien remporte le 100 mètres.

Pourquoi associons-nous, par exemple, la Jamaïque aux sprinters les plus rapides du monde, et l'Éthiopie et le Kenya aux coureurs de fond ? Qu'est-ce qui fait de ces nations des favoris dans ces sports ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La domination de l'équipe britannique en cyclisme en salle lui permet de remonter au classement des médailles

Selon Johan Rewilak, économiste du sport à l'université d'Aston, la domination de certaines nations dans des disciplines spécifiques pourrait avoir un rapport avec le classement des médailles olympiques. Le fait d'être spécialiste peut vous aider à grimper dans le classement.

Il y a 12 médailles d'or en jeu dans les épreuves masculines et féminines de cyclisme en salle, par exemple.

Selon M. Rewilak, doubler le nombre d'épreuves de cyclisme a été la stratégie adoptée par l'équipe britannique après la construction du vélodrome de Manchester pour les Jeux du Commonwealth de 2002. Le cyclisme, avec des investissements d'une valeur de 25 millions de livres (34,7 millions de dollars), est le deuxième sport britannique le mieux financé aux Jeux de Tokyo, derrière l'aviron (14 médailles d'or sont proposées en aviron).

Un tiers des médailles d'or de l'équipe britannique aux Jeux de 2016 ont été remportées en cyclisme ou en aviron, et 41 % dans ces deux sports en 2012.

Dans le cadre d'une recherche non encore publiée, M. Rewilak affirme qu'en changeant notre façon de considérer le tableau des médailles, on obtient des résultats surprenants.

Si l'on considérait le cyclisme, l'aviron, l'athlétisme, etc. comme un seul sport, le tableau pourrait refléter les pays les plus performants sur tous les plans. "L'Espagne obtient le plus grand nombre de médailles dans une variété de disciplines et de sports, on peut donc dire qu'elle est le véritable champion olympique", explique M. Rewilak. La Grande-Bretagne serait reléguée au bas de l'échelle.

Si certaines recherches ont montré que plus une nation investit d'argent dans un sport, plus elle remporte de médailles au total, la relation entre l'argent et le succès semble être un peu plus compliquée.

Il se pourrait que les pays dépensent plus d'argent pour se préparer à accueillir les Jeux. Les nations hôtes des Jeux olympiques entre 1988 et 2016 ont bénéficié d'une augmentation de 2 % de leur part de médailles et de finalistes, par rapport aux fois où elles ont concouru à l'étranger (bien que l'effet ait diminué au fil du temps).

En fait, les avantages d'être une nation hôte étaient 10 fois plus importants avant la Seconde Guerre mondiale qu'entre 1988 et 2016.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le softball, un sport dans lequel le Japon excelle, a été réintroduit pour les Jeux de Tokyo

Il y a plusieurs avantages à être le pays hôte : la connaissance locale des pistes et des itinéraires de course (ou la possibilité de s'y entraîner à l'avance), l'accoutumance au climat, l'effervescence d'un public local et le fait qu'un pays hôte peut faire pression pour que son sport préféré soit incl

Si le baseball et le softball ont déjà fait partie des Jeux olympiques par le passé, il n'est pas surprenant que le Japon ait souhaité leur retour.

Bien sûr, cette année, l'avantage de pouvoir compter sur une foule enthousiaste a pu être réduit en raison des stades vides au Japon. Bien que les athlètes se soient habitués à se produire en l'absence de foule, cela pourrait faire une différence dans les résultats.

Dans une étude portant sur des matchs de football professionnel joués à huis clos au Royaume-Uni, l'absence de public n'a pas semblé avoir un effet important sur le nombre de buts marqués, mais elle a réduit le nombre de cartons jaunes donnés par les arbitres à l'équipe adverse.

Peut-être la présence d'un public local met-elle la pression sur l'arbitre pour qu'il donne un carton jaune à un joueur de l'extérieur, mais pas à un joueur local, et sans cette pression, l'arbitre est moins facilement influençable.

Si l'avantage du terrain peut aider les nations à dépasser les attentes, ces Jeux pourraient constituer une anomalie pour le Japon compte tenu des circonstances.

Mais ne soyez pas trop surpris de voir une ou deux autres histoires d'outsiders dans ces Jeux olympiques. Les résultats tardifs sont plus fréquents que vous ne le pensez.