Pourquoi l'intelligence artificielle est utilisée pour écrire des publicités

il y a 53 minutes

Jon Hamm de Mad Men et son whisky, mais l'IA est plus susceptible d'être l'inspiration des publicitaires modernes

Lorsque Dixons Carphone a voulu pousser les acheteurs vers ses soldes du Black Friday, l'entreprise s'est tournée vers un logiciel d'intelligence artificielle (IA) et a obtenu la phrase gagnante "The time is now".