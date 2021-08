Lalibela : la ville des mystérieuses églises souterraines d'Éthiopie, un site du patrimoine mondial

il y a une heure

Vous trouverez ci-dessous un reportage réalisé en 2017 par le journaliste de la BBC Jack Barker sur Lalibela, qui abrite des églises creusées dans le roc au XIIIe siècle et qui est un site sacré pour des millions de chrétiens orthodoxes, classé au patrimoine mondial en 1978.

Officiellement chrétienne depuis 330 après J.-C., l'Éthiopie prétend être le plus ancien pays chrétien du monde.

Chacune des 11 structures monolithiques est insérée de manière spectaculaire dans le paysage montagneux, enfoncée de 40 à 50 mètres dans la terre et percée d'ouvertures ciselées en forme de croix pour permettre à la lumière du soleil de pénétrer dans son intérieur vide.

Qui les a construits ?

L'hypothèse la plus répandue - et celle que propage le petit musée situé près de l'entrée des églises - est qu'elles ont été sculptées sur l'ordre du roi Lalibela, empereur d'Éthiopie de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, qui s'est rendu à Jérusalem en 1187 juste avant que la Ville sainte ne tombe aux mains des forces musulmanes.