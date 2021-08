Comment fonctionne le logiciel d'Apple pour détecter la pédopornographie sur les iPhones et pourquoi il est si controversé

Avant qu'une image ne soit stockée dans iCloud Photos, le système recherche des similitudes entre les images présentes sur l'appareil et d'autres images connues d'abus d'enfants.

Apple indique que si une correspondance est trouvée, un examinateur humain évaluera et signalera l'utilisateur aux forces de l'ordre.

Toutefois, cette annonce fait naître la crainte que cette technologie ne s'étende et ne permette de scanner les téléphones à la recherche d'autres contenus interdits, notamment les contenus politiques sur les appareils des dissidents.

Nouvelles applications

Apple fait savoir que les nouvelles versions d'iOS et d'iPadOS, qui seront publiées dans le courant de l'année, seront dotées de "nouvelles applications de cryptographie pour aider à limiter la diffusion en ligne de documents relatifs à des abus sexuels sur des enfants, tout en tenant compte de la vie privée des utilisateurs".

Le système fonctionne en comparant les photos à une base de données d'images d'abus sexuels d'enfants compilée par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) des États-Unis et d'autres organisations de protection de l'enfance.