Johnson & Johnson : ce que nous savons sur les nouveaux vaccins Covid en Inde

il y a 15 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vaccin à dose unique a montré une efficacité de 85%

L'Inde accélère sa production de vaccins contre le coronavirus, dans un contexte d'alerte à une troisième vague.

Elle approuve le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson pour une utilisation d'urgence.

Le vaccin, dont l'efficacité est démontrée à 85 %, sera introduit en Inde par le biais d'un accord de fourniture avec le fabricant local de vaccins Biological E.

A surtout lire sur BBC Afrique :

On ne sait pas encore quand le vaccin sera disponible en Inde - Johnson & Johnson déclare qu'il est trop tôt pour donner un calendrier de livraison.

L'Inde a jusqu'à présent administré plus de 500 millions de doses de trois vaccins approuvés - Covishield, Covaxin et le Sputnik V russe.

Le vaccin de Johnson & Johnson est le deuxième vaccin étranger à recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence en Inde.

Légende image, Ce graphique montre comment fonctionnent les vaccins.

Cette autorisation est accordée dans le cadre d'une nouvelle politique qui n'exige pas des fabricants qu'ils procèdent à des essais cliniques locaux si le vaccin a déjà été approuvé par l'OMS ou les organismes de réglementation des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Japon.

En juin, le gouvernement fédéral a autorisé la société pharmaceutique indienne Cipla à importer le vaccin Moderna, dont l'efficacité a atteint près de 95 %.

Moderna souhaite bénéficier d'une protection juridique contre les réclamations liées à l'utilisation des vaccins (ce qui n'est le cas d'aucun fabricant de vaccins en Inde pour l'instant) et l'Inde a refusé jusqu'à présent.

L'Inde a déclaré près de 32 millions de cas de Covid, ce qui la place en deuxième position derrière les États-Unis, qui ont déclaré plus de 35 millions de cas.

Le nombre de cas quotidiens a fortement diminué par rapport au pic de 400 000 atteint au plus fort de la deuxième vague, mais il se situe toujours entre 30 000 et 40 000.

Et les experts ont prévenu qu'une troisième vague d'infections était inévitable.

Le pays n'est également que le troisième au monde à enregistrer plus de 400 000 décès - derrière les États-Unis et le Brésil.

Le gouvernement a pour objectif de vacciner tous les Indiens d'ici la fin de l'année, mais la campagne a été entravée par la lenteur, la pénurie de doses et l'hésitation à se faire vacciner.

Environ 11% de la population a été entièrement vaccinée depuis le début de la campagne en janvier.

Pour rattraper le temps perdu, le gouvernement accélère désormais la production et l'achat de vaccins.

Il se prépare à utiliser une version locale du vaccin Novavax, qui sera produite par le Serum Institute of India (SII). Selon la société, le vaccin a été efficace à plus de 90 % lors d'un essai clinique tardif réalisé aux États-Unis.

Le gouvernement a également commandé 300 millions de doses d'un autre vaccin à la société indienne Biological E.

Quand le vaccin Novovax sera-t-il disponible ?

En septembre dernier, la société pharmaceutique américaine Novavax a signé un accord avec la SII pour produire 2 milliards de doses du vaccin.

Le directeur général de SII, Adar Poonwalla, a déclaré qu'il espérait lancer le vaccin, connu sous le nom de Covovax en Inde, d'ici septembre.

Il souligne que les essais cliniques du vaccin devraient s'achever d'ici novembre, mais que SII peut demander une autorisation avant leur achèvement sur la base des données globales de l'essai.

Le vaccin Novavax, qui est administré en deux doses, s'est révélé efficace à 91 % chez les volontaires présentant un risque élevé d'infection grave et à 100 % dans la prévention des cas modérés et graves de Covid-19 lors des essais américains.

Et le vaccin biologique E ?

Le gouvernement a passé une commande de 300 millions de doses d'un vaccin contre le coronavirus auprès de Biological E. Ce vaccin a été mis au point en collaboration avec la société américaine Dynavax et le Baylor College of Medicine.

Cette commande de 206 millions de dollars (145 millions de livres sterling) est la première que l'Inde signe pour un vaccin qui n'a pas reçu d'autorisation d'urgence.

Le vaccin sans nom est dans la troisième phase clé des essais cliniques - le vaccin est administré à des milliers de personnes et son efficacité et sa sécurité sont testées - après avoir montré des "résultats prometteurs" dans les deux premières phases, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Que savons-nous de Spoutnik V ?

Crédit photo, EPA Légende image, Zimbabwe rolled out its vaccination programme using vaccines donated by China

Le vaccin, mis au point par l'Institut Gamaleya de Moscou, a d'abord suscité une certaine controverse après avoir été déployé avant la publication des résultats définitifs des essais. Mais les scientifiques affirment que ses avantages ont maintenant été démontrés.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Inde a reçu son premier lot de 125 millions de doses de vaccin en mai

Il utilise un virus de type froid, modifié pour être inoffensif, comme vecteur pour délivrer un petit fragment du coronavirus à l'organisme. Après avoir été vacciné, l'organisme commence à produire des anticorps spécialement adaptés au virus.

Le vaccin peut être conservé à des températures comprises entre 2 et 8 °C (un réfrigérateur standard affiche une température de 3 à 5 °C), ce qui facilite son transport et son stockage.

Mais contrairement à d'autres vaccins similaires, le vaccin Sputnik utilise deux versions légèrement différentes du vaccin pour la première et la deuxième dose, administrées à 21 jours d'intervalle.

Elles ciblent toutes deux le "pic" caractéristique du coronavirus, mais utilisent des vecteurs différents - le virus neutralisé qui transporte le pic dans l'organisme.

L'idée est que l'utilisation de deux formules différentes renforce le système immunitaire encore plus que l'utilisation de la même version deux fois - et peut donner une protection plus durable.

L'Inde a reçu son premier lot de 125 millions de doses de vaccin en mai. Le Fonds russe d'investissement direct (RDIF), qui commercialise le vaccin, a signé des contrats pour produire plus de 750 millions de doses de vaccin avec six autres fabricants nationaux de vaccins, selon les rapports.

Sputnik V a été approuvé jusqu'à présent dans 60 pays, dont l'Argentine, les territoires palestiniens, le Venezuela, la Hongrie, les EAU et l'Iran.

Que savons-nous de Covaxin ?

Le Covaxin est un vaccin inactivé, ce qui signifie qu'il est composé de coronavirus tués, ce qui permet de l'injecter sans danger dans l'organisme.

Bharat Biotech, un fabricant de vaccins de 24 ans dont le portefeuille comprend 16 vaccins et qui exporte dans 123 pays, a utilisé un échantillon du coronavirus isolé par l'Institut national de virologie de l'Inde.

Une fois administré, les cellules immunitaires peuvent encore reconnaître le virus mort, ce qui incite le système immunitaire à fabriquer des anticorps contre le virus pandémique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bharat Biotech est une société pharmaceutique basée à Hyderabad

Les deux doses sont administrées à quatre semaines d'intervalle. Le vaccin peut être conservé entre 2C et 8C.

Les données préliminaires de l'essai de phase 3 montrent que le vaccin a un taux d'efficacité de 81 %.

Les autorités réglementaires indiennes ont donné une autorisation d'urgence au vaccin en janvier alors que la troisième phase de l'essai était encore en cours, ce qui a suscité le scepticisme et les questions des experts.

Quelle était la controverse autour de Covaxin ?

Tout a commencé lorsque l'organisme de réglementation a souligné en janvier que le vaccin avait été approuvé pour "utilisation restreinte dans des situations d'urgence d'intérêt public comme précaution abondante, en mode d'essai clinique, en particulier dans le contexte d'une infection par des souches mutantes".

Les experts se sont demandés comment un vaccin avait été autorisé pour une utilisation d'urgence par des millions de personnes vulnérables lorsque ses essais étaient encore en cours. Le All India Drug Action Network de l'époque a déclaré qu'il était "déconcerté de comprendre la logique scientifique" d'approuver "un vaccin incomplétement étudié".

Le fabricant et l'organisme de réglementation des médicaments ont défendu Covaxin, affirmant qu'il était « sûr et qu'il fournit une réponse immunitaire robuste ».

Bharat Biotech a déclaré que les lois indiennes sur les essais cliniques autorisaient une autorisation "accélérée" pour l'utilisation de médicaments après la deuxième phase des essais pour "les besoins médicaux non satisfaits de maladies graves et potentiellement mortelles dans le pays".

Il a promis de rendre disponibles les données complètes pour la troisième phase des essais en juillet.

Qu'en est-il de Covishield ?

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est fabriqué localement par SII.

Le vaccin est fabriqué à partir d'une version affaiblie d'un virus du rhume (adénovirus) chez les chimpanzés. Il a été modifié pour ressembler davantage au coronavirus - bien qu'il ne puisse pas causer de maladie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vaccin Oxford-AstraZeneca est fabriqué localement par le Serum Institute of India

Lorsque le vaccin est injecté à un patient, il incite le système immunitaire à commencer à fabriquer des anticorps et le prépare à attaquer toute infection à coronavirus.

Le jab peut être conservé en toute sécurité à des températures de 2 à 8 C, et est administré en deux doses administrées entre quatre et 12 semaines d'intervalle.

Dans quelle mesure Covishield est-elle efficace?

Des essais cliniques internationaux portant sur le vaccin Oxford-AstraZeneca ont montré que lorsque les gens recevaient une demi-dose puis une dose complète, l'efficacité atteignait 90 %.

Mais il n'y avait pas assez de données claires pour approuver l'idée de la demi-dose et de la dose complète.

Cependant, des données non publiées suggèrent que laisser un écart plus long entre la première et la deuxième dose augmente l'efficacité globale du jab - dans un sous-groupe étant donné le vaccin de cette façon, il s'est avéré être efficace à 70 % après la première dose.

SII, le fabricant indien du vaccin, dit que Covishield est "très efficace" et soutenu par les données d'essais de phase III du Brésil et du Royaume-Uni. Les essais cliniques sont un processus en trois étapes visant à déterminer si le vaccin induit de bonnes réponses immunitaires et s'il provoque des effets secondaires inacceptables.

Y a-t-il d'autres candidats de vaccins ?

Les autres candidats qui sont à différentes étapes des essais en Inde pour tester l'innocuité et l'efficacité comprennent:

ZyCov-Di, développé par Zydus-Cadila d'Ahmedabad

HGCO19, le premier vaccin d'ARNm en Inde fabriqué par Genova, basée à Pune, en collaboration avec HDT Biotech Corporation, basée à Seattle, utilisant des fragments de code génétique pour provoquer une réponse immunitaire

Un vaccin nasal par Bharat Biotech

Quels sont les pays qui souscrivent aux vaccins de l'Inde?

Légende image, Une analyse réalisée par Public Health England a révélé que deux doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca étaient efficaces à plus de 90 % contre les hospitalisations pour Covid-19 causées par Delta

L'Inde a expédié 66 millions de doses de vaccins dans 95 pays d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Asie et d'Afrique. Les pays bénéficiaires sont le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil et le Mexique.

Covishield et Covaxin ont tous deux été exportés - certains sous forme de "cadeaux", d'autres conformément aux accords commerciaux signés entre les fabricants de vaccins et les pays bénéficiaires, et le reste dans le cadre du programme Covax, qui est dirigé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et espère livrer plus de deux milliards de doses à la population de 190 pays en moins d'un an.