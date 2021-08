L'orgasme féminin : pourquoi il n'est pas un objectif dans les rapports sexuels ?

Pedro La Calle Marcos*

The Conversation

il y a 38 minutes

Crédit photo, Getty Images

Il arrive que, lors de vacances, nous allions visiter un monument ou un lieu spécifique qui nous a été recommandé.

Quand nous y sommes, tout en nous amusant, nous nous demandons si c'est vraiment l'endroit où nous devons être.

L'avions-nous vécu ? En tout cas, quand nous rentrons chez nous, nous nous disons "Je crois que oui, c'était ça".

Il en va souvent de même pour l'orgasme.

L'orgasme féminin comme but de l'acte sexuel ?

Cette expérience est souvent considérée comme la fin d'une étape. Peut-être en raison de l'influence des pères de la sexologie clinique, Masters et Johnson, qui considéraient qu'il s'agissait du dernier point de progression dans le cycle de la réponse sexuelle.

Une expérience que George Bataille, dans son essai sur "L'érotisme", appelait la petite mort, faisant allusion au bref abandon et à la déconnexion apparente de la conscience, une sensation d'arrêt ou de suspension qui survient environ deux secondes avant la série de contractions musculaires qui la caractérisent souvent.

Dans tous les cas, il s'agit d'un phénomène de plaisir maximal qui peut se produire au cours d'un épisode d'excitation sexuelle. Quelque chose qui peut être décrit par chacun d'entre nous sans que les mots puissent refléter ce que nous vivons. Il s'agit d'une expérience non transférable, comme c'est le cas pour tous les phénomènes subjectifs.

Crédit photo, Getty Images

Dans notre langage, nous exprimons parfois des expériences ou des états émotionnels par des métaphores de lieu. C'est pourquoi il est fréquent d'entendre : "J'étais sur le point de venir..." ou "J'ai mis du temps à venir". Ces métaphores impliquent que nous concevons effectivement l'orgasme comme un but.

Lire aussi

Il semble logique que, lorsque l'étude scientifique de la sexualité ne pouvait plus être évitée, il fallait choisir un moment significatif de la réponse sexuelle avec des changements physiques et comportementaux marqués. Il s'agissait d'étudier la fonction sexuelle, et l'orgasme en était le représentant.

Études orgasmocentriques sur la sexualité

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, "Un mari ne se vend pas au supermarché"

Ainsi, les fabuleux rapports du sexologue Alfred Kinsey (entre les années 1940 et 1950) étaient basés, en partie, sur cette valeur mesurée de l'activité sexuelle, qu'il appelait "décharge".

Auparavant, Wilhelm Reich, dans sa "Fonction de l'orgasme", avait placé cette décharge au centre de la santé mentale et peut-être sociale. Au milieu du 20e siècle, l'orgasme représentait la sexualité elle-même.

On pourrait dire que l'Occident est devenu "orgasmocentrique" et a partiellement problématisé les relations sexuelles, les polarisant.

L'objectif était d'atteindre un but, un lieu qui, au-delà de l'expérience et de la physiologie, avait été construit par la culture, alors que l'on sait que le lit devrait être un espace libre de tout but.

Le problème est que cette construction culturelle de l'orgasme a suivi un modèle masculin : un orgasme avec une montée brève et abrupte, plus uniforme et généralement accompagné d'une éjaculation.

Par conséquent, de nombreuses femmes, lorsqu'elles tentent de comparer avec leur propre expérience, ont l'impression que cela ne se passe pas de la même manière pour elles.

Crédit photo, Getty Images

Les pères de la sexologie clinique moderne ont fait valoir que l'orgasme féminin se présentait comme une expérience beaucoup plus variée que l'orgasme masculin.Pour cette raison, il serait opportun que nous commencions à construire une idée plus réaliste de l'orgasme, davantage liée à un état ou à une expérience d'excitation maximale, un état d'apogée avec une énorme variabilité de degré et de présentation, qui s'éloigne de l'idée stéréotypée que nous avons habituellement.

Autour d'elle, il y a un certain nombre de discussions à propos desquelles beaucoup d'encre a coulé dans le peu de recherches qui ont été faites sur le sujet.

Parmi elles, la question de savoir si l'orgasme d'une femme est vaginal ou clitoridien. Face à cela, nous pouvons affirmer qu'elle peut être vaginale, clitoridienne, cérébrale, frictionnelle, onirique... et mille autres formes d'excitation génitale et subjective.

Le problème du lien entre sexualité et reproduction

On a longtemps pensé que l'orgasme vaginal était, pour ainsi dire, l'orgasme de fond.

Cette idée a été inaugurée, malheureusement, par le brillant psychanalyste Sigmund Freud, lorsqu'il a émis l'hypothèse que l'orgasme produit par la pénétration était celui qui correspondait au plein développement sexuel.

Il s'agissait probablement d'une idée fondée sur la reproduction comme paradigme d'une sexualité saine, typique de ce que l'on a appelé le victorianisme. Cela a rendu difficile l'utilisation de paradigmes différents dans d'autres recherches.

Crédit photo, Getty Images

En outre, il existe de nombreuses autres discussions sur la lubrification et l'érection féminines qui ne sont pas encore closes. Nous pourrions dire qu'il existe une sorte d'ablation culturelle de la recherche sexologique, en particulier lorsqu'il s'agit de la réponse sexuelle des femmes.

Les femmes éjaculent en effet et cette éjaculation a la même origine que chez l'homme, la prostate.

La prostate féminine est décrite depuis le XVIIe siècle. Il s'agit d'un ensemble plus ou moins développé de glandes paraurétrales qui, au XIXe siècle, étaient appelées glandes de Skene, du nom du président de la société américaine de gynécologie, Alexander Skene, qui a étudié systématiquement la prostate féminine.

Il faut rappeler que la liste anatomique n'accepte pas actuellement le nom de prostate féminine et que nous ne disposons toujours pas d'un modèle consensuel du système érectile féminin.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, q

Réticence à étudier les phénomènes sexuels

Chez la majorité de la population féminine, ces glandes qui assurent la lubrification génitale sont sous-développées et l'éjaculation n'est pas perçue. Il en va autrement de l'expulsion urétrale ou giclée, qui est d'une plus grande quantité.

La plus grande partie est d'origine vésicale et se présente donc sous la forme d'une urine très diluée dont la composition est particulière. Il s'agit également d'un phénomène de réponse sexuelle qui se produit chez une proportion encore plus faible de femmes.

Crédit photo, Getty Images

Ce sont tous des phénomènes de réponse sexuelle qui ont fait l'objet de relativement peu de recherches en raison de la résistance qu'il y a toujours eu à étudier les phénomènes sexuels.

Il existe un certain préjugé selon lequel l'étude de la sexualité peut révéler son caractère mystérieux. Cependant, c'est quelque chose que la science ne peut pas séquestrer, précisément parce que ce caractère est expérientiel, contextuel et intentionnel, et ce que fait la science, c'est étudier des paramètres objectivables et les rationaliser pour qu'ils puissent être utiles à la résolution de problèmes.

La réponse sexuelle est avant tout un phénomène d'excitation, un phénomène émotionnel accompagné d'importantes modifications psychiques, physiques et comportementales, en termes techniques.

La question est la place que nous lui accordons ou les modèles que nous construisons à son sujet, si nous avons normalisé une forme ou une autre d'expression sexuelle, si nous l'imposons ou l'auto-imposons, si nous en avons fait un objectif.

C'est pourquoi nous devons nous féliciter de la Journée de l'orgasme féminin, qui est célébrée le 8 août comme un autre symbole de la nécessité de reconnaître les droits sexuels des femmes. Le droit à sa propre sexualité, le droit à la non-coercition, le droit au plaisir.