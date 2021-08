Messi au PSG : pourquoi le Qatar est le grand bénéficiaire de la signature (outre le club français)

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tamim bin Hamad Al Tani, émir du Qatar.

Il y a moins d'une semaine, presque tout le monde supposait que Lionel Messi resterait au FC Barcelone. Aujourd'hui, il a rejoint le PSG (Paris Saint-Germain).

Signer Messi est un bonus sportif indéniable pour le PSG, qui disposait déjà d'un effectif redoutable avec des stars comme Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Sergio Ramos et le gardien de but Gianluigi Donnarumma, récemment signé, qui a remporté le championnat d'Europe il y a un mois avec l'Italie.

Sur le papier, il n'y a aucune équipe en Europe qui peut rivaliser avec ce potentiel à l'heure actuelle.

Mais l'arrivée de Messi à Paris va bien au-delà de l'aspect sportif.

Les experts estiment que cette signature, peut-être la plus importante et la plus médiatique de l'histoire moderne du sport, fait partie de la stratégie politique et d'image du Qatar.

Le PSG appartient à Qatar Sports Investment (QSi), une filiale de la Qatar Investment Authority, un fonds souverain dont le directeur général est l'émir qatari Tamim bin Hamad Al Zani.

Les critiques dénoncent le PSG comme un club-état soutenu par la richesse pétrolière du Qatar.

Et diverses organisations accusent le pays de dissimuler ses pratiques anti-droits de l'homme derrière de grands investissements sportifs, comme l'organisation de la prochaine Coupe du monde en 2022.

Mais comment la signature de Messi s'inscrit-elle dans l'image du petit pays ?

Une signature "presque inévitable"

Après la confirmation que Messi ne resterait pas à Barcelone, il semblait évident que sa prochaine destination serait Manchester City ou le PSG.

Les rumeurs n'étaient pas seulement dues à l'écrasante puissance économique des deux clubs, mais aussi à une logique commerciale qui, dans le cas du PSG, a contribué à faire pencher la balance.

"Si vous regardez les connexions de ces dernières années entre le Qatar, Barcelone, Paris et Messi, ce transfert était presque inévitable. C'est juste que les Qataris n'ont pas vraiment cru que cela allait enfin se produire", explique à BBC Mundo Simon Chadwick, professeur de géopolitique économique du sport à l'EM Lyon Business School, en France.

Le PSG a dépensé des milliards en transferts ces dernières années avec l'objectif clair de remporter la Ligue des champions, le tournoi le plus grand d'Europe. Jusqu'à présent, sans succès. Ils n'ont jamais été aussi près du but que lors de la finale perdue en 2020 face au Bayern Munich.

Le plus médiatique avant Messi était le Brésilien Neymar, pour lequel le club parisien a versé 220 millions d'euros (257 millions de dollars) à Barcelone en 2017. Il n'y a pas eu de transfert plus cher dans l'histoire du football.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Messi sera réuni avec son ami et ancien coéquipier Neymar pour former l'un des attaquants les plus redoutables du football européen.

Gagner la Ligue des champions est devenu une obsession pour le PSG.

"Le Qatar veut que le PSG remporte la Ligue des champions l'année prochaine. S'ils le remportent en mai (2022), le Qatar accueillera la Coupe du monde en novembre. L'image de marque de la nation, le "soft power" et les avantages en termes de réputation font partie de la stratégie du Qatar", note M. Chadwick.

La stratégie du "sportswashing"

Des organisations de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch dénoncent l'exploitation des travailleurs migrants dans le pays, qui ont joué un rôle crucial dans la construction des stades ultramodernes de la Coupe du monde 2022, ainsi que des lois qui "continuent de discriminer les femmes, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels".

En mars dernier, Amnesty International a écrit une lettre à la Fédération internationale de football association (FIFA) pour lui demander de prendre " des mesures concrètes et urgentes afin que la compétition laisse un héritage positif et durable à tous les travailleurs migrants au Qatar et ne donne pas lieu à de nouvelles violations du droit du travail ".

En plus de ces allégations, il existe également des allégations de corruption pour gagner des votes par des représentants qataris auprès des membres de la FIFA.

Crédit photo, Getty Images

Les critiques accusent le Qatar d'essayer de nettoyer son image internationale par une stratégie connue sous le nom de "sportswashing", un mot composé qui implique, en anglais, "sport" et "lavage" de son image.

"Au lieu de parler de migration, de conditions de travail et de la façon dont le Qatar traite sa communauté LGTBQ, nous parlons de Lionel Messi, du PSG et du football. Une interprétation du "lavage par le sport" serait une stratégie pour détourner les gens de parler de choses plus importantes", explique le professeur Chadwick.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les plaintes relatives aux conditions de travail sont sous le feu des projecteurs depuis la confirmation que le Qatar accueillera la Coupe du monde de football en 2022.

En 2017, les autorités qataries ont adopté de nouvelles lois visant à améliorer les droits des travailleurs après avoir conclu un accord avec l'Organisation internationale du travail des Nations unies.

À l'époque, toutefois, une déclaration du gouvernement expliquait que ces réformes "prendraient du temps, des ressources et un engagement".

Promotion institutionnelle de l'État-club

Pour Chadwick, il n'y a aucun doute : le PSG est un club d'État et "même les Qataris ne le nient pas".

"La propriété du club dans les mains de QSi est effectivement associée au fonds souverain qatari. Le président de QSi, Nasser al Khelaifi, est un membre de la famille royale qatarie et préside également le PSG."

"Le Qatar n'est pas une démocratie. La famille royale est le gouvernement. Il n'y a pas de contestation possible : l'État du Qatar est propriétaire du PSG", ajoute l'expert.

L'émir Tamim bin Hamad Al Zani est non seulement le chef de l'État, mais il partage également le pouvoir exécutif avec le Conseil des ministres, qu'il nomme sur proposition du premier ministre.

Il en va de même pour le club anglais de Manchester City, détenu par la société de capital-investissement Abu Dhabi United Group, qui appartient au cheikh Mansour bin Zayed Al Nahayan, membre de la famille royale de l'émirat d'Abu Dhabi.

Les deux équipes ont dominé les marchés des transferts ces dernières années, versent des salaires élevés et ont remporté plusieurs procès pour n'avoir prétendument pas respecté les règles du fair-play financier, qui prévoit des limites de dépenses.

Depuis que QSi a pris la pleine propriété du PSG en 2012, le club a non seulement investi des millions de dollars, mais a également vu sa position institutionnelle s'élever dans le football européen.

En 2019, Nasser al Khelaifi a été élu par l'Association européenne des clubs (ECA) comme délégué au comité exécutif de l'Union des associations européennes de football (UEFA), l'organe directeur du football continental.

Crédit photo, Getty Images

Deux ans plus tard, en 2021, Al Khelaifi devient président de l'ECA après que le projet controversé de Super League européenne ait menacé les structures actuelles du football tel que nous le connaissons.

Qatar 2030

Quant à savoir si la stratégie du Qatar pour redorer son image internationale fonctionne ou non, Chadwick, un Anglais, donne l'exemple de la Premier League anglaise.

"Partout où je vais dans le monde, les gens parlent de la Premier League, mais personne ne me parle de l'histoire coloniale britannique et des mauvaises choses que nous avons faites dans le monde entier. Peut-on dire que c'est le premier cas de sportswashing de l'histoire et que le Qatar fait la même chose ?

"Les gens sont séduits, mais il ne faut pas oublier que le sport n'est qu'un aspect de la vie. Mais il n'en reste pas moins que Messi, la Coupe du monde, etc., au Qatar et dans n'importe quel pays, contribuent à produire des effets positifs et des changements", dit-il.

Le pays du Golfe développe un projet appelé "Qatar National Vision 2030". Elle vise à devenir "une société avancée capable de soutenir son développement et d'offrir un niveau de vie élevé à sa population".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Messi jouera pendant deux saisons au PSG après 21 ans à Barcelone.

À cette fin, elle a clairement choisi le sport comme base importante de sa stratégie d'amélioration de l'image.

Ce que les Européens considèrent comme du "sportswashing", au Qatar, ils le considèrent comme faisant partie de leur stratégie de croissance", déclare Chadwick.