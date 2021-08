Covid Variant Delta : 8 réponses sur le variant le plus contagieux du coronavirus

Le variant delta du virus responsable du covid-19 est déjà détecté dans plus de 100 pays dans le monde et continue de se propager rapidement.

On pense qu'elle sera le variant prédominant au niveau mondial dans les mois à venir.

Comme elle est très contagieuse, ce variant est à l'origine de nouvelles épidémies dans certains pays, notamment chez les personnes non vaccinées.

Et de nombreux gouvernements ont dû imposer de nouvelles restrictions à leurs populations.Aux Etats-Unis, par exemple, le delta est désormais responsable de 83% des cas de covid-19.

Et comme moins de la moitié de la population américaine est entièrement vaccinée, les conditions sont réunies pour que le virus SRAS-COV-2 continue d'évoluer et de se propager rapidement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le variant delta est déjà détecté dans plus de 100 pays dans le monde, dont l'Indonésie

Voici ce que nous savons du variant delta du coronavirus et ce que vous pouvez faire pour vous protéger.

1) Qu'est-ce que le variant delta et en quoi diffère-t-il des autres variants ?

Les virus mutent tout le temps et la plupart des changements sont sans conséquence.

Mais il existe des altérations qui peuvent rendre la maladie plus infectieuse ou plus dangereuse, et ce sont ces mutations qui ont tendance à dominer.

Des milliers de variants du virus à l'origine du covid-19 circulent actuellement dans le monde.

Dans le cas de delta - ou B.1.617.2 - qui est identifié pour la première fois en Inde en décembre 2020, le virus subit des modifications génétiques qui lui permettent une plus grande transmissibilité.

Les données publiées par le gouvernement britannique indiquent que la souche delta est 40 à 60 % plus transmissible que le variant alpha (détecté en Angleterre) et presque deux fois plus transmissible que la souche originale du SRAS-COV-2 identifiée à Wuhan, en Chine.

L'une des transformations qui lui ont permis de se propager plus facilement est celle qu'il a subie dans sa protéine S, ou pointe, la partie avec laquelle il se fixe aux cellules humaines.

2. Pourquoi est-elle si contagieuse ?

Outre l'efficacité accrue de la transmission du virus, d'autres facteurs ont influencé sa propagation rapide dans le monde.

L'une des principales raisons pour lesquelles le variant delta a commencé à se propager rapidement est sa capacité à contourner les contrôles aux frontières et les mesures de quarantaine.

Elle est également influencée par l'assouplissement des restrictions, la "fatigue" de la distanciation sociale que connaissent de nombreuses personnes dans le monde et le retrait, dans de nombreux pays, des mesures de contrôle visant à prévenir les infections, comme l'utilisation de masques.

Et un autre facteur important est la distribution inégale et inéquitable des vaccins dans le monde.

3) Quels sont les symptômes ?

Au Royaume-Uni, où le variant delta était dominant en juin, les symptômes les plus fréquemment signalés étaient des maux de tête, des maux de gorge et un écoulement nasal.

Le professeur Tim Spector, épidémiologiste au King's College de Londres, qui dirige l'étude Zoe Covid Symptom Study, explique que les personnes plus jeunes qui contractent le variant delta peuvent avoir l'impression "d'avoir un mauvais rhume".

Selon l'expert, les symptômes classiques du covid-19, qui comprennent la toux, la fièvre et la perte de l'odorat ou du goût, sont moins fréquents avec le variant delta, d'après les données que son équipe a reçues de milliers de personnes qui enregistrent leurs symptômes dans une application.

"Depuis début mai, nous observons les principaux symptômes des utilisateurs de l'application, et ils ne sont pas les mêmes qu'avant", explique l'expert.

La fièvre reste assez fréquente, mais la perte de l'odorat ne figure plus parmi les dix premiers symptômes, ajoute-t-il.

"Ce variant semble fonctionner de manière légèrement différente", explique l'épidémiologiste.

"Les gens peuvent penser qu'ils ont juste eu une sorte de rhume saisonnier et ils continuent à aller à des fêtes et peuvent le transmettre à d'autres personnes", explique-t-il.

"Nous pensons que cela alimente une grande partie du problème", poursuit-il.

Les symptômes semblent toutefois varier selon que la personne a reçu une ou deux doses du vaccin ou qu'elle n'est pas vaccinée.

4. Puis-je être infecté par le variant delta même si je suis vacciné ?

Oui.

Les Centres américains de contrôle des maladies (CDC) indiquent que la plus grande propagation des cas au pronostic grave se produit dans les endroits où les taux de vaccination sont faibles.

Crédit photo, EPA

Cependant, même les personnes parfaitement vaccinées peuvent être infectées et transmettre le virus à d'autres personnes.

"Les personnes vaccinées semblent être infectieuses pendant une période plus courte", note le CDC.

"Les variants antérieurs ont généralement produit moins de virus dans l'organisme des personnes entièrement vaccinées et infectées que dans celui des personnes non vaccinées. En revanche, le variant delta semble produire la même quantité élevée de virus chez les personnes non vaccinées et entièrement vaccinées. "

Le CDC indique que l'infection chez les personnes vaccinées diminue plus rapidement que chez les personnes non vaccinées, ce qui suggère que "les personnes entièrement vaccinées seront infectieuses moins longtemps que les personnes non vaccinées".

5. Les vaccins protègent-ils contre le variant delta ?

Les vaccins actuels sont conçus pour des versions plus anciennes du coronavirus, ce qui signifie qu'ils ne sont pas forcément adaptés aux nouveaux variants et qu'ils risquent donc de ne pas fonctionner aussi bien.

Mais les experts affirment que les vaccinations restent très efficaces pour protéger des vies en réduisant le risque de maladies graves et d'hospitalisations.

Une analyse réalisée par Public Health England (PHE) révèle que deux doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca sont efficaces à plus de 90 % contre les hospitalisations dues au variant delta du covid-19.

Les experts affirment qu'il est essentiel que les personnes reçoivent les deux doses pour obtenir une protection maximale contre les variants existants et émergents.

Entre-temps, les scientifiques continuent de travailler à la modification des vaccins existants afin qu'ils puissent protéger contre toutes les mutations.

6) Si je suis déjà vacciné, dois-je faire un rappel en raison du risque de la variante delta ?

À ce stade, il ne semble pas y avoir de données montrant qu'une troisième dose de vaccin est nécessaire pour la population générale.

Crédit photo, Getty Images

Des études indiquent que la vaccination génère une réponse durable et que la protection peut durer des mois, voire des années.

Les vaccins sont également connus pour protéger contre les effets les plus graves de la maladie.

Mais avec des variantes plus contagieuses comme la delta, les scientifiques affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la possibilité de proposer une vaccination de rappel.

D'autre part, l'OMS indique qu'avant d'envisager des doses de rappel, la principale préoccupation pour l'instant devrait être que la majorité des personnes dans le monde soient vaccinées.

Et dans de nombreux pays à faible revenu, seul 1 % des adultes ont reçu une dose de vaccin.

7. Le variant delta est-il plus dangereux pour les enfants ?

Aux Etats-Unis, il est signalé une augmentation progressive du nombre d'enfants admis dans les hôpitaux avec le covid-19 au cours des derniers mois.

Certains médecins craignent que le variant delta, hautement contagieux, soit responsable de cette augmentation.

Mais jusqu'à présent, on ne sait pas si le delta est à l'origine d'une augmentation des cas pédiatriques de covid-19 ou si ce variant provoque une maladie plus grave chez les enfants.

"Il n'existe pas de preuve solide que la maladie est plus grave (chez les enfants)", explique au New York Times le docteur Jim Versalovic, chef intérimaire du service de pédiatrie de l'hôpital pour enfants du Texas à Houston.

"Nous observons certainement des cas graves, mais nous avons observé des cas graves tout au long de la pandémie", ajoute-t-il.

Les experts soulignent qu'avec ce que l'on sait jusqu'à présent du variant delta, de nouvelles stratégies de prévention sont nécessaires pour réduire sa propagation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les autorités recommandent de continuer à observer les mesures de précaution

Pour l'instant, la meilleure protection est la vaccination, mais, comme le soulignent le CDC, "nous devons utiliser toutes les stratégies disponibles, y compris l'utilisation de masques à l'intérieur des lieux publics, pour arrêter la transmission".

"Bien que les vaccins soient très efficaces, ils ne sont pas parfaits et des infections peuvent toujours se produire même chez les personnes vaccinées", indique le CDC.

"Cela signifie que, même si le risque d'être infecté alors que l'on est vacciné est faible, il y aura des milliers de personnes vaccinées qui seront infectées et pourront infecter d'autres personnes, en particulier avec la propagation rapide de la variante delta", poursuit-il.