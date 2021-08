Talibans : les Afghans, sous le joug des fondamentalistes, déplorent la perte de leurs libertés

Rhodri Davies, BBC investigations team

Illustrations : Elaine Jung

il y a une heure

Crédit photo, BBC/ELAINE JUNG

Les journées de travail de la sage-femme Nooria Haya comportent régulièrement des réunions et des discussions avec des médecins.

Ils décident des traitements médicaux et des priorités de la clinique publique dans laquelle elle travaille. C'est à Ishkamish, un district rural peu équipé, dans la province de Takhar, à la frontière nord-est de l'Afghanistan avec le Tadjikistan.

Mais récemment, cette femme âgée de 29 ans a découvert que les réunions entre le personnel masculin et féminin étaient interdites. C'est le premier ordre que les talibans leur ont donné après avoir pris le contrôle de la région, dit-elle.

Nooria Haya ne pouvait que se demander comment sa vie allait encore changer.

Ishkamishsit se trouve dans la chaîne de montagnes de l'Hindu Kush. C'est une zone frontalière clé, qui est tombée aux mains des talibans enhardis par le retrait de près de 10 000 soldats de l'OTAN au début du mois de mai.

Après avoir déclenché d'intenses combats avec des forces gouvernementales apparemment non préparées dans le sud du Helmand au milieu du mois, le groupe islamiste fondamentaliste a ensuite pris le district de Burka, au nord, au pied des montagnes.

À peu près au même moment, les forces américaines ont quitté la base aérienne de Kandahar - l'une des plus importantes du pays, dans une province où se trouve la deuxième ville du pays, Kandahar.

Les habitants étaient parfaitement conscients de la progression des talibans.

"Tout le monde avait peur", déclare Jan Agha, 54 ans, dans le district d'Arghistan, à la frontière avec le Pakistan, à deux heures de route de la ville de Kandahar.

Les gens se sont enfermés dans leurs maisons. Mais des combattants talibans sont positionnés dans presque tous les villages. Les habitants ne peuvent pas leur échapper.

Des combattants armés se promènent dans les rues. Le matin et le soir, ils frappent aux portes des gens pour collecter de la nourriture, qu'on leur donne par crainte.

"Chaque maison garde maintenant trois ou quatre pains ou plats pour eux", dit Jan, un vendeur de fruits. Peu importe la pauvreté des habitants, dans un pays chroniquement pauvre.

Si les combattants veulent aussi rester dans leurs maisons, ils le font.

Crédit photo, BBC/ELAINE JUNG

Tout au long du mois de juin, les talibans ont revendiqué la prise de plusieurs provinces du nord, dont Takhar, Faryab et Badakhshan.

Ils ont contraint l'armée à un repli stratégique, et avec elle les institutions démocratiques.

La plupart des 2 500 soldats américains sont partis à ce moment-là, bien qu'une poignée d'entre eux soient restés dans la capitale, Kaboul, tout comme l'armée de l'air.

Les Afghans ont critiqué le retrait international, le jugeant trop hâtif.

Certains affirment que les pourparlers de paix menés ces deux dernières années entre les Américains et les talibans n'ont fait que renforcer la légitimité, le recrutement et l'ambition de ces derniers.

La fin du conflit - qui dure depuis que l'invasion américaine a mis fin à une demi-décennie de règne taliban, il y a près de vingt ans - n'a jamais été proche.

Lorsque les combattants talibans sont revenus en juin, ils ont séquestré nourriture, logement et d'autres biens.

Les droits sociaux et économiques pour lesquels ils se sont battus, avec un succès mitigé, au cours des deux dernières décennies, ont été immédiatement retirés.

Les privations imposées aux femmes se sont abattues sur Nooria pour la première fois de sa vie.

"Il y a beaucoup de restrictions maintenant. Lorsque je sors, je dois porter une burqa, comme nous l'ordonnent les talibans, et un homme doit m'accompagner", dit-elle.

Il est particulièrement difficile de se déplacer en tant que sage-femme dans la zone.

Les hommes n'ont pas le droit de se raser la barbe - les talibans disent que c'est contraire à l'islam. Les coiffeurs n'ont pas le droit de couper les cheveux courts de dos et de côté dans le style prétendument étranger.

Un groupe au sein des Talibans, appelé Amri bil Marof (littéralement : ordonner le bien), fait particulièrement respecter les règles sociales.

Ce sont ses punitions qui ont le plus terrorisé les Afghans dans les années 1990. Aujourd'hui, il impose à nouveau une règle à deux coups.

D'abord un avertissement, ensuite une punition - humiliations publiques, prison, coups, fouets.

"Tout à coup, la plupart des libertés nous ont été retirées", dit Nooria.

"C'est tellement dur. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Ils sont brutaux. Nous devons faire tout ce qu'ils nous disent. Ils utilisent l'islam à leurs propres fins. Nous sommes musulmans nous-mêmes, mais leurs croyances sont différentes."

La différence s'est également accompagnée d'une sécurité accrue face à la criminalité et à la guerre, le conflit ayant été repoussé dans d'autres régions.

Les habitants se félicitent de ce calme relatif, comme ils le feraient si le gouvernement était aux commandes - même s'ils doutent de sa pérennité...

Les Afghans avaient l'habitude de visiter Takhar, célèbre parmi les 34 provinces du pays pour son air pur et vivifiant qui recouvre les montagnes enneigées, les champs verts et verdoyants et les eaux claires des rivières.

Crédit photo, BBC/ELAINE JUNG

Dans le district de Farkhar, Asif Ahadi, chauffeur de taxi, dit qu'il gagnait 900 afghanis (11 dollars) par jour. Mais parce que les talibans ont poursuivi leur marche, les touristes ont cessé leurs déplacements.

"Ces visiteurs étaient mes clients, dit Asif, 35 ans. L'argent qu'ils me versaient me permettait de nourrir ma famille. Maintenant, ma meilleure journée ne me rapportera que 150 afghanis. Ce n'est même pas assez pour couvrir le coût de mon carburant, qui a plus que doublé maintenant."

Et la vie sociale s'en ressent.

"Les gens avaient l'habitude de faire la fête tous les vendredis soirs - écouter de la musique et danser - s'amuser. Tout cela est complètement interdit maintenant. Tous les commerces ont souffert de la même chose", dit Asif.

Le 4 juillet, deux jours après le départ des troupes américaines et de l'OTAN de la plus grande base aérienne d'Afghanistan, Bagram, pivot de toutes les opérations menées par les États-Unis au cours des deux dernières décennies, les talibans se sont emparés du district de Panjwai, dans la province de Kandahar - leur lieu de naissance et leur ancien bastion.

Moins d'une semaine plus tard, ils ont déclaré contrôler le plus grand poste-frontière et la plus grande route commerciale du pays avec l'Iran, ainsi que le principal port, Islam Qala.

Au cours de la troisième semaine du mois, les insurgés avaient déjà affirmé contrôler 90 % des frontières de l'Afghanistan et 85 % du pays.

Le gouvernement a contesté ces chiffres - impossibles à vérifier de manière indépendante - et il tenait toujours les zones urbaines les plus peuplées.

À mesure que les talibans renforçaient leur contrôle, les gens ont commencé à sortir de leur cachette, explique Asif.

Certains n'avaient jamais vu la rapidité avec laquelle les talibans rendent la justice et les méthodes de gouvernement.

"Ils prennent des décisions très rapidement sur des questions et des sujets comme la criminalité. Il n'y a pas de bureaucratie, pas de paperasse - toutes sortes de problèmes peuvent être résolus en quelques jours - et personne ne peut contester une décision", témoigne-t-il.

Ils collectent également le "Taliban Usher" et la zakat, des offrandes islamiques souvent librement faites aux pauvres, d'environ 10 % de la récolte des gens ou d'une fraction du revenu.

Mais les talibans en font essentiellement des taxes pour leur propre usage.

Il s'agit d'une autre pression financière, à côté des prix de "tous les produits qui sont montés en flèche", dit Asif.

Selon lui, le commerce extérieur et intérieur est restreint, et l'économie est comprimée. Les travaux publics ont cessé.

"Les gens étaient déjà très pauvres, et il n'y a aucune possibilité de travail ou d'investissement", ajoute-t-il.

Certains ont cependant déjà vu le système des talibans.

"Leur idéologie et leur pensée sont exactement les mêmes que du temps de leur émirat. Les talibans disent qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour rétablir l'émirat islamique et qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser."

Il dit que les talibans ont fermé toutes les écoles de sa région. Ils ont déclaré que toute éducation devait être conforme à leur interprétation stricte de la charia.

C'est l'un des nombreux indicateurs qui inquiètent pour les habitants.

Au cours de leur dernier règne, de 1996 à 2001, les talibans ont interdit l'éducation et le travail des femmes et des filles.

Ils ont restreint aussi leur accès aux soins de santé. Depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir, les femmes ont repris leur place dans la vie publique, représentant un quart du parlement.

Le nombre de filles dans l'enseignement primaire est passé à 50 %, bien qu'à la fin de l'école secondaire, le taux soit d'environ 20 %.

L'espérance de vie des femmes est passée de 57 à 66 ans. Ces pourcentages sont relativement faibles, mais des améliorations ont été apportées. Pourtant, aujourd'hui, on ne peut que craindre une régression…

En août, les talibans ont attaqué davantage de centres urbains - prenant un tiers des capitales régionales, dont Kunduz, dans le nord, et Taloqan, dans la province de Takhar.

Cette semaine, ils ont pris Herat, à l'ouest, de même que le sud de Kandahar et Lashkar Gah, des villes stratégiquement et symboliquement importantes, où vivent ensemble plus de 1 million de personnes.

L'armée de l'air américaine a soutenu l'armée afghane en menant des frappes. Mais les dernières forces étrangères devraient quitter le pays d'ici le 11 septembre.

Cette date marque le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre perpétrés par Al-Qaïda aux États-Unis.

Ces attentats ont déclenché l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis, dans le but de chasser du pouvoir les talibans qui avaient accueilli Oussama Ben Laden et d'autres figures d'Al-Qaïda.

La lutte fait payer un lourd tribut à la vie humaine. Un millier de civils ont été tués au cours du mois d'août, selon l'ONU. Des centaines de milliers de personnes ont fui leurs foyers.

Le contrôle du pays n'est pas encore certain. Mais là où les talibans règnent désormais, le changement y entre en vigueur.

"Vous devez baisser la tête pour vivre votre vie. Vous ne pouvez pas oser vous opposer à eux. Vous ne pouvez pas du tout dire des choses contre eux. S'ils disent 'oui', vous devez dire 'oui'. S'ils disent 'non', vous devez dire 'non'", dit Jan.

La peur règne, dit Nooria. "Même si les gens ont l'air détendu, quand on parle avec eux, on comprend les graves inquiétudes qu'ils ont. Nous nous asseyons ensemble, en priant pour que Dieu les éloigne de nous", ajoute-t-elle.