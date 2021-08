L'ancienne méthode perse pour rester au frais

Yazd abrite un système d'anciennes merveilles d'ingénierie qui comprend une structure de réfrigération souterraine appelée yakhchāl, un système d'irrigation souterrain appelé aussi qanats, et même un réseau de coursiers appelé pirradaziš, qui précède de plus de deux mille ans les services postaux aux États-Unis.

Parmi les technologies anciennes de Yazd figure le capteur de vent, ou bâdgir en persan. Ces structures remarquables sont souvent visibles au-dessus des toits de Yazd. Il s'agit souvent de tours rectangulaires, mais on en trouve aussi de forme circulaire, carrée, octogonale et d'autres formes ornementales.

On dit de Yazd qu'elle possède le plus grand nombre de capteurs de vent au monde, bien qu'ils puissent être originaires de l'Égypte ancienne. À Yazd, le capteur de vent s'est rapidement avéré indispensable, rendant vivable cette partie du plateau iranien chaud et aride.

La climatisation mécanique conventionnelle représentant déjà un cinquième de la consommation totale d'électricité dans le monde, les alternatives anciennes comme le capteur de vent deviennent une option de plus en plus attrayante.

Deux forces principales poussent l'air à travers les structures et vers le bas : le vent entrant et le changement de flottabilité de l'air en fonction de la température - l'air plus chaud ayant tendance à s'élever au-dessus de l'air plus froid et plus dense.