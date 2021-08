Talibans en Afghanistan : comment ils sont apparus et 5 autres questions clés sur le groupe islamiste qui dirige désormais le pays

BBC News Mundo

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sous le régime des Talibans, les hommes doivent se laisser pousser la barbe et les femmes doivent porter une burqa qui couvre tout

Les talibans ont été chassés du pouvoir en 2001 à la suite d'une incursion militaire menée par les États-Unis, mais le groupe islamiste a lentement repris des forces dans tout l'Afghanistan.

Alors que les États-Unis se préparent à achever le retrait de leurs troupes d'ici le 11 septembre, après deux décennies de guerre, les talibans envahissent les postes militaires afghans, les villes et les villages.

Kaboul est la dernière grande ville d'Afghanistan à tomber sous le coup d'une offensive des talibans qui a débuté il y a plusieurs mois mais qui s'est accélérée ces derniers jours alors qu'ils prenaient le contrôle de territoires, choquant de nombreux observateurs.

Les talibans ont entamé des pourparlers directs avec les États-Unis en 2018, et l'année dernière, les deux parties ont conclu un accord de paix à Doha qui engageait les États-Unis à se retirer et les talibans à ne pas attaquer les forces américaines.

Ils ont également accepté de ne pas autoriser Al-Qaïda ou d'autres militants à opérer dans les zones qu'ils contrôlent et de poursuivre les pourparlers de paix internes.

Mais les talibans ont continué à attaquer les forces de sécurité et les civils afghans.

Les pourparlers de paix de Doha sont désormais au point mort et de nombreuses personnes vivant dans les villes tenues par les talibans ont perdu leurs biens ou des êtres chers.

Les talibans, ou "étudiants" en langue pachtoune, sont apparus au début des années 1990 dans le nord du Pakistan après le retrait des troupes de l'Union soviétique d'Afghanistan.

Le mouvement, à prédominance pachtoune, serait d'abord apparu dans des séminaires religieux, financés pour la plupart par l'argent de l'Arabie saoudite, où était prêchée une forme dure d'islam sunnite.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation par les talibans de jeeps rapides a été un facteur important dans leur prise surprise de la capitale afghane

Les promesses faites par les talibans dans les régions pachtounes situées entre le Pakistan et l'Afghanistan étaient de rétablir la paix et la sécurité et de faire appliquer leur propre version austère de la charia, ou loi islamique, une fois au pouvoir.

Depuis le sud-ouest de l'Afghanistan, les talibans ont rapidement étendu leur influence.

En septembre 1995, ils s'emparent de la province de Herat, frontalière de l'Iran, et exactement un an plus tard, ils s'emparent de la capitale afghane, Kaboul, renversant le régime du président Burhanuddin Rabbani, l'un des pères fondateurs des moudjahidines afghans qui ont résisté à l'occupation soviétique.

En 1998, les talibans contrôlaient près de 90 % de l'Afghanistan.

2. À quoi ressemblait la vie sous le régime des talibans ?

Lassés des excès des moudjahidines et des luttes intestines après l'expulsion des Soviétiques, les talibans ont été généralement bien accueillis par la population afghane lors de leur apparition.

Leur popularité initiale était en grande partie due à leur succès dans l'éradication de la corruption, la lutte contre l'anarchie et la sécurisation des routes et des zones sous leur contrôle, ce qui a stimulé le commerce.

Toutefois, les talibans ont également introduit et soutenu des châtiments conformes à leur interprétation stricte de la loi islamique : exécution publique des meurtriers et adultères condamnés et amputation des personnes reconnues coupables de vol.

En outre, les hommes devaient se laisser pousser la barbe et les femmes devaient porter une burqa qui couvrait tout.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les talibans interdisent la musique et le maquillage et désapprouvent la scolarisation des filles âgées de 10 ans et plus

Les talibans ont également interdit la télévision, la musique, les films, le maquillage et ont interdit aux filles âgées de 10 ans et plus d'aller à l'école.

Certains Afghans ont continué à faire ces choses en secret, au risque de subir des sanctions extrêmes.

Les Talibans ont été accusés de divers abus culturels et de violations des droits de l'homme.

Un exemple notoire a été donné en 2001, lorsque les Talibans ont poursuivi la destruction des célèbres statues du Bouddha de Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan, malgré la condamnation et l'indignation du monde entier.

3. Quelle est leur relation avec le Pakistan ?

Le Pakistan a démenti à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles il aurait contribué à former les Talibans, mais il ne fait guère de doute que de nombreux Afghans qui ont initialement rejoint le mouvement ont été éduqués dans des madrassas (écoles religieuses) au Pakistan.

Le Pakistan était également l'un des trois seuls pays, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU), à reconnaître les Talibans lorsqu'ils ont pris le pouvoir.

Elle a également été la dernière nation à rompre ses relations diplomatiques avec le groupe.

Pendant un certain temps, les talibans ont menacé de déstabiliser le Pakistan à partir des zones qu'ils contrôlaient dans le nord-ouest.

L'une des attaques les plus célèbres et internationalement condamnées des talibans pakistanais a eu lieu en octobre 2012, lorsque l'écolière Malala Yousafzai (qui allait plus tard recevoir le prix Nobel de la paix) a été touché par balle alors qu'elle rentrait chez elle dans la ville de Mingora.

Toutefois, une offensive militaire majeure deux ans plus tard, à la suite du massacre de l'école de Peshawar, a considérablement réduit l'influence du groupe au Pakistan.

Au moins trois figures clés des talibans pakistanais ont été tuées dans des frappes de drones américaines en 2013, dont le chef du groupe, Hakimullah Mehsud.

4. Alliés d'Al-Qaïda ?

Les Talibans sont devenus le centre d'intérêt du monde entier après les attaques contre le World Trade Center à New York le 11 septembre 2001.

Ils ont été accusés de fournir un sanctuaire aux principaux suspects des attentats : Oussama ben Laden et son mouvement Al-Qaïda.

Le 7 octobre 2001, une coalition militaire dirigée par les États-Unis a lancé des attaques en Afghanistan et, dès la première semaine de décembre, le régime taliban s'est effondré.

Le chef du groupe de l'époque, le mollah Mohammad Omar, et d'autres hauts responsables, dont Ben Laden, ont échappé à la capture malgré l'une des plus grandes chasses à l'homme du monde.

De nombreux hauts responsables talibans se seraient réfugiés dans la ville pakistanaise de Quetta, d'où ils dirigeaient le groupe.

Mais Islamabad a nié l'existence de ce qu'on a appelé la "Shura de Quetta" au Pakistan, un groupe de vétérans du régime taliban.

Toutefois, lors des récents pourparlers de paix avec les États-Unis, les Talibans ont assuré qu'ils n'abriteraient plus Al-Qaïda, une organisation qui a beaucoup diminué.

5. Qui dirige le groupe ?

Mawlawi Hibatullah Akhundzada a été nommé commandant suprême des talibans le 25 mai 2016, après que le mollah Akhtar Mansour a été tué dans une frappe de drone américaine.

Dans les années 1980, il a participé à la résistance islamiste contre la campagne militaire soviétique en Afghanistan, mais sa réputation est davantage celle d'un chef religieux que celle d'un commandant militaire.

Akhundzada a été à la tête des tribunaux de la charia dans les années 1990.

Crédit photo, Afghan Islamic Press Légende image, Après sa nomination, les talibans ont déclaré qu'il n'y avait pas de photo d'Hibatullah Akhundzada, mais les médias afghans ont rapidement diffusé cette image.

Il serait âgé d'une soixantaine d'années et a passé la majeure partie de sa vie en Afghanistan. Toutefois, selon les experts, il entretient des liens étroits avec la "Quetta Shura", les chefs talibans afghans qui prétendent être basés dans la ville pakistanaise de Quetta.

En tant que commandant suprême du groupe, Akhundzada est chargé des affaires politiques, militaires et religieuses.

6. Quelle est la situation actuelle ?

Dimanche, les talibans ont annoncé leur victoire après la fuite du président afghan Ashraf Ghani et l'effondrement de son gouvernement.

Le retour au pouvoir des militants met fin à près de 20 ans de présence de la coalition dirigée par les États-Unis dans le pays.

Le discours de M. Biden fait suite à une journée dramatique à l'aéroport international de Kaboul, où des centaines de civils cherchant désespérément à fuir le pays ont forcé l'entrée lundi.

Beaucoup se sont pressés sur la piste, courant le long d'un avion de transport militaire qui se préparait à décoller.

Certains se sont accrochés aux côtés de l'avion, et au moins deux d'entre eux auraient péri en tombant de l'appareil après qu'il ait quitté le sol.