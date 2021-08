Séisme en Haïti : le récit des survivants du séisme de magnitude 7,2 qui a ravivé le traumatisme de 2010

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 6 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Samedi, les Haïtiens ont revécu le traumatisme du tremblement de terre de 2010.

Les souvenirs de ce qui s'est passé en 2010 ont ressurgi dans les mémoires des habitants d'Haïti samedi dernier.

"Je me suis réveillé et je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures. Nous avons vécu le tremblement de terre de 2010 et tout ce que je pouvais faire était de courir. Puis je me suis souvenu que mes deux enfants et ma mère étaient encore à l'intérieur. Mon voisin est allé leur dire de sortir. Nous avons couru dans la rue.

C'est ainsi que Naomi Werneus, 34 ans, habitante de Port-au-Prince, a vécu le tremblement de terre qui a frappé Haïti samedi vers 8 h 30, heure locale.

Le séisme a principalement touché les villes de Jérémie et Les Cayes, dans le sud-ouest de la nation caribéenne, mais a également été ressenti dans la capitale et même en République dominicaine, à Cuba et en Jamaïque.

Dimanche après-midi, le bilan officiel faisait état de 1 297 morts, d'au moins 5 700 blessés et de centaines de disparus.

Pratiquement tous les témoignages en provenance d'Haïti racontent comment le tremblement de terre du 14 août a fait ressurgir chez les Haïtiens le traumatisme du 12 janvier 2010.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, #BBCAfricaEye : Tombés et oubliés

Vague de panique

Milford Milo, résident de Port-au-Prince, explique à BBC Mundo que la zone la plus touchée est sans aucun doute le sud du pays.

"Il n'y a pas eu de dégâts dans la capitale, mais il y a eu une vague de panique qui a fait sortir beaucoup de gens dans les rues à cause de ce qui s'est passé il y a 11 ans", indique Milo.

En 2010, Haïti est frappé par un violent tremblement de terre qui fait près de 200 000 morts et plus de 300 000 blessés et transformé une grande partie de Port-au-Prince et des villes voisines en ruines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses maisons ont été détruites à la suite du tremblement de terre de 7,2 de magnitude en Haïti.

Plus de 1,5 million d'Haïtiens se retrouvent sans abri, laissant les autorités du pays et la communauté humanitaire internationale face à un défi colossal dans un pays qui n'a pas de registre foncier ni de réglementation en matière de construction.

Ce séisme a détruit des centaines de milliers de maisons, ainsi que des bâtiments administratifs et des écoles, sans oublier 60 % du système de santé haïtien.

La reconstruction du principal hôpital du pays n'est toujours pas achevée et les organisations non gouvernementales s'efforcent de combler les nombreuses lacunes de l'État.

Getty Haití en cifras 11 millones de habitantes

55%de ellos vive bajo la línea de pobreza 2004-2017 Años en los que estuvieron las fuerzas de la ONU.

200.000 muertos dejó el terremoto de 2010. Source: BBC Monitoring

Pour Milo, ce tremblement de terre pourrait avoir une dimension similaire.

"Ce que les gens qui vivent là-bas me disent, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments effondrés et beaucoup de chaos. Ce sont des provinces où les bâtiments sont beaucoup plus fragiles que ceux de la capitale en 2010", a confié Milo à BBC Mundo.

Crier et s'enfuir

Le sud-ouest de cette nation pauvre des Caraïbes a sans aucun doute été la zone la plus touchée.

"J'ai vu des corps retirés des décombres, des blessés et peut-être des morts", raconte à Reuters Jean Marie Simon, un habitant de Les Cayes âgé de 38 ans qui se trouvait au marché au moment du séisme et qui a couru chez lui pour voir si sa famille était en sécurité.

"J'ai entendu des cris de douleur partout où je suis passé."

Sa femme et son fils de deux ans prenaient un bain et se sont précipités dans la rue, nus, juste avant que la façade de leur maison ne s'effondre.

Simon a donné sa chemise à sa femme et ils se sont réfugiés dans un cimetière avec d'autres voisins. La maison de sa mère s'est également effondrée.

Crédit photo, Getty Images

L'archidiacre Abiade Lozama, responsable d'une église épiscopale aux Cayes, raconte au New York Times : "les rues sont envahies de cris. Les gens cherchent des proches ou des ressources, une aide médicale, de l'eau.

"Beaucoup de maisons sont détruites, des gens sont morts et d'autres sont à l'hôpital", dit à l'AFP Christella Saint Hilaire, une jeune femme de 21 ans qui vit près de l'épicentre.

"J'étais dans ma maison quand ça a commencé à trembler, j'étais près d'une fenêtre et j'ai tout vu tomber", témoigne-t-elle.

"Un morceau de mur a frappé mon dos, mais je ne suis pas gravement blessé.

Tamas Jean Pierre, un habitant de Jérémie, affirme que la possibilité d'un tsunami a poussé ses parents à "fuir la ville avec leurs enfants dans les bras".

"Les gens sont terrifiés", souligne-t-il.