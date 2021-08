Génétique : 4 faits époustouflants sur nos gènes que vous ne savez peut-être pas

Crédit photo, Getty Images

Les gènes sont des recettes biologiques qui indiquent à nos cellules comment fabriquer les éléments qui constituent notre corps, envoyer des signaux qui circulent dans notre cerveau et effectuer toutes les autres opérations biochimiques complexes qui nous maintiennent en vie.

Et derrière chacun de vos 20 000 gènes se cachent des histoires fascinantes, et d'autres s'ajoutent sans cesse, car la génétique reste à la pointe de l'innovation.

Pour la série Ingenious de BBC Radio 4, le Dr Kat Arney, spécialiste des sciences biomédicales, de la génétique et du développement des mammifères, explore la science qui se cache derrière différents gènes pour découvrir comment ils contribuent à faire de nous ce que nous sommes, à provoquer ou à guérir des maladies et à nous connecter au reste de la vie sur Terre.

Voici 4 des choses fascinantes que nous avons apprises.

1. Il existe un gène qui nous rend plus susceptibles d'être gros (et il porte un nom malheureux).

Beaucoup d'entre nous ont pris du poids pendant la pandémie, mais peut-on accuser nos gènes si nous ne rentrons plus dans nos jeans ?

La réponse est : peut-être.

Le gène de la masse graisseuse et de l'obésité, ou FTO, est un gène ordinaire que nous possédons tous.

Cependant, une version de FTO augmente le risque d'obésité et une autre le diminue.

Légende image, "Plus susceptible de" n'est pas la même chose que "destiné à".

L'expert en obésité Giles Yeo explique : "Environ la moitié de la population mondiale possède une copie de la version de FTO qui vous rend légèrement plus susceptible de peser plus lourd".

Cela signifie, explique Yeo, que si vous faites partie des chanceux, "en moyenne, vous avez un kilo et demi de plus et 20 % de risques supplémentaires d'être obèse au cours de votre vie".

Un sixième de la population, soit plus d'un milliard de personnes, aura deux copies de cette version du gène et aura 50 % plus de chances d'être obèse.

Étonnamment, ce gène portait autrefois le nom controversé de "fatso", qui est une façon péjorative de désigner une personne en surpoids.

Mais, croyez-le ou non, ce n'était pas à cause de son lien avec l'obésité.

Ce surnom lui a été donné parce qu'il s'agit du plus grand des trois gènes découverts dans une courte portion d'ADN associée à des problèmes de développement.

En 2007, lorsque le FTO a été associé à l'indice de masse corporelle (IMC) et au risque d'obésité, les scientifiques ont décidé qu'il était temps de le renommer.

2. Le "gène du guerrier" a été utilisé au tribunal comme défense pour des crimes brutaux.

La MAO-A, ou monoamine oxydase A pour être précis, est un gène qui décompose la sérotonine, une substance chimique dans notre cerveau dont nous avons besoin pour nous sentir bien.

Lorsque la MOA-A est moins active, explique la psychologue Sally McSwiggan, il y a une plus grande concentration de sérotonine dans notre matière grise. Certains pensent que cela nous rend plus impulsifs, plus émotifs et plus agressifs.

Légende image, Beaucoup possèdent la version "guerrière" du gène, mais cela ne signifie pas qu'ils sont violents.

Une étude menée par le Dr Jari Tiihonen, professeur de psychiatrie clinique, a comparé 800 prisonniers violents et non violents pour voir s'il existait un lien entre ce gène et le comportement violent. Il a découvert que les détenus porteurs d'une certaine version de MAO-A étaient plus susceptibles de commettre des crimes violents.

Cependant, cela ne signifie pas que quiconque porte ce gène est destiné à une vie de brutalité. En fait, jusqu'à 6 sur 10 d'entre nous vivent avec la version "guerrière" à faible activité de la MAO-A, et la plupart d'entre nous ne commettent jamais de crime.

Cela n'a pas empêché les avocats de présenter l'ADN de leurs clients au tribunal dans l'espoir de les tirer d'affaire.

Comme dans la petite ville de Hamlin, en Arkansas, où Rene Patrick Bourassa a violemment battu à mort Lillian Wilson, 80 ans, avec la croix en laiton de la table de communion de son église locale.

Pour sa défense, son équipe juridique a utilisé le fait que Bourassa avait la version " guerrière" de la MAO-A. Bien que reconnu coupable de meurtre capital, il a échappé à la peine de mort.

Son ADN lui a peut-être sauvé la vie.

3. Nous partageons le "gène du globe oculaire" avec toutes les créatures vivantes.

PAX6 est le gène qui indique à l'embryon de construire un œil.

Il s'exprime très tôt, comme l'explique la généticienne Veronica Van Heyningen, une ou deux semaines seulement après la fécondation de l'embryon humain. Avant que le cerveau ne soit réellement un cerveau - juste un tube de cellules nerveuses - les yeux commencent à "germer".

PAX6 est ensuite exprimé dans toutes les différentes couches de l'œil, de la rétine à la cornée et au cristallin.

Il n'est pas facile pour les scientifiques d'étudier le PAX6, mais une étude a révélé un lien surprenant avec le gène de croissance des yeux d'une autre créature : la drosophile.

Légende image, Une des choses que nous avons en commun avec tous les animaux.

Le Dr Patrick Callaerts a mené des expériences au cours desquelles il a activé le gène (connu, dans le cas de ces insectes, sous le nom déroutant de gène "sans yeux") dans les pattes des mouches.

Il a découvert qu'ils ont commencé à faire pousser des yeux juste là sur leurs membres.

Son équipe a ensuite introduit le gène PAX6 humain dans les mouches et, étonnamment, la même chose s'est produite : les mouches ont développé des yeux normaux.

Il s'est avéré que PAX6 et "eyeless" sont simplement des noms différents pour le même gène de contrôle principal, qui indique à l'embryon de construire un œil, que ce soit chez la mouche ou chez l'homme.

Et ils ont appris quelque chose d'encore plus fondamental : partout où vous trouvez des yeux, vous trouverez le PAX6.

Des poissons aux vers plats, des pandas aux perruches, des wallabies aux puces d'eau, elle est omniprésente.

Le même gène qui fabrique nos yeux fabrique les yeux de tous les autres animaux, de la minuscule mouche à fruits à la baleine bleue géante.

Légende audio, Afrique Avenir : Connaître l'Afrique avec des jeux de sociétés modernes

4. Une personne sur cent est naturellement immunisée contre le VIH.

Stephen Krone a vécu à New York en plein milieu de la communauté gay dans les années 1970 et au début des années 1980.

Il a vu ses amis, y compris son petit ami, être attaqués les uns après les autres par la mystérieuse maladie qui sévissait parmi eux. Mais Krone n'a jamais été affecté. Pourquoi ?

Les scientifiques ont découvert qu'un gène appelé CCR5 était la porte d'entrée cruciale par laquelle le VIH infecte les cellules immunitaires.

Et une version spécifique du gène, appelée delta 32, semblait protéger contre le virus.

Légende image, 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie en 1981. 36,3 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida (ONUSIDA 2020).

Le Dr Stephen O'Brien a constaté que les personnes qui possèdent deux copies de CCR5-delta32 ne font jamais partie des personnes infectées par le VIH, ce qu'il qualifie de "statistiquement remarquable".

Il semble que si vous portez ce génotype, vous ne pouvez pas être infecté, jamais.

C'est parce que ces personnes n'ont tout simplement pas de porte d'entrée par laquelle le VIH peut pénétrer dans les cellules.

"Ils faisaient partie d'un groupe rare mais très, très remarquable qui était génétiquement résistant à l'infection par le VIH", explique Stephen.

Il s'agit d'une découverte révolutionnaire : "c'était vraiment la première fois que quelqu'un identifiait une mutation humaine qui était bénéfique pour les gens, dans le sens où elle vous protégeait d'une maladie infectieuse mortelle, le sida.

Jusqu'à 1 personne sur 5 d'ascendance européenne possède une seule copie de la version protectrice de CCR5.