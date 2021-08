Talibans en Afghanistan : en quoi consiste l'accord de Doha signé entre l'administration Trump et les talibans et pourquoi il a été déterminant pour le retour au pouvoir des islamistes ?

il y a 14 minutes

Le 29 février 2020, le gouvernement américain, dirigé par Donald Trump, et les talibans ont signé un accord à Doha, au Qatar, qui fixe un calendrier pour le retrait définitif des États-Unis et de leurs alliés après près de 20 ans de conflit.

De nombreux experts estiment que le retour des talibans est une conséquence de l'accord de Doha. "Ce n'était pas un accord de paix, c'était une reddition", explique, à BBC Mundo, Husain Haqqani, directeur pour l'Asie centrale et du Sud à l'Institut Hudson et ancien ambassadeur du Pakistan aux États-Unis.

Ce qui a été convenu à Doha

Il a également révélé que les Talibans et le gouvernement afghan entameraient alors des négociations dites "d'Afghan à Afghan", qui devraient aboutir à un cessez-le-feu et à un accord final sur l'avenir politique du pays.

Ce qui a mal tourné avec l'accord de Doha

Le fait est que le gouvernement afghan est tombé avant que le dialogue avec les talibans n'aboutisse au cessez-le-feu prévu et à un accord final. Et même la violence s'est intensifiée dans les mois qui ont suivi l'accord, selon certains observateurs, en raison de l'intérêt des talibans à contrôler le plus de territoire possible et à gagner en force face à ces négociations peu concluantes.