R. Kelly : l'historique des accusations portées contre lui

Par Mark Savage

Reporter musical de la BBC

il y a 42 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, R Kelly fait l'objet d'accusations d'harcèlement sexuel depuis les années 1990

Depuis plus de deux décennies, le chanteur de R&B R. Kelly fait l'objet d'allégations d'abus sexuels.

Les histoires remontent au début de sa carrière, dans les années 1990, et beaucoup d'entre elles sont centrées sur la poursuite prédatrice présumée d'adolescentes.

Il fait actuellement l'objet de multiples inculpations fédérales et d'État aux États-Unis, et est accusé de racket, d'abus sexuels et de corruption, accusations qu'il a maintes fois niées.

Le procès a commencé au tribunal de Brooklyn, à New York.

Il a raconté dans son autobiographie comment il a été violé par une femme de sa famille lorsqu'il avait huit ans.

Voici l'historique des accusations portées contre lui.

1994 : il se marie avec Aaliyah

La star, alors âgée de 27 ans, épouse la chanteuse Aaliyah, âgée de 15 ans, lors d'une cérémonie secrète à Chicago.

Le magazine Vibe découvre par la suite qu'Aaliyah avait menti sur le certificat de mariage concernant son âge, indiquant qu'elle avait 18 ans. Le mariage est annulé en février 1995.

Pendant le reste de sa carrière, Aaliyah a esquivé les questions sur la nature de sa relation. "Quand les gens me posent la question, je leur dis : "hé, ne croyez pas tout ce bazar", dit-elle à un intervieweur. "Nous sommes proches et les gens l'ont mal pris".

Kelly a rarement parlé d'Aaliyah depuis sa mort dans un accident d'avion en 2001. Elle n'est pas mentionnée dans son autobiographie, où une note de l'auteur explique que "certains épisodes n'ont pas pu être inclus pour des raisons compliquées".

Dans une interview de 2016 avec le magazine GQ, il a décrit leur relation comme étant "les meilleurs meilleurs meilleurs amis" ; mais a refusé de commenter leur mariage, disant : "je n'aurai jamais cette conversation avec qui que ce soit. Par respect pour Aaliyah, et sa mère et son père qui m'ont personnellement demandé de ne pas le faire."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kelly a écrit et produit le premier album d'Aaliyah, intitulé "Age Ain't Nothing But A Number"(l'âge n'est qu'un numéro)

1996 : poursuivi pour détresse émotionnelle

Tiffany Hawkins poursuit R. Kelly pour les "blessures personnelles et la détresse émotionnelle" qu'elle a subies pendant une relation de trois ans avec la star.

Dans des documents judiciaires, elle affirme avoir commencé à avoir des relations sexuelles avec R. Kelly en 1991, alors qu'elle avait 15 ans et lui 24, et que la relation a pris fin trois ans plus tard, lorsqu'elle a eu 18 ans. Selon le Chicago Sun Times, Hawkins demandait 10 millions de dollars (+ de 5 milliards FCFA) de dommages et intérêts, mais n'a accepté qu'une fraction de cette somme (250 000 dollars, c'est-à-dire + de 140 millions FCFA) lorsque l'affaire a été réglée en 1998.

La porte-parole de Kelly affirme n'avoir "aucune connaissance" de ces accusations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kelly a continué à publier des chansons à succès et à remporter des prix importants, alors que les accusations s'accumulaient autour de lui

2001 : poursuivi par un stagiaire

Tracy Sampson poursuit R. Kelly, l'accusant de l'avoir incitée "à une relation sexuelle indécente" lorsqu'elle avait 17 ans.

La femme, ancienne stagiaire chez Epic Records, affirme avoir été "traitée comme son objet sexuel personnel et mise de côté".

"Il a souvent essayé de contrôler tous les aspects de ma vie, y compris les personnes que je voyais et les endroits où j'allais", dit-elle dans son action en justice contre lui. L'affaire a été réglée à l'amiable pour une somme non divulguée, indique le New York Post.

Avril et mai 2002 : deux autres affaires judiciaires

Kelly est poursuivi pour la troisième fois par Patrice Jones, une femme de Chicago qui affirme qu'il l'a mise enceinte alors qu'elle était mineure, et qu'elle a été forcée d'avorter.

Une femme nommée Montina Woods a également poursuivi Kelly, alléguant qu'il les a filmés en train d'avoir des relations sexuelles à son insu. L'enregistrement aurait été diffusé sur une "sex tape" de R. Kelly vendue par des contrebandiers sous le titre R. Kelly Triple-X.

La star a réglé les deux affaires à l'amiable, en payant une somme non divulguée en échange d'un accord de non-divulgation.

Juin 2002 : inculpé pour pornographie infantile

La star est accusée de 21 chefs d'accusation de fabrication de matériel pédopornographique, impliquant des rapports sexuels, du sexe oral, des mictions et d'autres actes sexuels.

La police de Chicago l'accuse d'avoir enregistré sur vidéo chacun de ces actes et d'avoir incité une mineure à y participer. Toutes les accusations concernent une seule fille, née en septembre 1984.

Son arrestation est due à une vidéo envoyée anonymement au Chicago Sun Times au début de l'année. Celui-ci l'a transmise à la police, qui a vérifié l'authenticité de la bande avec l'aide des experts en criminalistique du FBI.

Kelly, qui a payé une caution de 750 000 dollars (+ de 421 millions FCFA), a immédiatement nié les accusations dans une interview avec MTV et a ensuite plaidé non coupable au tribunal.

Il a fallu six ans pour que l'affaire soit jugée, période pendant laquelle Kelly a sorti son album Trapped In The Closet, qui a connu un succès fou, et a été nommé pour un Image Award par la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), ce qui a suscité de nombreuses critiques.

Le jury a finalement conclu qu'il ne pouvait pas prouver que la fille sur la cassette était mineure, et Kelly a été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation.

2002 - 2004 : l'arrestation déclenche de nouvelles accusations

Kelly est accusé de 12 autres chefs d'accusation de fabrication de matériel pédopornographique en Floride, où il a été arrêté dans sa maison de vacances.

Ces accusations ont été portées après que la police a saisi une caméra lors de l'arrestation, qui aurait contenu des images de la star ayant des relations sexuelles avec une fille mineure.

Les charges ont été abandonnées lorsqu'un juge a donné raison à l'équipe de défense de Kelly, estimant que la police ne disposait pas de preuves suffisantes pour justifier une perquisition.

Juillet 2017 : allégations de "secte"

Un rapport long et détaillé de Buzzfeed accuse R. Kelly d'avoir piégé six femmes dans un "culte" sexuel.

Selon l'article, R. Kelly aurait séduit des jeunes femmes qui lui demandaient de l'aide pour leur carrière musicale, avant de prendre le contrôle de leur vie, leur dictant "ce qu'elles mangent, comment elles s'habillent, quand elles se baignent, quand elles dorment, et comment elles se livrent à des rencontres sexuelles qu'il enregistre".

Selon le rapport, la star a également confisqué les téléphones portables des femmes, empêchant tout contact avec leurs amis et leur famille.

Les allégations proviennent de trois anciens employés et des parents de plusieurs femmes, qui ont déclaré que leurs filles avaient pratiquement disparu.

Kelly dément vigoureusement l'histoire écrite par Jim DeRogatis, qui a couvert avec acharnement les allégations contre le chanteur pendant deux décennies.

Toutes les femmes citées dans l'article étaient majeures ; l'une d'entre elles a par la suite démenti les allégations selon lesquelles elle était retenue contre son gré.

"Je ne suis pas en train de subir un lavage de cerveau ou quelque chose comme ça", souligne Joycelyn Savage, 21 ans, dans un appel vidéo à TMZ. Cependant, elle n'a pas voulu révéler d'où elle parlait, ni la nature de sa relation avec Kelly.

R. Kelly, Linda Mensch, a également publié un démenti ferme, affirmant que la star était "alarmée et troublée par les récentes révélations" et qu'elle allait "travailler avec diligence et force pour poursuivre ses accusateurs et laver son nom".

2017 - 2018 : les victimes s'adressent à la presse

Le rapport de Buzzfeed entraîne d'autres allégations.

Jerhonda Pace rompt un accord de non-divulgation pour parler de ses relations sexuelles avec Kelly alors qu'elle était mineure. Une autre femme, Kitti Jones, affirme que R. Kelly l'a affamée, l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes et l'a maltraitée physiquement.

Kitti, ainsi que d'autres membres du cercle intime de R. Kelly, ont également parlé à un documentaire de BBC Three en mars 2018. Un ancien ami et collaborateur, Lovell Jones, a déclaré que R. Kelly lui avait demandé de repérer des femmes "qui avaient l'air jeunes" lors de soirées, et a affirmé qu'il était "de notoriété publique" que le chanteur préférait les jeunes filles.

Une fois encore, Kelly a nié les allégations.

2018 : #MuteRKelly, départs de personnel et nouvelle affaire judiciaire

La campagne #MuteRKelly fait pression sur la maison de disques RCA pour qu'elle rompe ses liens avec le chanteur. Elle vise également les promoteurs de concerts, les vendeurs de billets et les services de streaming - Spotify, Apple Music et Pandora acceptant tous de rétrograder les chansons de Kelly de leurs listes de lecture (une décision qui sera ensuite annulée).

À peu près au même moment, l'avocat, l'agent publicitaire et l'assistant personnel de la star ont tous démissionné - bien que l'avocate Linda Mensch ait déclaré que son départ n'était "pas lié aux allégations relatives à la vie sociale de M. Kelly."

Kelly a continué à se produire sur scène malgré les protestations à l'extérieur de ses spectacles ; et a été filmé en train de dire que la campagne contre lui était "trop tardive".

Parallèlement, la star a été poursuivie par une ancienne partenaire qui affirme qu'il l'a "intentionnellement" infectée d'une maladie sexuellement transmissible.

Un représentant de Kelly a déclaré qu'il "démentait catégoriquement toutes les réclamations et allégations".

La star a ensuite appâté ses détracteurs en publiant une chanson intitulée I Admit, dans laquelle il avoue avoir été sexuellement infidèle et documente sa propre expérience d'abus - mais nie les accusations de pédophilie et de gestion d'un culte sexuel.

"Seul Dieu peut me rendre muet", a-t-il chanté avec défi. "Suis-je censé aller en prison ou perdre ma carrière à cause de votre opinion ?"

2019 : un nouveau documentaire conduit à des accusations

Au cours de six épisodes d'une heure, le documentaire à vie Surviving R. Kelly (Survivre à R. Kelly) présente le regard le plus complet jamais porté sur les allégations contre le musicien.

Les deux derniers épisodes sont particulièrement éprouvants, avec des témoignages poignants de ses accusatrices et des images de parents tentant de secourir leurs filles qu'ils n'ont pas vues depuis des années. Si beaucoup de ces histoires sont familières, le documentaire insiste sur le fait que Kelly a été aidé par son entourage.

"C'est comme ça que ça se passait", déclare son ancien directeur de tournée Demetrius Smith. "Nous avons travaillé pour lui. C'est ce qu'il voulait et c'est donc ce que nous étions censés lui donner".

Deux semaines après la diffusion de l'émission, Kelly est lâché par sa maison de disques. Les concerts prévus aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande sont annulés.

En février, l'avocat des célébrités Michael Avenatti déclare avoir obtenu une vidéo montrant Kelly en train d'avoir des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans. Quelques semaines plus tard, la star est inculpée à Chicago pour 10 chefs d'accusation d'abus sexuel criminel aggravé. Il plaide non coupable et se défend dans une interview télévisée hystérique.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, R. Kelly craque lors d'une interview sur les accusations d'abus sexuels (Anglais)

Les procureurs déposent ensuite 11 autres chefs d'accusation pour agression et abus sexuels sur un mineur âgé de 13 à 16 ans.

Les documents d'inculpation décrivent des rapports sexuels et oraux avec un mineur "par l'usage de la force ou par menace de la force". L'accusatrice serait l'une des femmes présentées dans Surviving R Kelly (Survivre à R Kelly), qui dit avoir rencontré le chanteur lors de son procès pour pédopornographie en 2008.

Juillet 2019 : accusations de trafic sexuel

Crédit photo, Reuters Légende image, R. Kelly comparaît pour une audience au tribunal pénal de Leighton à Chicago, Illinois, le 26 juin.

En juillet, Kelly est frappé par deux inculpations fédérales distinctes dans l'Illinois et à Brooklyn.

Ensemble, les allégations décrivent un effort organisé de la part de la star et de ses associés pour recruter et transporter des filles mineures au-delà des frontières de l'État à des fins sexuelles illégales, y compris la production de pédopornographie, ainsi qu'une conspiration visant à faire obstruction à la justice en détruisant des preuves et en soudoyant ou menaçant des témoins.

L'avocat de Kelly, Steve Greenberg, a déclaré dans un communiqué que son client était "au courant des enquêtes et que les accusations n'étaient pas une surprise".

Il ajoute que le chanteur de R&B "a hâte d'être au tribunal, que la vérité éclate et qu'il soit libéré de ce qui a été une agression sans précédent commise par d'autres pour leur profit personnel".

Comparaissant devant le tribunal de New York au début du mois d'août, la star plaide non coupable, mais se voit refuser une libération sous caution au motif qu'il présente un risque de fuite.

Quelques jours plus tard, les procureurs du Minnesota déposent des accusations de prostitution contre la star, ce qui signifie qu'il doit faire face à des affaires pénales dans trois États américains.

Août 2019 : libération sous caution refusée

La demande de libération sous caution de la star est rejetée par un juge fédéral de Brooklyn, invoquant "la forte possibilité de subornation de témoins" lors du prochain procès du chanteur.

Le juge Steven L. Tiscione souligne qu'il est "extrêmement troublé" par la possibilité de subornation de témoins après que les procureurs ont affirmé que Kelly a payé des témoins et a déclaré qu'ils pourraient être "soumis à des dommages physiques" lors de son procès en 2008.

L'avocat de Kelly a nié ces accusations, déclarant : "le témoin a simplement décidé qu'il n'allait pas témoigner".

Mars 2020 : report du procès

Le procès de Kelly à Chicago est reporté de six mois, après que les procureurs ont saisi plus de 100 appareils électroniques, dont des smartphones, des iPads et des disques durs dans un entrepôt contenant le matériel de tournée de la star.

Les procureurs ont également mis à jour les charges contre la star, pour "ajouter une autre victime" à la liste des allégations.

Ils donnent peu de détails sur la nouvelle victime présumée, appelée "Minor Six", mais affirment que cette personne a rencontré Kelly à la fin des années 1990, à l'âge de 14 ou 15 ans.

Kelly plaide non coupable pour toutes les accusations.

Août 2020 : Subornation de témoin

En août, trois des associés de Kelly sont accusés d'avoir tenté d'intimider, de harceler ou de payer des victimes présumées dans l'affaire de racket contre le chanteur.

Les procureurs affirment qu'une victime s'est vu offrir 500 000 dollars (+ de 280 millions FCFA) pour acheter son silence, bien qu'aucune somme n'ait finalement été échangée. Une autre a été menacée de publier des photos sexuellement explicites, et une troisième a découvert à son réveil que sa voiture avait été incendiée dans son allée.

Les accusations, déposées à New York, n'indiquent pas si Kelly a autorisé ces actions - et l'avocat de la star nie toute implication.

Cependant, l'un des hommes, Michael Williams, plaide coupable d'avoir mis le feu à une voiture devant le domicile de l'ex-petite amie de Kelly.

Un autre, Richard Arline Jr, plaide coupable d'avoir tenté de corrompre un témoin qui devait témoigner contre la star.

Août - septembre 2020 : agression en prison

Vers la fin du mois d'août, Kelly est attaqué dans son sommeil par un codétenu du Metropolitan Correctional Centre de Chicago.

L'avocat de la star demande sa libération immédiate, affirmant que "le gouvernement ne peut assurer sa sécurité". Cependant, cette demande, ainsi que de nombreuses autres tentatives de libération sous caution, est rejetée.

Le membre d'un gang qui revendique l'agression est ensuite condamné à la prison à vie sur la base de chefs d'accusation distincts, et est transféré dans une autre prison du Michigan.

Juin 2021 : remplacement de l'équipe juridique

Deux mois avant le début de son procès, les avocats de longue date de Kelly demandent à se retirer de l'affaire.

Steve Greenberg et Michael Leonard déclarent qu'il leur est "impossible" de travailler aux côtés d'une paire de nouveaux avocats engagés par la star.

"C'est malheureux parce que ces autres personnes sont désemparées", déclare Greenberg au New York Times. "Mais c'est son choix. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un contre lui-même".

Août 2021 : la relation avec Aaliyah est confirmée

Lors de la dernière audience préalable au procès de Kelly, la juge de district américaine Ann M. Donnelly rend une série de décisions visant à restreindre les preuves qui peuvent être montrées aux jurés.

Au cours de l'audience, elle demande à l'un des avocats du chanteur s'il nie que la star ait eu des relations sexuelles avec Aaliyah alors qu'elle était mineure.

Selon l'Associated Press, Thomas A. Farinella "a poussé un profond soupir et a répondu "non"".

Il confirme ensuite cette déclaration à The Independent, en écrivant : "La défense concède que M. Kelly a eu des contacts sexuels mineurs avec l'inconnue n° 1."

Par ailleurs, le juge décide que les membres du public et les médias seront interdits d'accès à la salle d'audience, invoquant les restrictions liées au coronavirus. Une retransmission sera assurée dans des salles séparées.