Nutrition : qu'arrive-t-il à votre cerveau lorsque vous renoncez au sucre ?

il y a 44 minutes

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la consommation de sucre (au Royaume-Uni et dans d'autres pays développés du moins) a en fait diminué régulièrement au cours de la dernière décennie.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, notamment une évolution des goûts et des modes de vie, la popularité des régimes pauvres en glucides, comme le kéto, ayant augmenté au cours de la dernière décennie.

La réduction de la consommation de sucre présente des avantages évidents pour la santé, notamment une diminution de l'apport calorique, qui peut contribuer à la perte de poids, et une amélioration de la santé dentaire.

La raison de ces effets secondaires est actuellement mal comprise. Mais il est probable que ces symptômes soient liés à la façon dont le cerveau réagit lorsqu'il est exposé à des aliments sucrés - et à la biologie de la "récompense".

Les glucides se présentent sous plusieurs formes - notamment sous la forme de sucres, qui peuvent être présents naturellement dans de nombreux aliments, comme le fructose dans les fruits et le lactose dans le lait.

Le sucre de table - appelé saccharose - se trouve dans la canne à sucre, la betterave à sucre et le sirop d'érable, tandis que le glucose et le fructose sont les principaux constituants du miel.

La production alimentaire de masse étant devenue la norme, le saccharose et d'autres sucres sont désormais ajoutés aux aliments pour les rendre plus appétissants.

Au-delà de l'amélioration du goût et de la "sensation en bouche" des aliments à forte teneur en sucre, le sucre a des effets biologiques profonds sur le cerveau.

Le sucre de table, ou saccharose, est un disaccharide composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose réunies

Lorsque nous sommes exposés à un stimulus gratifiant, le cerveau réagit en libérant de la dopamine - c'est pourquoi on l'appelle souvent la substance chimique de la "récompense".

Les effets gratifiants de la dopamine se manifestent principalement dans la partie du cerveau impliquée dans le plaisir et la récompense.

Des expériences menées sur des animaux et des humains ont montré à quel point le sucre active les voies de la récompense.

Chez les rats, tout porte à croire que la consommation de saccharose peut effectivement modifier les structures du cerveau activées par la dopamine, ainsi qu'altérer le traitement des émotions et modifier le comportement, tant chez l'animal que chez l'homme.

C'est au cours de cette première phase de "sevrage du sucre" que des symptômes mentaux et physiques ont été signalés, notamment la dépression, l'anxiété, le brouillard cérébral et les fringales, ainsi que les maux de tête, la fatigue et les vertiges.