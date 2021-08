Les gestes de la main qui durent plus longtemps que les langues parlées

Nos mains sont un outil utile pour ajouter du sens à notre discours. Elles peuvent nous aider à nous rappeler des mots et à façonner nos pensées - elles peuvent même modifier les sons que notre auditoire entend.

Même les personnes aveugles de naissance font des gestes en parlant. Vous pourriez donc être amené à croire que les gestes que nous faisons sont universellement compris, mais ce n'est pas le cas.

Le "pouce levé" est peut-être un moyen courant de montrer son appréciation sur les réseaux sociaux, mais dans certaines régions d'Europe et du Moyen-Orient, ce geste peut être offensant. Ce n'est pas parce qu'un geste est commun qu'il est nécessairement universel, prévient Lauren Gawne, linguiste à l'université La Trobe en Australie.

Et sa signification peut changer avec le temps. En 2003, les médias rapportent que les troupes américaines qui traversent l'Irak sont saluées par des Irakiens qui lèvent le pouce. Les habitants offraient-ils leur soutien aux forces étrangères ou étaient-ils impolis ?

Selon le US Defense Language Institute, un organisme qui assure la formation en langues étrangères des forces américaines, les habitants du Moyen-Orient ont adopté l'usage occidental du pouce levé après la première guerre du Golfe comme symbole de leur soutien.

Peut-être n'étaient-ils pas aussi impolis que certains le pensaient. Des voyages diplomatiques plus récents au Moyen-Orient suggèrent également que l'usage occidental est répandu. Mais même en Occident, le pouce levé n'a pas toujours la même signification. Les plongeurs sous-marins, par exemple, utilisent le pouce levé pour signifier "je remonte à la surface".

Les origines du pouce levé sont controversées. Certains l'attribuent à l'apogée des combats de gladiateurs, au cours desquels le sort du combattant perdant était décidé.

Le fait qu'un pouce levé ou baissé soit synonyme de vie ou de mort, ou qu'un pouce quelconque soit une bonne chose, est contesté.

Selon M. Gawne, le fait que le geste de montrer son pouce à quelqu'un ait survécu plus longtemps que la langue latine parlée est très impressionnant. Cela montre le pouvoir d'un geste de traverser les cultures et le temps.

Mais le fait que ses origines soient mystérieuses et que son utilisation ait changé, passant d'une indication de vie ou de mort à "tout va bien" ou à quelque chose d'obscène, montre que les gestes de la main pourraient ne pas avoir toujours la même signification.

Comme dans le cas des Irakiens saluant les Américains, il est possible qu'un geste signifie deux choses à la fois, ou que deux gestes signifient la même chose. Dans certaines régions de la Méditerranée, en Turquie, en Grèce et dans le sud de l'Italie, il existe plusieurs façons de dire "non", explique Kensy Cooperrider, spécialiste des sciences cognitives à l'université de Chicago.

"Vous pouvez secouer la tête ou la détourner, en l'éloignant de votre interlocuteur. "Et donc vous pouvez obtenir ces deux gestes à la fois dans la communauté".

Le geste de pointer est un autre exemple d'une signification qui se décline en plusieurs gestes. Nick Enfield, professeur d'anthropologie linguistique à l'université de Sydney, suggère que le fait de pointer du doigt constitue un précurseur du langage lui-même, essentiel à la communication des premiers humains.

Mais le pointage n'est pas le même dans toutes les cultures. Dans certaines régions d'Amérique, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Australie et d'Océanie, il est courant de montrer du doigt la tête, le nez ou les lèvres.

Cooperrider suggère que ces cultures privilégient la discrétion, par exemple pour la chasse. Il est important de pouvoir communiquer subtilement la direction d'une cible sans attirer l'attention.

Donc, si quelque chose d'aussi universel que l'approbation, la désapprobation et le pointage peut être différent d'une culture à l'autre, existe-t-il quelque chose qui ait la même signification pour tout le monde ? Et ces gestes résisteraient-ils à l'épreuve du temps ?

"Partout, les gens semblent aimer faire des gestes à propos du temps, ils aiment situer demain dans une position et hier dans une autre, l'endroit exact où ils les situent pouvant varier selon la culture", explique M. Cooperrider.

Pour les anglophones, le temps se déplace de gauche à droite et nous avons tendance à faire des gestes pour les choses du futur devant notre corps et pour les choses du passé au-dessus de nos épaules, ajoute-t-il.

M. Gawne et M. Cooperrider affirment tous deux que le "haussement d'épaules de la paume vers le haut" semble être très courant, bien que ses origines ne soient pas certaines.

Léonard de Vinci a décrit et peint ce geste au XVe siècle (trois des participants à la Cène semblent hausser les épaules). Mais Cooperrider a également étudié des cultures modernes, de l'arabe au zoulou, dans lesquelles le geste semble se traduire.

Les gestes qui communiquent un sens spécifique, comme "je ne sais pas" ou "tout va bien", sont appelés gestes emblématiques.

"Si vous regardez à travers les cultures, ces gestes emblématiques sont utilisés pour le contrôle interpersonnel", explique Cooperrider.

"Ils ne sont pas utilisés pour décrire des objets. Vous pourriez imaginer que les gens auront un geste pour l'eau, la viande, pour courir, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ces gestes servent avant tout à essayer de manipuler le monde social, à faire en sorte que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font ou répondent à des questions."

Ainsi, même s'il peut y avoir des différences subtiles, il y a des significations de base que la plupart des cultures semblent communiquer avec leurs mains et leurs corps.

Cornelia Müller, professeur de linguistique à l'université européenne Viadrina de Francfort, suggère que les éléments de base de la gestuelle peuvent être décomposés davantage. Elle décrit quatre types de gestes de la main : ceux qui moulent, dessinent, agissent et représentent.

Le moulage consiste à utiliser les mains pour façonner un objet devant soi.

Par exemple, un arbitre de football peut utiliser les deux mains avec les paumes plates pour former un ballon (un geste utilisé pour montrer qu'un défenseur a effectué un plaquage équitable).

Le dessin est similaire, mais implique généralement l'utilisation du bout des doigts pour tracer le contour d'un objet (par exemple, un arbitre traçant un rectangle pour représenter une demande de contrôle vidéo).

Le jeu de rôle consiste à mimer l'action d'un objet, comme si cet objet était entre les mains du mime (par exemple, faire semblant d'écrire avec un stylo), et la représentation consiste à utiliser la main pour remplacer un objet (par exemple, utiliser une paume ouverte pour représenter du papier).

Si vous deviez mimer "demander l'addition" en tenant une paume ouverte et en faisant semblant d'écrire dessus avec l'autre main, vous feriez ces deux dernières actions. La paume ouverte représente une feuille de papier, l'autre main fait semblant d'utiliser un stylo.

De nombreux jeunes lecteurs n'ont peut-être jamais payé une facture avec une signature, avec l'essor des paiements sans contact et des paiements in-app (une tendance accélérée par la pandémie).

Mais le geste obtiendra tout de même la réponse souhaitée, montrant que les signes peuvent perdre leur sens littéral mais conserver une valeur symbolique.

Simon Harrison, chercheur en études gestuelles à la City University de Hong Kong, suggère que les catégories de base soient universellement comprises. *

Les gens peuvent dire quand quelqu'un essaie de façonner un objet devant eux ou quand ils miment une action, même si ce qu'ils essaient de communiquer n'est pas compris.

Pr Nestor Bassolé. la science doit entrer dans nos langues nationales"

Avec ces éléments constitutifs des gestes emblématiques, de nouveaux signes peuvent être créés. Harrison a étudié les gestes dans des environnements industriels, comme les usines de production alimentaire bruyantes dans lesquelles les travailleurs doivent porter des masques.

Dans ces environnements, un geste est le moyen le plus utile pour communiquer. Selon Harrison, les gens créent et comprennent intuitivement des gestes simples comme "stop", "répéter" et "plus", et peuvent coder leur propre langage gestuel. Là où le geste devient plus subjectif, c'est lorsque nous nous concentrons uniquement sur une main affichant une forme symbolique comme un pouce levé. Ce sont des symboles arbitraires des concepts qu'ils représentent - il n'y a rien de littéral à montrer son pouce à quelqu'un qui signifie que tout va bien. En raison de leur subjectivité, leur signification peut aller et venir, explique M. Gawne.

Comme le pouce levé, la mano in fico ou "signe de la figue" a eu des significations diverses, du vulgaire à l'inoffensif, dans le monde entier. Ce signe est l'un des 20 signes qui figurent dans l'ouvrage de 1832 intitulé Gesture in Naples and Gesture in Classical Antiquity.

En Italie et dans certains autres pays européens, il équivaut à montrer un majeur à quelqu'un, mais ailleurs, comme en Croatie, il représente le fait de ne pas avoir quelque chose qu'une autre personne recherche (tout ce que vous avez est une figue).

Pour les lecteurs du Royaume-Uni ou des États-Unis, ce geste pourrait ressembler davantage à celui que font les enfants lorsqu'un adulte fait semblant de leur pincer le nez.

Mais, selon M. Harrison, le contexte doit permettre d'en comprendre le sens.

Si un même geste de la main peut avoir plusieurs significations, nous reconstituons l'intention du signataire à partir du contexte dans son ensemble - ce qu'il dit et comment il agit.

L'étude de dessins de mains réalisés il y a des centaines d'années ne révélera qu'une compréhension limitée de la manière dont ce geste était utilisé.

"Je dirais que leur façon de discuter du geste... est limitée pour aborder les relations humaines", dit-il. "[Elles] semblent si différentes des manières dont les corps, les mouvements et les esprits sont traités par les penseurs."

Aucun geste de la main n'est jamais lu isolément, à l'exception d'un seul type : l'emoji.

Si vous avez déjà eu du mal à exprimer un sarcasme dans un texte, vous avez peut-être eu recours aux emoji pour vous aider.

Selon Mme Gawne, notre langue écrite manque cruellement de moyens d'exprimer des sentiments tels que le sarcasme, car l'écriture informelle est une idée relativement nouvelle. Pendant des millénaires, dit-elle, l'informel était limité à la parole.

"Internet a ouvert cette explosion de communication écrite informelle et il y a eu ce vide dans ce que nous pouvons exprimer dans l'écriture informelle", dit-elle. "Un emoji est l'une des ressources que les gens ont prises pour combler ce vide."

Gawne a travaillé avec la linguiste Gretchen McCulloch et Jennifer Daniel d'Unicode pour inclure une plus grande diversité de gestes de la main dans le dictionnaire officiel d'emoji d'Unicode.

Ce qui enthousiasme Gawne à propos de l'encodage des gestes de la main dans le dictionnaire Unicode, c'est leur grande polyvalence.

Le fait que (comme les vrais gestes de la main) leur signification puisse changer est utile, dit-elle.

Une image d'étoile de mer est une étoile de mer pour tout le monde, mais une forme de main peut avoir la signification que les utilisateurs veulent lui attribuer.

Les premiers emoji de geste de la main étaient un poing levé, une main avec deux doigts en forme de "V" et une paume ouverte et levée.

Au départ, ces gestes représentaient "pierre", "ciseaux" et "papier", bien qu'un "V" puisse également représenter "paix" ou "victoire" et un poing levé "Black Lives Matter".

M. Gawne espère qu'un emoji représentant un petit doigt levé fera un jour son chemin.

Ce geste peut faire penser aux "pinky promises" ou même au fait de siroter du thé, mais en Inde, il s'agit d'un code utile pour demander subtilement la direction des toilettes.

La proposition de M. Gawne et de ses collègues suggère que le petit doigt levé peut signifier : fantaisie, classe, étiquette, promesse, effort, toilettes et mouvement puissant.

Le sous-comité qui approuve les nouvelles propositions prend son temps : une fois qu'un nouvel emoji est inclus, il est là pour toujours.

Mais pour des chercheurs comme Gawne, cet enregistrement permanent est utile.

"[Avant qu'il y ait des enregistrements numériques ou des vidéos], nous avons probablement perdu toute une gamme de communication gestuelle spécialisée, mais nous n'en avons aucune idée."

Pour Gawne, l'attente du petit doigt levé se poursuit.

S'il est retenu, une façon culturellement spécifique (et utile) de demander son chemin vers les toilettes sera à jamais conservée dans nos archives numériques.