Technologie : que diront les données d'aujourd'hui aux historiens de demain ?

il y a 34 minutes

Lorsque John Randolph écrit son premier livre, sur la vie de la famille Bakounine dans la Russie du XIXe siècle, il dispose de montagnes de sources pour travailler.

"J'ai lu des centaines, probablement des milliers, de lettres", se souvient-il.

"Tous ces messages étaient méticuleusement conservés et classés dans des archives familiales".

Les Bakounine ont raconté leur vie et leurs relations en profondeur dans ces lettres, léguant des détails fascinants aux futurs historiens comme Randolph, directeur du Centre russe, est-européen et eurasien de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign.

Mais que se serait-il passé s'il avait eu à sa disposition des archives de photos et de messages sur les réseaux sociaux ?

Inévitablement, la forme et le contenu des documents qui subsistent façonnent la perspective de quiconque cherche à explorer le passé.

Cela soulève une question intéressante pour notre époque : si les médias numériques survivent suffisamment longtemps pour être étudiés par les historiens du futur (bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'ils le soient), comment cela influencera-t-il leurs jugements sur nous en tant que personnes ?

Les SMS, les courriels et les messages sur les réseaux sociaux offrent des aperçus du déroulement des événements et des opinions partagées. Les historiens du futur auront probablement une connaissance approfondie de ce qu'était la vie à notre époque, grâce à des milliards de photos et d'enregistrements vidéo.

Ils seront en mesure de comprendre le langage corporel et les intonations vocales d'une personne dans les années 1990, alors que nous avons relativement peu d'idée de ce à quoi ressemblaient ces choses dans les années 1390, par exemple.

"L'une des choses étonnantes qui se produisent actuellement, c'est que nous obtenons une vision beaucoup plus complète et plus détaillée du passé, avec beaucoup plus de matière et de couleurs", explique M. Randolph.

Les films et les émissions de télévision, ainsi que les photos personnelles, les vidéos et les messages sur les réseaux sociaux, enregistrent avec des détails exquis la façon dont les gens accomplissent leurs tâches quotidiennes.

Les pressions qu'ils subissent. Comment ils voyagent, mangent et se rencontrent. Jamais auparavant, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons documenté de manière aussi excessive les moindres détails de la vie.

Quiconque étudie l'histoire de l'alimentation, du sport, des transports, des loisirs ou de tout autre aspect de nos modes de vie s'en donne à cœur joie.

Mais qu'en est-il de notre façon de penser ? D'une part, de nombreuses personnes tweetent ou publient en ligne des mises à jour sur leurs pensées et leurs émotions en permanence.

D'autre part, les récits longs et détaillés que les gens cherchaient à consigner dans des lettres il y a des centaines d'années peuvent être considérés comme plus rares

Les auteurs de lettres prolifiques ne se contentaient pas de préserver ce qui se passait, ils racontaient également les événements et leurs réactions personnelles à ces derniers, de Mary Montagu, qui a introduit la vaccination contre la variole en Grande-Bretagne après en avoir été témoin à l'étranger, à Horace Walpole, dont les lettres ont rendu compte de toutes sortes de changements sociétaux, y compris l'engouement des Géorgiens pour les bains thermaux.

Aujourd'hui, les blogs, les livres documentaires et le journalisme de fond ont sans doute pris la place des lettres, même s'il s'agit par définition de sources d'information moins privées et potentiellement moins intimes.

Katrin Weller, informaticienne et responsable de l'équipe d'analyse et de services sociaux au GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences, en Allemagne, estime que, compte tenu de la nature des réseaux sociaux actuels, les historiens du futur pourraient juger notre époque comme particulièrement narcissique - peut-être à juste titre.

Le capital social a toujours été important dans la société humaine, et la vanité n'est certainement pas une nouveauté.

Cependant, Weller suggère que la publication sans fin de selfies et l'autopromotion dans les mises à jour de statut indiquent qu'un grand nombre de personnes sont aujourd'hui très conscientes de la façon dont elles sont perçues par les autres.

Le fait que les gens se soucient autant de cet aspect pourrait déconcerter les chercheurs du futur.

"Imaginez des galeries ou des collections de musée dans lesquelles vous vous promenez et voyez les Instagrammeurs les plus influents d'aujourd'hui et ce qu'ils postaient", déclare Weller.

Alors que les portraits du XVIIe siècle ont tendance à représenter des aristocrates et des membres de la famille royale, car ils étaient assez riches pour employer des artistes capables de capturer leur ressemblance, les médias visuels qui nous survivent sont peut-être biaisés à leur manière - vers ceux qui étaient les plus visibles et les plus bruyants sur le web.

La classe sociale a toujours son importance, mais pratiquement tout le monde peut aujourd'hui raconter sa propre vie sur les réseaux sociaux.

Et les futurs chercheurs ne se contenteront pas des archives numériques. Là où il y en a encore, ils se pencheront également sur les artefacts physiques que nous laissons derrière nous.

Un matériau en particulier aura probablement une durée de vie plus longue que tous les autres : le plastique.

Les emballages, par exemple, conservent toutes sortes de détails sur les produits que nous achetons, mais aussi sur les aliments que nous consommons, les ingrédients utilisés et la manière dont nous les stockons.

(Il est aujourd'hui relativement courant de trouver du plastique vieux de plusieurs décennies dans l'environnement. Ma sœur a récemment trouvé un paquet de chips vieux de 30 ans enterré dans son jardin).

C'est une autre chose qui sera évidente pour les générations futures : nous avons produit de grandes quantités de déchets sans vraiment savoir quoi en faire. Espérons que les gens sauront mieux gérer les choses dans les siècles à venir.

Savoir à quoi ressemblait la vie quotidienne au XXIe siècle pourrait être relativement facile, alors, dans un avenir lointain. Mais M. Weller note que l'une des autres grandes questions que tout historien se pose sur la période qu'il étudie est de savoir comment et pourquoi les événements historiques importants se sont déroulés comme ils l'ont fait.

Par exemple, pourquoi un mouvement politique particulier a-t-il pris de l'ampleur et comment s'est-il propagé ?

Les réseaux sociaux peuvent bien enregistrer des mèmes et des messages viraux, mais cela ne suffit pas à expliquer la popularité d'une idée auprès de la population.

"Nous sommes à l'ère où les algorithmes façonnent une grande partie de nos vies", note M. Weller.

C'est un phénomène que les chercheurs peinent à comprendre pleinement aujourd'hui.

À moins que le fonctionnement interne des systèmes algorithmiques ne soit préservé pour une analyse rétrospective, leur impact sur le cours de l'histoire pourrait finir par devenir une sorte de mystère, une gigantesque boîte noire.

Il pourrait également être difficile, voire impossible, de savoir ce que c'était que d'utiliser un site web comme Facebook, même si le contenu de Facebook de notre époque est préservé et rendu accessible dans les années à venir.

Alexis Madrigal note dans The Atlantic que les fonctionnalités des sites web de médias sociaux ne sont généralement pas conservées à chaque fois que ces sites sont mis à jour ou remaniés.

Ces mises à jour ont également tendance à être très fréquentes. (Pour en savoir plus sur la façon dont les réseaux sociaux décomposent nos archives historiques).

Par-dessus tout, le flux et le reflux des idéologies et des passions politiques pourraient laisser les futurs historiens se gratter la tête.

Compte tenu de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, ils pourraient se demander pourquoi, au début du XXIe siècle, un nombre restreint de personnes se sont tournées vers des théories du complot selon lesquelles la Terre serait plate ou les vaccins " transformés en armes ".

C'est difficile à imaginer, même aujourd'hui, et encore moins dans le futur, quand aucun d'entre nous ne sera là pour témoigner de tout cela. Les algorithmes du 21e siècle ont-ils manipulé les gens à tel point que certains ont subi un lavage de cerveau ? Certaines personnes ont pu être plus sensibles que d'autres à l'attrait de la communication manipulatrice, mais pourquoi, au juste, se sont-elles laissées prendre si facilement ? Les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui risquent de se poser dans les siècles à venir.

Une possibilité inquiétante est que la désinformation numérique d'aujourd'hui soit prise pour argent comptant à l'avenir.

Imaginez que, dans 100 ans, les gens parcourent les colonnes des journaux numériques, les blogs et les tweets, et qu'ils aient les mêmes désaccords sur, par exemple, les avantages du Brexit ou le comportement de l'ancien président américain Donald Trump, parce qu'ils disposent d'énormes réserves de messages polarisés à parcourir.

"Les gens seront capables de mettre la main dans la boîte et d'en tirer ce qu'ils veulent, et le problème va certainement s'amplifier, simplement en raison de l'ampleur du contenu", affirme M. Randolph.

En d'autres termes, la désinformation d'aujourd'hui pourrait finir par déformer l'histoire.

Cette possibilité est d'autant plus grande grâce aux médias numériques car le web fonctionne comme une "machine à décontextualiser" géante, ajoute M. Randolph.

Les images et les vidéos apparaissent souvent sans aucune information sur leur provenance, leur date de réalisation ou leur auteur.

Il n'est pas toujours évident de savoir si elles ont été modifiées ou si elles ont été générées par des systèmes d'intelligence artificielle comme des " Deep Fake ".

Cette préoccupation est partagée par Clare Miles, un blogueur spécialisé en histoire qui s'est penché sur la valeur informative des mèmes pour les générations futures.

Les mèmes d'aujourd'hui pourraient être décrits comme une forme évoluée de la caricature politique du 18e siècle.

Ils sont visuellement attrayants et contiennent généralement une observation ou une légende vive et sardonique.

Toutefois, comme dans le cas de certains vieux dessins animés, l'identité et les motivations du créateur sont généralement inconnues.

"À l'avenir, lorsque nous étudierons les mèmes, nous devrons peut-être envisager qu'ils ont été créés par quelqu'un qui avait une interprétation radicalement différente d'un certain événement ou d'un certain sujet, sur la base d'informations qu'il croyait vraiment réelles", écrit Miles.

Et il y a tout simplement tellement de données qui circulent sur le web aujourd'hui que, dans des siècles, il pourrait être difficile de trouver les éléments qui nous éclairent vraiment.

"Je pense que nous allons présenter aux générations futures l'équivalent archivistique du grenier d'un riche collectionneur dans lequel se trouvent des tas d'objets hétéroclites", déclare M. Randolph.

Les historiens seront probablement contraints de s'appuyer sur les méthodes de la science des données pour rechercher et organiser automatiquement les archives afin de trouver les informations dont ils ont besoin.

À l'inverse, le simple volume d'informations laissées en héritage pourrait rendre le passé bien fade. Les gens pourraient, à tort ou à raison, penser qu'ils ont déjà une bonne idée de ce qu'était la vie dans les années 2000, par exemple, et être obsédés par les années 1800 à la place.

Mais Weller ne pense pas que cela se produira. Les générations futures pourraient encore s'émerveiller de la carrière du cofondateur d'Apple, Steve Jobs, ou passer des décennies à essayer de comprendre l'évolution rapide de la vie des personnes qui ont grandi dans les pays en développement à notre époque.

On peut se demander si les tweets et les articles de blog que nous laissons derrière nous révéleront pleinement la manière dont notre société a réfléchi et tenté de relever d'immenses défis tels que le changement climatique. Qu'avons-nous fait, et pourquoi - ou pourquoi pas ?