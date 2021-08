Afghanistan : comment les plus grandes armées du monde ont été vaincues dans le "cimetière des empires" au cours des 180 dernières années

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elise Stefanik, membre du Congrès américain, a comparé la chute de Kaboul à Saigon : "un échec désastreux sur la scène internationale qui ne sera jamais oublié"

Le puissant Empire britannique a essayé au XIXe siècle, alors qu'il était la superpuissance mondiale, mais en 1919, il a dû abandonner l'Afghanistan et lui accorder l'indépendance.

Puis l'Union soviétique est intervenue, envahissant le pays en 1979 avec l'intention de maintenir le communisme (établi par un coup d'État en 1978) au pouvoir ; il leur a fallu 10 ans pour se rendre compte qu'ils ne gagneraient pas cette guerre.

Les Britanniques et les Soviétiques ont en commun le fait que, lorsqu'ils ont envahi l'Afghanistan, ils possédaient des empires de premier ordre, qui ont rapidement commencé à s'effondrer.

Vingt ans après l'invasion américaine de 2001 et la guerre qui s'en est suivie et qui a fait des centaines de milliers de morts, l'administration de Joe Biden a décidé de retirer ses troupes d'Afghanistan en avril de cette année.

Une décision controversée qui est fortement critiquée et qui a conduit à la chute rapide de Kaboul, la capitale afghane, aux mains du groupe djihadiste des Talibans.

M. Biden justifie le retrait des troupes, affirmant que les Américains ne devraient pas mourir "dans une guerre que les Afghans ne sont pas prêts à mener pour eux-mêmes". "Aucune force militaire ne permettra jamais de parvenir à un Afghanistan stable, uni et sûr", ajoute-t-il, rappelant que le pays est connu comme un "cimetière d'empires".

L'Afghanistan a été le cimetière des armées les plus puissantes des siècles passés, qui ont tenté de le contrôler - avec un succès apparent au début de leurs invasions respectives - mais ont ensuite dû fuir le pays.

"Ce n'est pas que les Afghans ont beaucoup de pouvoir, ce qui s'est passé en Afghanistan est la faute des empires envahisseurs eux-mêmes, de la pathologie impériale et de leurs limites", David Isby, analyste de la défense et de la politique étrangère, auteur du livre "Afghanistan : Graveyard of Empires" (2010).

Isby admet que l'Afghanistan est "d'un point de vue objectif" un endroit difficile : c'est une nation complexe, avec des infrastructures très pauvres, un développement limité et enclavée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Afghanistan est un pays aux infrastructures très pauvres et à la géographie difficile

"Mais les empires, qu'ils soient soviétique, britannique ou américain, n'ont fait preuve d'aucune souplesse dans le traitement de l'Afghanistan. Ils voulaient et devaient faire les choses à leur manière et n'ont jamais réussi à comprendre la complexité du pays", ajoute-t-il.

On entend souvent dire que l'Afghanistan est "invincible", une affirmation erronée : les Perses, les Mongols et Alexandre le Grand l'ont fait dans le passé.

Ce qui est vrai, c'est que c'est une aventure qui a coûté cher à ceux qui ont essayé. Et les trois derniers empires qui ont essayé d'envahir Kaboul ont tout simplement échoué.

L'Empire britannique et ses trois invasions

Pendant une grande partie du XIXe siècle, l'Afghanistan a été au centre du "grand jeu" entre les empires britannique et russe pour le contrôle de l'Asie centrale.

Pendant des décennies, Moscou et Londres ont mené une lutte diplomatique et politique que les Britanniques ont fini par remporter, mais à un prix très élevé. Le Royaume-Uni a tenté d'envahir le pays à trois reprises entre 1839 et 1919, et a sans doute échoué les trois fois.

Lors de la première guerre anglo-afghane - qui a débuté lorsque les Britanniques ont pris Kaboul en 1839, craignant que la Russie ne la prenne avant eux - Londres a peut-être subi la plus grande humiliation de son histoire : l'armée de ce qui était alors la nation la plus puissante du monde a été totalement détruite par des tribus disposant d'armes très peu sophistiquées.

Après trois ans d'invasion, les Afghans ont finalement contraint les forces d'invasion à abandonner la capitale, et cette retraite s'est soldée par une tragédie.

Un seul citoyen britannique a survécu, sur un groupe de plus de 16 000 personnes qui ont quitté un camp militaire britannique le 6 janvier 1842 avec l'intention de se rendre à Jalalabad (à l'est de Kaboul).

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'armée britannique, alors la plus puissante du monde, a été humiliée par des tribus afghanes aux armes peu sophistiquées lors de la première guerre anglo-afghane

"Cette guerre a affaibli la progression de l'expansion britannique dans le sous-continent et a également affecté le récit selon lequel les Britanniques étaient invincibles", explique Isby.

Près de quatre décennies plus tard, le Royaume-Uni a réessayé avec un peu plus de succès.

La deuxième guerre anglo-afghane, qui s'est déroulée entre 1878 et 1880, s'est terminée par la transformation de l'Afghanistan en protectorat britannique, mais Londres a dû abandonner sa politique consistant à maintenir un ministre résident à Kaboul.

Au lieu de cela, il a sélectionné et soutenu un nouvel émir afghan et a retiré ses troupes du pays.

Mais en 1919, une troisième guerre éclate lorsqu'un nouvel émir afghan déclare son indépendance de l'influence britannique.

À l'époque, la révolution bolchevique avait réduit la menace russe et, dans le même temps, la Première Guerre mondiale avait paralysé les dépenses militaires britanniques, de sorte que l'intérêt pour l'Afghanistan avait diminué.

Ainsi, après quatre mois de batailles, Londres finit par reconnaître l'indépendance du pays.

Bien qu'officiellement les Britanniques ne soient plus en Afghanistan, on pense qu'ils ont conservé leur influence pendant de nombreuses années.

Le Vietnam de l'Union soviétique

Dans les années 1920, l'émir Amanullah Khan cherche à réformer le pays et, entre autres mesures, abolit la burqa traditionnelle pour les femmes. Cette série de réformes a bouleversé certaines tribus et certains chefs religieux, déclenchant une guerre civile.

Les tensions dans ce pays asiatique, dues à des luttes de pouvoir, ont perduré pendant des décennies jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique en 1979 pour maintenir au pouvoir un gouvernement communiste profondément fragmenté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'invasion soviétique a été la plus sanglante de toutes

Divers groupes de moudjahidines (extrémistes religieux) s'opposent aux Soviétiques et commencent à les combattre, avec de l'argent et des armes fournis par les États-Unis, le Pakistan, la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite.

Moscou a lancé des attaques terrestres et aériennes dans le but de détruire les villages et les cultures dans les zones qu'ils considéraient comme problématiques, et la population locale a été contrainte de fuir ses maisons ou de mourir.

L'invasion russe a été la plus sanglante de toutes, faisant quelque 1,5 million de morts et environ 5 millions de réfugiés.

À un moment donné, les forces soviétiques parviennent à contrôler les grandes villes et les villes plus importantes, mais les moudjahidines se déplacent relativement librement dans de nombreuses zones rurales.

Les troupes soviétiques ont tenté d'écraser l'insurrection à l'aide de diverses tactiques, mais les guérilleros ont généralement réussi à éviter leurs attaques.

Le pays était en ruines.

Le dirigeant soviétique de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, a compris qu'il ne pouvait pas poursuivre la guerre tout en essayant de transformer l'économie russe et a décidé de retirer ses troupes en 1988, mais l'image du pays ne s'est jamais rétablie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Soviétiques ont laissé le pays en ruines. La guerre a fait environ 1,5 million de morts et environ 5 millions de réfugiés

L'Afghanistan est devenu le Vietnam de l'Union soviétique. C'était une guerre coûteuse et honteuse, dans laquelle, malgré l'utilisation de tous ses muscles, l'URSS a été vaincue et humiliée par les guérillas locales.

"Les Soviétiques revendiquaient le pouvoir légitime en Afghanistan à un moment où il y avait des contradictions sérieuses et fondamentales dans le système soviétique, dans son gouvernement et son armée", rappelle l'analyste David Isby.

"C'était l'une des grandes erreurs des Soviétiques", dit-il.

L'Union soviétique est tombée peu après.

Les États-Unis et leur retrait "désastreux"

Après l'échec des interventions du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, les États-Unis ont mené une nouvelle invasion de l'Afghanistan en 2001, promettant de soutenir la démocratie et d'éliminer la menace terroriste d'Al-Qaïda dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001.

Comme les deux précédentes puissances d'invasion, Washington a pu s'emparer rapidement de Kaboul et a contraint les talibans à céder le pouvoir.

Trois ans plus tard, un nouveau gouvernement afghan est entré en fonction, mais les attaques sanglantes des talibans se poursuivent.

L'ancien président Barack Obama a annoncé un renforcement des troupes en 2009 qui a permis de repousser les talibans, mais pas pour longtemps.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de 3 500 soldats de la coalition dirigée par les États-Unis ont été tués depuis 2001, dont environ deux tiers d'Américains

En 2014, qui a fini par être l'année la plus sanglante de la guerre depuis 2001, les forces de l'OTAN ont mis fin à leur mission et ont confié la responsabilité de la sécurité à l'armée afghane.

Cette action a permis aux talibans de conquérir davantage de territoires.

L'année suivante, le groupe a continué à gagner en puissance et a lancé une série d'attentats-suicides. Il a revendiqué des attaques contre le bâtiment du Parlement à Kaboul et une autre à proximité de l'aéroport international de la capitale.

Selon Isby, beaucoup de choses ont mal tourné avec l'invasion américaine.

"Malgré les efforts militaires et diplomatiques, l'un des principaux problèmes est que ni les États-Unis ni la communauté internationale n'ont pu amener le Pakistan à abandonner sa guerre par procuration, qui s'est avérée fructueuse", dit-il.

"Elle s'est avérée plus efficace que les armes".

Si l'invasion soviétique a été beaucoup plus sanglante, l'invasion américaine a été plus coûteuse.

Les Soviétiques dépensaient environ 2 milliards de dollars (1 billion 119 milliards 322 millions 200 MILLE FCFA) par an en Afghanistan, tandis qu'entre 2010 et 2012, le coût de la guerre pour les États-Unis a atteint près de 100 milliards de dollars par an (55 billions 977 milliards 145 millions), selon les propres chiffres du gouvernement américain.

Mais la chute de Kaboul a également été comparée aux événements du Sud-Vietnam.

"C'est le Saigon de Joe Biden", a tweeté Elise Stefanik, membre républicaine du Congrès. "Un échec désastreux sur la scène internationale qui ne sera jamais oublié."

Après le retrait des troupes américaines et le triomphe consécutif des talibans, le monde est confronté à une nouvelle crise humanitaire, des milliers de réfugiés devant trouver un nouveau foyer.

"A moyen terme, il reste à voir si un régime taliban peut être intégré à la communauté internationale, ce dont je doute fortement", note David Isby.