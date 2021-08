Dorothy Butler Gilliam, première femme noire journaliste au Washington Post : "je ne suis pas une femme de chambre"

il y a une heure

Crédit photo, Harry Naltchayan, Washington Post

Dorothy Butler Gilliam a commencé sa carrière en tant que journaliste noire dans un grand journal américain, à une époque où la société était encore largement ségréguée.

Farhana Haider, de la BBC, lui a demandé comment le fait d'être une femme noire dans un monde d'hommes blancs avait façonné sa carrière.

Lorsque Dorothy Butler Gilliam est arrivée à la fête organisée pour le 100e anniversaire d'une riche femme de Washington, le portier lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer par la porte principale.

"L'entrée des femmes de chambre est à l'arrière", explique-t-il.

"Je ne suis pas une femme de chambre, je suis journaliste au Washington Post", répondit-elle.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Dorothy a été la première femme afro-américaine à faire des reportages pour le journal.

Elle y a débuté en 1961 et a travaillé en tant que rédactrice et chroniqueuse au cours des trois décennies suivantes, assistant à des changements sismiques dans la société américaine et dans les médias.

Dorothy est entrée dans le journalisme par accident alors qu'elle était en première année d'université et travaillait comme secrétaire au Louisville Defender, un hebdomadaire noir.

Un jour, le rédacteur en chef de la société était souffrant et on lui a demandé de le remplacer. Du jour au lendemain, sans aucune expérience, on l'envoie faire un reportage sur la classe moyenne noire, alors encore très réduite, de la plus grande ville du Kentucky.

"Cette expérience m'a ouvert les yeux et j'ai compris que le journalisme était une profession qui, si j'apprenais à la pratiquer et à bien la pratiquer, pouvait m'ouvrir et m'exposer à de nouveaux mondes", dit-elle.

Après l'université, elle a travaillé pour de grands magazines noirs comme Jet et Ebony, mais son ambition était de travailler dans l'information quotidienne.

Elle a obtenu une place dans le programme de journalisme de l'université Columbia à New York - la seule étudiante afro-américaine du cours - et s'est vu offrir un emploi par le Washington Post à l'âge de 24 ans.

Crédit photo, Dorothy Butler Gilliam Légende image, Dorothy Butler Gilliam vers 1958, alors qu'elle travaillait pour le magazine Jet à Chicago

Être la première femme reporter afro-américaine du journal s'est avéré extrêmement difficile.

Les taxis ne s'arrêtaient pas pour elle. "Je me tenais devant le Post et ils ralentissaient, puis ils voyaient mon visage brun foncé et ils appuyaient sur l'accélérateur."

Souvent, les gens ne voulaient pas croire qu'elle était journaliste, comme le portier de la femme âgée. Elle a également dû faire face à certaines attitudes racistes dans la salle de rédaction elle-même.

"Il y avait des rédacteurs en chef de l'ancien style qui étaient encore au Post quand j'y étais. L'un d'eux a dit : "nous ne couvrons pas les meurtres de Noirs parce que ce sont des morts bon marché", raconte Dorothy. Elle avait envie de crier et de s'enfuir. Mais elle s'est dit que c'était le genre d'attitude qui cesserait si elle continuait à travailler.

Bien qu'elle ait souvent eu des crises de panique en se rendant au travail, elle parlait à d'anciens collègues du magazine Jet pour obtenir du soutien.

Sa foi chrétienne l'a également aidée, dit-elle, en particulier lorsqu'elle se sentait très isolée par ses collègues blancs.

"Dans la salle de rédaction, certains me disaient bonjour, me saluaient ou me parlaient, mais s'ils me voyaient à l'extérieur, ils faisaient semblant de ne pas me connaître. C'était tellement humiliant. C'était comme s'ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils connaissaient une personne noire devant d'autres Blancs."

Mais Dorothy n'a pas discuté des difficultés qu'elle rencontrait avec ses éditeurs. Elle craignait que toute plainte leur donne une excuse pour ne pas engager de journalistes noirs.

Il était même difficile pour Dorothy, en tant que femme noire dans l'Amérique des années 1960, d'aller déjeuner.

Dorothy a grandi dans un État où la ségrégation entre Noirs et Blancs était strictement encadrée par des lois raciales explicites.

Les Noirs pouvaient être empêchés de voter, leurs possibilités d'éducation et d'emploi étaient restreintes et les dignités humaines fondamentales leur étaient refusées.

Crédit photo, Dorothy Butler Gilliam Légende image, Dorothy Butler Gilliam photographiée avec des diplômés de West Point, alors qu'elle travaillait pour le Louisville Defender, vers 1954

Mais même à Washington, les restaurants sont toujours ségrégués, et ceux qui sont les plus proches des bureaux du Washington Post ne servent pas les Afro-Américains. Dorothy marchait le temps qu'il fallait pour arriver à une cafétéria où elle pouvait se sentir à l'aise.

Elle avait une conscience aiguë de sa propre capacité à raconter les histoires des Noirs d'une manière nouvelle.

Les images négatives des Afro-Américains qu'elle lisait dans la presse grand public étaient en grande partie dues au fait que les voix noires n'étaient pas entendues.

"Je ne voulais pas couvrir uniquement les histoires négatives concernant les Noirs, je voulais couvrir la plénitude de la vie des Noirs", dit-elle.

Dorothy a couvert les grands événements liés aux droits civiques, notamment en 1962 l'intégration de l'université du Mississippi, où il y a eu des protestations et des émeutes après qu'un jeune étudiant, James Meredith, ait été inscrit comme premier Afro-Américain à l'université.

Dorothy a été chargée de parler aux communautés noires pour évaluer leur réaction à l'intégration de ce bastion de la suprématie blanche.

Ils lui font part de leur espoir pour l'avenir, fondé sur ce que James Meredith a fait, et de leur confiance dans la poursuite de l'intégration.

Elle a vu des hommes et des femmes courageux et pleins d'espoir et c'est ce qu'elle a écrit.

Lorsqu'elle a lu les articles écrits par des journalistes blancs, elle a remarqué qu'ils dépeignaient les Noirs comme des êtres effrayés et craintifs.

"Et ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé."

Pendant son séjour au Mississippi, elle n'a pas été autorisée à séjourner dans des hôtels blancs et a fini par loger dans un funérarium noir.

"J'ai dormi avec les morts", dit-elle. "Vous faites ce que vous devez faire pour obtenir l'histoire".

Crédit photo, Dorothy Butler Gilliam

Dorothy a quitté le Washington Post au milieu des années 1960 après avoir eu son troisième enfant.

Elle a fait pression pour travailler à temps partiel, mais on lui a dit qu'elle sapait le moral des troupes lorsque, pendant une courte période, elle a été autorisée à travailler quatre jours par semaine.

Elle est cependant réembauchée en 1972, en tant que rédactrice adjointe de la section Style, qu'elle adore.

"C'était vraiment excitant, de pouvoir apporter beaucoup plus de culture noire dans la section Style. Parce qu'une fois encore, c'était une époque où les Blancs ne savaient pas grand-chose de ce que faisaient les Noirs, à l'exception de ceux qui étaient raisonnablement riches et qui pouvaient parler à leurs domestiques ou à leurs concierges. Le but était d'amener la culture noire dans le courant dominant."

Dans ce rôle, Dorothy a également été en mesure d'embaucher des gens, et a engagé des journalistes qui pouvaient écrire sur l'expérience noire. Puis, en 1979, elle est devenue chroniqueuse, se concentrant sur les questions d'éducation, de politique et de race, et ce pendant 19 ans.

Elle a pris sa retraite du Post en 2003.

Tout au long de ses 50 ans de carrière dans le journalisme, Dorothy a toujours défendu la diversité.

Elle a été présidente de l'Association nationale des journalistes noirs et a cofondé l'Institut Robert C. Maynard pour l'enseignement du journalisme, dont elle est membre du conseil d'administration et qui a formé des milliers de journalistes issus de minorités raciales.

"Vous ne pouvez vraiment pas raconter la véritable histoire ou l'histoire complète si vous ne la racontez qu'à travers les yeux d'un seul groupe de personnes", dit-elle.

"Et si vous n'avez pas de personnes qui voient le monde à travers des yeux différents représentés, vous n'avez tout simplement pas une image complète de ce qui se passe."