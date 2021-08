Finances : comment la "thérapie financière" peut changer notre relation avec l'argent

"Dans ma vingtaine, je pouvais tout me permettre avec mon salaire", raconte cet Américain du New Jersey, aux États-Unis.

"Lorsque j'ai eu un enfant, j'ai dû commencer à prendre en compte à la fois les dépenses pour le bébé et la nécessité d'épargner pour l'avenir."

Mme Davies savait que le stress financier lié au fait d'être une mère célibataire était important, d'autant plus qu'elle travaillait comme pigiste pour écrire sur les finances personnelles.

Mais, précisément parce qu'elle comprend l'économie et les investissements, elle était gênée de voir la réalité si éloignée des objectifs financiers qu'elle s'était fixés.

"J'ai compris que d'un point de vue intellectuel, j'étais capable de vous dire exactement comment vous deviez économiser votre argent et investir, mais je ne pouvais pas le faire pour moi-même."

La jeune femme a alors découvert le domaine en pleine expansion de la thérapie financière, qui aborde à la fois les finances personnelles et la santé mentale.

Elle était terrifiée lors de sa première séance : "il est plus facile de parler de sexe et de relations amoureuses que d'argent.

"Même dans les limites d'une salle de thérapie, je pense que le fait de pouvoir [dire] : "ok, voici mon relevé bancaire, voici combien d'argent j'ai réellement" - c'est effrayant."

Les questions d'argent sont - et ont toujours été - stressantes.

Pour certaines personnes, l'appréhension et la détresse peuvent même se manifester sous la forme d'une sorte de phobie.

Une véritable phobie

Les décisions financières sont profondément liées aux émotions. Et la recherche le confirme.

En 2000, Daniel Kahneman a reçu le prix Nobel d'économie pour avoir appliqué les connaissances de la psychologie à la théorie économique, notamment dans les domaines du jugement et de la prise de décision dans des conditions d'incertitude.

Selon une enquête menée en 2019 par la plateforme d'expérience des employés Perk Box, l'argent est la principale cause de stress au Royaume-Uni, 61 % des 1 139 personnes interrogées ayant déclaré que l'argent leur causait plus de stress que leur travail (51 %) et leur famille (24 %).