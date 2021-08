Hissène Habré : qui était l'ancien président tchadien décédé à Dakar

il y a 46 minutes

Hissène Habré n'est plus. L'ancien président du Tchad est décédé mardi 24 août à Dakar, à l'âge de 79 ans.

"On a pensé à le libérer après la troisième vague, mais c'est tout un processus. Quand il est tombé malade, il a été interné dans une des cliniques privées les plus huppées de ce pays, et c'est là-bas que la maladie s'est aggravée", ajoute le ministre.