La face cachée des "incels", ces "célibataires involontaires" qui détestent les femmes

Jonathan Griffin

BBC Trending

il y a 52 minutes

Crédit photo, Getty Images

Jake Davison, l'homme soupçonné d'avoir tué cinq personnes dans la ville de Plymouth le 14 août dernier - la pire attaque par balles jamais vue au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie - discutait librement du mouvement "incel" sur les réseaux sociaux.

L'expression est un mot-valise du terme anglais "involuntary celibate" qui désigne des jeunes hommes qui se définissent comme "célibataires involontaires".

Au moins deux meurtres de masse aux États-Unis avaient déjà précédemment attiré l'attention sur les activités de ces groupes en ligne.

Mais que savons-nous des personnes qui participent à ces forums ?

A lire aussi :

Échecs et frustrations

"Tout d'abord, il est évident que je n'ai pas de grands espoirs d'attirer une femme."

Jack Peterson fait partie des milliers de jeunes hommes qui visitent les forums "incel" sur Reddit et d'autres sites Web.

"J'ai eu deux expériences relationnelles négatives et cela m'a fait ressentir, vous savez... qu'il est difficile de laisser tomber mon passé et de commencer une nouvelle relation", dit-il.

"J'ai connu des femmes qui m'ont fait de très mauvaises choses."

Ces thèmes généraux d'échecs et de frustrations - ainsi que de colère et de haine - sont courants sur les forums "incel".

La BBC s'est entretenue avec plusieurs jeunes qui se disent « incels ».

Ce sont des adolescents ou des garçons au début de la vingtaine qui ont été rejetés ou ont eu de mauvais rapports avec des femmes et se rendent sur les forums pour essayer de tromper leur solitude.

Ce qu'ils trouvent, c'est un groupe d'hommes en colère qui enhardissent l'idée qu'ils n'ont pas eu de chance sur le plan "génétique" et qu'ils ne peuvent rien y faire.Jake Davison, l'homme soupçonné d'avoir tué cinq personnes dans la ville de Plymouth le 14 août dernier - la pire attaque par balles jamais vue au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie - discutait librement du mouvement "incel" sur les réseaux sociaux.

Crédit photo, Jack Peterson/YouTube Légende image, Jack Peterson est l'une des voix les plus importantes de la communauté "incel" sur YouTube

Jack a une chaîne YouTube et un podcast.

Il était l'un des rares "incels" à parler ouvertement à la presse après les attentats qui ont fait 10 morts à Toronto en 2018.

D'autres ont accepté de parler anonymement.

Que ce soit par honte, parce qu'ils n'ont pas réussi dans leurs relations, ou parce qu'ils veulent cacher des opinions extrémistes.

Un "incel" britannique - appelons-le Liam - est actif sur les forums depuis qu'il est jeune.

Il est au chômage et vit chez lui avec sa famille.

Et il admet : "j'ai acquis ce genre de vision misogyne qui n'aide normalement pas ma vie."

Je lui demande directement : "Est-ce que vous détestez les femmes ? "

"D'une certaine manière, oui", dit-il en bégayant.

"J'essaie de l'éviter, mais je finis par… je finis par dire des choses que je ne devrais vraiment pas, juste parce que je participais aux forums."

Notre conversation est un peu guindée, pleine de pauses et perd parfois le focus.

Je demande à Liam quel genre de choses il dit dans la vraie vie, mais il ne pense pas qu'il devrait le faire.

Il énumère une série d'insultes infâmes qu'il prononce contre les femmes.

Mais ce comportement est-il le résultat du temps passé dans les communautés "incel" ?

"Je ne pense pas pouvoir vraiment dire qu'il y a une relation, parce que quand vous êtes plus jeune, vous ne dites probablement pas ces choses. Mais je ne pense pas que j'aurais avant."

"C'est ce que sont ces communautés", ajoute-t-il. "Ils vous absorbent dans cette caisse de résonance de personnes qui souffrent de problèmes similaires."

"Vous pensez à quelque chose de petit... et puis vous voyez d'autres personnes penser à des choses beaucoup plus radicales. Donc vous pensez que les petites choses sont acceptables."

Les paroles radicales mentionnées par Liam sont facilement visibles sur "incel".

Sexe et génétique

L'idée que toutes les femmes ne s'intéressent qu'a l'argent, la promiscuité et qu'elles sont manipulatrices revient souvent dans les conversations "incel", où les femmes attirantes sont particulièrement appelées "Stacys".

Les "Stacys" sont des objets de désir et de ridicule.

Dans leur propre monde, les "incels" croient que les "Stacys" ont une préférence supposée pour les hommes "Chads".

"Chad" est une caricature d'un homme qui a sexuellement réussi.

Et les comparaisons vont au-delà de la personnalité ou de la confiance en soi.

De nombreux "incels" pensent qu'ils sont génétiquement inférieurs aux "Chadiens".

Crédit photo, FACEBOOK Légende image, Le dessin "Chad" utilisé comme base pour de nombreux mèmes "incels"

Chad est souvent représenté comme un jeune homme qui réussit, avec des mèches blondes et de gros muscles (qu'il arbore dans un pantalon vert fluo).

Il a une voiture de sport et, plus que cela, il a un attribut physique envié par les "incels" - la ligne de la mâchoire déchiquetée.

Ces dessins animés ont l'air comiques, mais ils sont importants parce qu'ils instaurent une mentalité de "nous contre eux".

Les "incels" croient que le sexe, l'amour et le bonheur sont hors de leur portée et n'existent que pour les autres.

Ils sont particulièrement attirés par la théorie nihiliste de la "pilule noire" - l'idée qu'ils sont les seuls à comprendre que le jeu du sexe et de l'attraction est une fraude dès la naissance.

L'auto-assistance ou la positivité sont désapprouvées dans les forums "incel".

Toute personne qui interagit avec succès avec les femmes est automatiquement appelée "fakecel" - ou "faux incel".

Crédit photo, Facebook Légende image, Article publié par Alek Minassian avant que l'attaque de Toronto n'appelle à la "révolte contre les incels"

La sous-culture "incel" s'est développée sur des plateformes telles que Reddit, Facebook, 4chan et sur des sites web gérés par les "incels" eux-mêmes.

Il existe également des groupes anti-incel qui ridiculisent leurs idées.

C'est dans l'un de ces groupes d'opposition que j'ai rencontré un "ex-incel".

Matthew (ce n'est pas son vrai nom) a découvert les incels sur 4chan, un forum de discussion anonyme où circulent souvent des messages extrémistes.

Il raconte ce qui l'a attiré dans le groupe à 15 ans : "j'étais très en surpoids. J'étais socialement incompétent et mon cercle d'amis était très restreint." "C'est pourquoi j'étais très peu sûr de moi."

"Une fille qui m'a brisé le cœur a encore renforcé cette insécurité."

Il a fallu un an pour que le comportement de Matthew avec les femmes devienne extrême.

"J'avais du ressentiment envers une personne en particulier", dit-il.

"Mais après avoir parlé à des gens sur Internet, ils ont fini par me convaincre que [la cruauté] était un défaut courant des femmes. Ce qui était une chose terrible, maintenant que j'y pense."

"C'était l'idée que toutes les femmes seraient naturellement manipulatrices. Toutes les femmes avaient l'intention d'exploiter les hommes."

Massacre

Un héros du monde "incel" - peut-être quelque peu ironique - est Elliot Rodger.

En 2014, il a tué six personnes et s'est suicidé.

Dans un manifeste incohérent, saturé d'insultes racistes et misogynes, Rodger s'est plaint du fait que les femmes ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec lui.

Bien que le manifeste ne mentionne pas spécifiquement les "incels", leurs actions sont constamment discutées sur les forums "incels".

Certains commentaires sonnent comme une tentative de blague, d'autres semblent plus sérieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elliot Rodger a tué six personnes dans une attaque à la voiture, au couteau et à l'arme à feu en 2014

J'ai vu dans une conversation sur un forum quelqu'un dire qu'il voulait se suicider et plusieurs commentaires suggéraient de la violence.

Quelqu'un a dit : "ne soyez pas égoïste. Allez dans une école primaire et tuez des enfants avant de vous suicider. S'il vous plaît !?! "

Des messages comme celui-ci ne sont pas rares dans la communauté incel. Lorsqu'une personne mentionne avoir des pensées suicidaires, cette personne est souvent incitée par d'autres membres du groupe.

Au moment où l'on se parle, Liam, le jeune britannique impliqué dans des groupes incel, tente de relativiser le massacre commis par Rodger.

"Je ne pense pas qu'il ait eu tort", dit-il, au milieu d'un rire nerveux. Quand j'insiste, il me répond : "C'est du bon sens, c'est mal de tuer des gens".

Il admet que les forums "incel" ne sont pas des endroits où chercher du soutien si vous êtes en colère ou suicidaire.

"Les gens n'essaient pas d'arranger les choses comme ils le font normalement", dit-il.

Surveillance

La modération des groupes "incels" a été quelque peu permissive. Reddit a tenté de supprimer les communautés "incel" de sa plate-forme, mais de nombreux groupes sont restés en ligne.

Il y a aussi des particuliers qui suivent les forums "incel".

J'ai parlé avec Emily (ce n'est pas son vrai nom), une Canadienne qui surveille la communauté "incel" de Toronto depuis des années.

Elle a même prétendu être un homme sur un compte Reddit pour essayer de créer des liens avec eux.

Emily est particulièrement préoccupée par les conversations qu'elle a vues depuis l'attentat de Toronto.

Alors que certains "incels" tentent désespérément de prendre leurs distances avec l'attaquant, d'autres sabotent ce message.

"Le lendemain de l'attentat, j'ai vu un étudiant britannique qui était un 'incel'. Il n'a pas été admis à la faculté de médecine car, a-t-il dit, une femme l'a interrogé et a pensé qu'il était trop laid pour être médecin", explique-t-elle.

"Il prévoyait de se suicider cette nuit-là et il y avait des gens dans la section des commentaires qui l'exhortaient à se venger et à "ne pas descendre seul"", dit-elle.

"Ils publient des mèmes violents. Ils encouragent les autres à attaquer les gens et personne ne fait rien à ce sujet. Si l'État islamique faisait quelque chose comme ça, ils seraient immédiatement arrêtés et les gens seraient arrêtés."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des gens laissent des bougies et des messages sur la rue Yonge, à Toronto, après l'attaque de la fourgonnette en avril

Emily dit qu'il y a une communauté "incel" particulièrement active à Toronto - peut-être à cause du climat politique au Canada, dont le Premier ministre se qualifie de féministe.

"Je pense que les gens se sentent opprimés lorsque l'égalité se rapproche", dit-elle.

Il semble également y avoir une proximité entre la sous-culture "incel" et le mouvement d'extrême droite anti-féministe et hyper-nationaliste.

Ces deux mouvements voient le monde à travers le prisme de la génétique de groupe, avec des stéréotypes raciaux, et se voient comme des groupes minoritaires injustement calomniés et attaqués par le politiquement correct.

Et ils partagent le même sens de l'humour, pratiquement sans filtre.

Matthew, l'ancien "incel" d'Australie, s'est retiré du mouvement, en partie parce qu'il est devenu quelque chose de politique.

"Autrefois, ce n'était pas aussi hostile qu'aujourd'hui", se souvient-il.

"Il y a des instigateurs - des gens sur les forums qui incitent à des sentiments de colère. Ils font pression sur les gens dans des mouvements souvent réactionnaires, en particulier de l'extrême droite."

"J'ai arrêté de m'identifier comme 'incel' fin 2016. C'est à ce moment-là que le discours politique a commencé à s'échauffer beaucoup en Australie", se souvient-il.

"Ils essayaient juste de tout rejeter sur les femmes."

Matthew est désormais à l'université et dit que rencontrer de nouvelles personnes a facilité la socialisation et les liens avec les femmes. Mais il s'inquiète pour d'autres 'incels' plus reclus qui pourraient trouver le changement difficile.

Crédit photo, Alek Minassian/LinkedIn Légende image, Alek Minassian a été arrêté par la police une demi-heure après l'attentat de Toronto

Le changement

Au milieu de toute la haine en ligne, l'attention récente à la suite de l'attaque de Toronto semble avoir incité certains "incels" à changer d'avis.

Quelques jours après l'avoir interviewé, Jack Peterson a posté une vidéo intitulée "Pourquoi je quitte les 'Incels'" . Je l'ai rappelé pour lui demander pourquoi.

"Je suis juste occupé à être productif, à aller en ville, à voyager et à rencontrer beaucoup de gens différents", dit-il.

"Parler à CNN, à la BBC et au [journal britannique] The Sun m'a fait comprendre que ma vie quotidienne est très triste et monotone."

"Et cela m'a fait comprendre que je ne pouvais pas retourner m'asseoir dans un forum toute la journée, parler de mon mécontentement et faire des podcasts à ce sujet. Je dois changer."

"Même si vous êtes une personne normale qui vit avec votre mère et qui fait des vidéos pour vous dire à quel point vous êtes un perdant, vous pouvez toujours avoir un impact sur le monde. Et cela m'a donné confiance."

Après toute l'attention des médias, Jack a remarqué qu'il recevait de bons retours de sources inattendues.

"J'ai reçu des commentaires positifs de plusieurs féministes et de personnes de gauche. Alors que la communauté 'incel' me disait de me suicider. J'ai senti que... peut-être que ce n'est pas sain pour moi."

Et Emily, la Canadienne, fait preuve d'une empathie surprenante vis-à-vis d'une communauté qui exprime ces opinions extrémistes. J'ai demandé ce qu'elle dirait aux "incels" qui liraient cet article.

"Si vous projetez de l'amour dans le monde, vous récupérerez l'amour", conseille-t-elle.

"Si vous êtes négatif envers les femmes, elles ne voudront jamais avoir de relation avec vous."

"C'est pourquoi vous devez faire un énorme effort de conscience. Le monde n'a pas de place pour la haine. Les gens sont amicaux. Vous n'êtes pas moche. Vous comptez."

Avec la collaboration d'Elizabeth Cassin