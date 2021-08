Cancer du sein : l'aspirine peut-elle aider à combattre la ùaladie ?

Les médecins soupçonnent que ce sont les propriétés anti-inflammatoires de l'aspirine, et non son effet analgésique, qui aident au traitement.

Plus répandu chez les jeunes femmes noires

Chaque année, environ 8 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein triple négatif au Royaume-Uni, un type de cancer du sein moins courant mais généralement plus agressif qui affecte de manière disproportionnée les femmes noires plus jeunes.

"Particulièrement encombrant"

Dans l'essai, financé par un programme de recherche dirigé par Breast Cancer Now, certaines patientes prendront de l'aspirine, ainsi que le médicament d'immunothérapie avelumab, avant de subir une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.

Si le test réussit, il pourrait y avoir plus d'essais cliniques sur l'aspirine et l'avelumab pour lutter contre le cancer du sein triple négatif secondaire et incurable, lorsque les cellules cancéreuses qui ont pris naissance dans le sein se sont propagées à d'autres parties du corps.

"Il n'y a pas de cancer facile, mais le triple négatif est particulièrement encombrant, avec peu d'options de traitement et un plan de traitement long et débilitant", dit-elle.

"J'ai été dévasté, avec des effets secondaires comme la perte de cheveux, des nausées, des douleurs articulaires et musculaires, de la diarrhée et de la constipation, des brûlures des paumes et des pieds, des migraines, des sueurs nocturnes et de la fatigue comme je n'en ai jamais ressenti auparavant."