Sécheresse: pourquoi les pénuries d'eau augmentent le risque de conflits

il y a 17 minutes

Par Sandy Milne

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Irak, pays riche en pétrole, marqué par quatre décennies de guerre, est également l'un des plus vulnérables au monde à la crise climatique et est aux prises avec une multitude d'autres défis environnementaux.

En vidéoconférence depuis son appartement à Amsterdam, Ali al-Sadr s'arrête pour prendre une gorgée d'un verre d'eau claire.

Puis il éclate de rire.

"Avant de quitter l'Irak, je me battais chaque jour pour trouver de l'eau potable. Trois ans plus tôt, al-Sadr s'était joint aux manifestations dans les rues de sa ville natale de Bassorah, exigeant que les autorités s'attaquent à la crise croissante de l'eau dans la ville.

"Avant la guerre, Bassorah était un endroit magnifique", ajoute le docker de 29 ans.

"Ils nous appelaient la Venise de l'Orient. Bordée d'un côté par la rivière Chatt al-Arab, la ville est enchevêtrée par un réseau de canaux d'eau douce.

"Mais au moment où je suis parti, ils pompaient des eaux usées brutes dans les cours d'eau. Nous ne pouvions pas nous laver, l'odeur [de la rivière] m'a donné des migraines et, quand je suis finalement tombé malade, j'ai passé quatre jours au lit."

À l'été 2018, de l'eau contaminée a envoyé 120 000 Basrans dans les hôpitaux de la ville - et, lorsque la police a ouvert le feu sur ceux qui protestaient, al Sadr a eu la chance de s'échapper. "En un mois, j'ai fait mes valises et je suis parti pour l'Europe", dit-il.

Partout dans le monde, des histoires comme celle d'al Sadr deviennent beaucoup trop courantes. Près d'un quart de la population mondiale est désormais confrontée à une grave pénurie d'eau au moins un mois par an et - comme dans le cas d'al-Sadr - cela pousse beaucoup de gens à chercher une vie plus sûre dans d'autres pays. "S'il n'y a pas d'eau, les gens vont commencer à se déplacer", explique Kitty van der Heijden, responsable de la coopération internationale au ministère néerlandais des Affaires étrangères et experte en hydropolitique. *

La pénurie d'eau touche environ 40 % de la population mondiale et, selon les prévisions des Nations Unies et de la Banque mondiale, la sécheresse pourrait mettre jusqu'à 700 millions de personnes en danger de déplacement d'ici 2030. Des personnes comme van der Heijden s'inquiètent de ce quea quoi cela pourrait mener.

"S'il n'y a pas d'eau, les politiciens vont essayer de mettre la main dessus et ils pourraient commencer à se battre pour ça", dit-elle.

Au cours du 20e siècle, l'utilisation mondiale de l'eau a augmenté davantage que le taux d'augmentation de la population.

Aujourd'hui, cette dissonance conduit de nombreuses villes - de Rome au Cap, de Chennai à Lima - à rationner l'eau. Les crises de l'eau ont été classées dans le top cinq de la liste des risques mondiaux par impact du Forum économique mondial presque chaque année depuis 2012.

En 2017, de graves sécheresses ont contribué à la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque 20 millions de personnes à travers l'Afrique et le Moyen-Orient East ont été forcés de quitter leurs maisons en raison des pénuries alimentaires et des conflits qui ont éclaté.

La relation entre l'eau et le conflit

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si les pluies représentent 30 % des ressources en eau de l'Irak, les 70 % restants proviennent des rivières et des marais partagés avec l'Iran, la Turquie et la Syrie, qui ont joué un rôle dans la sécheresse en Irak

Peter Gleick, directeur du Pacific Institute basé à Oakland, a passé les trois dernières décennies à étudier le lien entre la pénurie d'eau, les conflits et la migration et pense que les conflits liés à l'eau sont en augmentation.

"À de très rares exceptions près, personne ne meurt littéralement de soif ", dit-il. "Mais de plus en plus de personnes meurent à cause de l'eau contaminée ou de conflits pour l'accès à l'eau."

Gleick et son équipe sont à l'origine de la Water Conflict Chronology : un journal de 925 conflits liés à l'eau, petits et grands, remontant à l'époque du roi babylonien Hammurabi. Il n'est en aucun cas exhaustif et les conflits répertoriés varient de guerres déclarées à des différends entre voisins.

Mais ce qu'ils révèlent, c'est que la relation entre l'eau et le conflit est complexe.

"Nous avons classé les conflits liés à l'eau en trois groupes", explique Gleick.

"En tant que 'déclencheur' de conflit, où la violence est associée à des différends sur l'accès et le contrôle de l'eau ; en tant qu''arme' de conflit, où l'eau ou les systèmes d'approvisionnement en eau sont utilisés comme armes dans les conflits, y compris pour l'utilisation de barrages pour retenir l'eau ou les inondations des communautés en aval ; et en tant que 'victimes' ou 'cibles' de conflits, lorsque les ressources en eau ou les usines de traitement ou les canalisations sont ciblées pendant les conflits".

Cependant, parcourez les dossiers ses collègues et lui ont compilés et il devient clair que la plupart des conflits sont liés à l'agriculture. Ce n'est peut-être pas surprenant car l'agriculture représente 70 % de l'utilisation de l'eau douce.

Dans la région semi-aride du Sahel en Afrique, par exemple, il y a des rapports réguliers d'éleveurs et d'agriculteurs qui s'affrontent violemment au sujet des rares réserves d'eau nécessaires pour leurs animaux et leurs cultures.

Mais à mesure que la demande d'eau augmente, l'ampleur des conflits potentiels augmente également.

"Les dernières études sur le sujet montrent en effet que la violence liée à l'eau augmente au fil du temps", explique Charles Iceland, directeur mondial de l'eau au World Resources Institute.

"La croissance démographique et le développement économique entraînent une augmentation de la demande en eau dans le monde. Pendant ce temps, le changement climatique diminue l'approvisionnement en eau et/ou rend les précipitations de plus en plus irrégulières dans de nombreux endroits."

Le double effet du stress hydrique et du changement climatique est surtout apparent dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate - comprenant la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'ouest de l'Iran. Selon les images satellites, la région perd des eaux souterraines plus rapidement que presque partout ailleurs dans le monde.

Et alors que certains pays font des tentatives désespérées pour sécuriser leurs approvisionnements en eau, leurs actions affectent leurs voisins.

En juin 2019, alors que les villes irakiennes étouffaient sous une vague de chaleur de 50 °C, la Turquie a annoncé qu'elle commencerait à remplir son barrage d'Ilisu aux origines du Tigre.

Il s'agit du dernier d'un projet de longue haleine de la Turquie visant à construire 22 barrages et centrales électriques le long du Tigre et de l'Euphrate qui, selon un rapport de l'Office international français de l'eau, affecte considérablement le flux d'eau vers la Syrie, l'Irak et iranien.

Il affirme qu'une fois terminé, le Guneydogu Anadolu Projesi (GAP) turc pourrait comprendre jusqu'à 90 barrages et 60 centrales électriques.

Au fur et à mesure que les niveaux d'eau montaient derrière le barrage d'Ilisu, large d'un kilomètre, le débit de la rivière vers l'Irak a diminué de moitié.

A des milliers de kilomètres à Bassora, al-Sadr et ses voisins ont vu la qualité de leur eau se dégrader.

En août, des centaines de personnes ont commencé à affluer dans les hôpitaux de Bassorah, souffrant d'éruptions cutanées, de douleurs abdominales, de vomissements, de diarrhée et même de choléra, selon Human Rights Watch.

Les plaines du nord de l'Inde sont l'une des zones agricoles les plus fertiles au monde, mais aujourd'hui, les villageois s'affrontent régulièrement à cause de la pénurie d'eau.

La cohésion sociale : un facteur important

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le complexe hydroélectrique de Roseires est situé à 105 kilomètres à l'est du barrage éthiopien de la Renaissance qui a conduit à des tensions croissantes avec l'Égypte et le Soudan qui dépendent du fleuve en aval

Le lien entre pénurie d'eau et conflit, en d'autres termes, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.

Même en cas de sécheresse grave, une combinaison complexe de facteurs déterminera si elle conduit réellement à un conflit : la cohésion sociale étant l'un des plus importants. Prenez la région du Kurdistan d'Irak, par exemple : une région qui a souffert de la même sécheresse de cinq ans qui a poussé un million et demi d'agriculteurs syriens dans les centres urbains en mars 2011.

La communauté kurde très unie n'a pas connu le même exode, mécontentement ou luttes intestines subséquentes. Jessica Hartog, responsable de la gestion des ressources naturelles et du changement climatique chez International Alert, une ONG basée à Londres, explique que c'est parce que le gouvernement syrien, visant l'autosuffisance alimentaire, a longtemps subventionné l'agriculture, y compris le carburant, les engrais et l'extraction des eaux souterraines.

Lorsque Damas a brusquement supprimé ses soutiens en pleine sécheresse, les familles rurales ont été contraintes de migrer en masse vers les centres urbains, entraînant avec elles une méfiance envers le régime d'al-Assad, alimentant la guerre civile amère qui a déchiré le pays.

Mais s'ils peuvent être identifiés, peut-on faire quelque chose pour arrêter les conflits futurs ?

Malheureusement, il n'y a pas de solution unique à la pénurie d'eau. Dans de nombreux pays, le simple fait de réduire les pertes et les fuites pourrait faire une énorme différence - l'Irak perd jusqu'à deux tiers de l'eau traitée en raison des infrastructures endommagées.

Les partenaires WPS suggèrent également de lutter contre la corruption et de réduire la surexploitation agricole comme autres politiques clés qui pourraient aider.

L'Islande suggère même d'augmenter le prix de l'eau pour refléter le coût de sa prestation - dans de nombreuses régions du monde, les humains se sont habitués à ce que l'eau soit une ressource bon marché et abondante plutôt que quelque chose à chérir.

Beaucoup peut également être fait en libérant plus d'eau pour une utilisation grâce à des techniques telles que le dessalement de l'eau de mer.

L'Arabie saoudite couvre actuellement 50 % de ses besoins en eau grâce à ce processus.

Le recyclage 'gris', ou eaux usées, peut également offrir une alternative peu coûteuse et facile à mettre en œuvre, qui peut aider les communautés agricoles touchées par la sécheresse.

Une évaluation du dessalement mondial et du traitement des eaux usées a prédit qu'une capacité accrue de ces derniers pourrait réduire la proportion de la population mondiale en situation de grave pénurie d'eau de 40 % à 14 %.

Au niveau international, la construction de barrages à grande échelle par les pays en amont est susceptible d'augmenter le risque de différends avec ceux qui dépendent des rivières pour une grande partie de leur approvisionnement en eau plus en aval.

Mais Susanne Schmeier, professeure agrégée de droit et de diplomatie de l'eau à l'IHE Delft aux Pays-Bas, affirme que les conflits co-riverains sont plus faciles à repérer et moins susceptibles de dégénérer.

"Les conflits locaux sont beaucoup plus difficiles à contrôler et ont tendance à s'intensifier rapidement - une différence principale par rapport au niveau transfrontalier, où les relations entre les États limitent souvent l'escalade des conflits liés à l'eau", dit-elle.

Partout dans le monde, il existe de nombreux exemples où les tensions sont élevées - le conflit de la mer d'Aral comprenant le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan ; le conflit du Jourdain entre les États levantins ; le conflit du Mékong entre la Chine et ses voisins d'Asie du Sud-Est.

Aucun n'a encore dégénéré en conflit. Mais Schmeier pointe également vers un différend qui montre des signes inquiétants.

L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie dépendent tous de l'afflux du Nil Bleu et ont longtemps échangé des coups politiques sur le projet en amont du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) - un barrage construit à 5 milliards de dollars (3,6 milliards de livres sterling) et trois fois la taille du lac Tana du pays.

Lorsque le gouvernement éthiopien a annoncé son intention d'aller de l'avant malgré tout, l'Égypte et le Soudan ont organisé un exercice de guerre conjoint en mai de cette année, ostensiblement appelé 'Gardiens du Nil'.

Il présente peut-être le risque le plus élevé de se transformer en guerre de l'eau de tous les différends du paysage politique actuel, mais il existe plusieurs autres points chauds dans le monde.

Les responsables pakistanais, par exemple, ont précédemment qualifié la stratégie d'utilisation en amont de l'Inde de "guerre de cinquième génération", tandis que le président ouzbek Islam Karimov a averti que les différends régionaux sur l'eau pourraient conduire à la guerre.

"Je ne nommerai pas de pays spécifiques, mais tout cela pourrait se détériorer au point où non seulement une confrontation sérieuse, mais même des guerres pourraient en résulter", dit-il.

Les accords de partage de l'eau sont un moyen courant de désamorcer ce genre de différends.

Plus de 200 ont été signés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme le traité des eaux de l'Indus entre l'Inde et le Pakistan en 1960 et un accord entre Israël et la Jordanie signé avant leur traité de paix.

Mais une tentative de plus d'une décennie de l'ONU d'introduire une Convention mondiale sur l'eau sur les rivières et les lacs transfrontaliers n'a abouti qu'à ce que 43 pays acceptent d'être liés par celle-ci.

Hartog dit que les traités modernes devront probablement inclure un protocole d'atténuation de la sécheresse, pour apaiser les craintes des pays en aval d'être coupés en cas de crise et un mécanisme de règlement des différends, lorsque les choses tournent mal.

En fait, cela refléterait l'exemple du Lesotho, de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie qui, après que les tensions ont atteint des niveaux dangereux sur les ressources partagées en 2000, ont intensifié la coopération via la Commission Orange-Senqu River (Orasecom).

Dans cet exemple, l'établissement d'ententes sur les cours d'eau partagés et la consécration des principes d'utilisation raisonnable se sont avérés suffisants pour désamorcer la situation.

Peut-être que l'Egypte tient compte de ce message. L'année dernière, le gouvernement du pays a négocié un certain nombre d'accords pour ouvrir jusqu'à 47 nouvelles usines de dessalement dans le pays, ainsi que la plus grande usine de traitement des eaux usées au monde.

Bien que les autorités égyptiennes aient accéléré la construction des centrales, la plupart de ces projets ne devraient être achevés qu'après 2030 et la situation hydrique du pays continue de se dégrader.

Hartog pense que l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan pourraient avoir besoin de chercher de l'aide extérieure s'ils veulent éviter un conflit.

"Il semble peu probable que les trois pays trouvent eux-mêmes un accord et les efforts diplomatiques internationaux doivent être intensifiés pour éviter une escalade", dit-elle, ajoutant que la pression monte sur le gouvernement de plus en plus isolationniste d'Addis-Abeba.

"Cela pourrait bien être le meilleur point d'entrée pour que des pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine unissent leurs forces pour aider les pays riverains à conclure un accord trilatéral contraignant."

Et qu'en est-il des conflits internes ? Plusieurs nations plus petites tracent leurs propres voies pour mieux gérer l'eau.

Le Pérou exige que les fournisseurs de services d'eau réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans la recherche et l'intégration d'infrastructures vertes dans la gestion des eaux pluviales.

Le Vietnam s'attaque à la pollution industrielle le long de sa partie du delta du Mékong et intègre des infrastructures hydrauliques traditionnelles pour assurer une distribution plus équitable entre ses résidents urbains et ruraux.

Alors que le changement climatique et la croissance des populations humaines continuent d'aggraver le problème des sécheresses dans le monde, de telles solutions deviendront de plus en plus nécessaires pour arrêter les conflits et les migrations.

En décembre de l'année dernière - plus de deux ans après le départ d'Ali al-Sadr de Bassora - moins de 11 % des ménages de la ville avaient accès à de l'eau potable.

Une injection de 6,4 millions de dollars des Pays-Bas, facilitée par l'Unicef, à la fin de 2020, aide désormais à moderniser les infrastructures d'eau craquantes de la ville, mais des coupures de courant plus tôt cet été ont fermé de nombreuses pompes à eau au milieu des températures qui montent en flèche.

Pour ceux qu'al-Sadr a laissé derrière lui, les implications plus larges de leur sort sont difficiles à voir lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes quotidiens pour obtenir de l'eau potable et la ville a été frappée par de nouveaux troubles ces derniers mois. Jusqu'à ce que la situation s'améliore, al-Sadr craint que les manifestations de colère ne se poursuivent.