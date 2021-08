Hypertension: le nombre de patients dans le monde a doublé en 30 ans et la moitié d'entre eux ne connaît pas son diagnostic

Nikolaï Voronin

Correspondant scientifique-BBC Russia

il y a 17 minutes

Le nombre de personnes souffrant d'hypertension artérielle a doublé au cours des 30 dernières années et s'élève aujourd'hui à près de 1,3 milliard.

Plus de la moitié d'entre eux ne reçoivent pas le traitement nécessaire, et près d'un sur deux ne sait même pas qu'il est atteint de la maladie.

Et ce, malgré le fait que l'hypertension est relativement facile à diagnostiquer à domicile, que son traitement est relativement peu coûteux, même dans les pays en développement, et que les complications courantes de l'hypertension - accident vasculaire cérébral, crise cardiaque, insuffisance cardiaque et rénale - figurent parmi les causes les plus fréquentes de décès, provoquant environ 18 millions de morts par an.

Telles sont les conclusions de la plus grande étude jamais réalisée dans ce domaine, publiées mercredi matin dans la revue Lancet.

Les auteurs de l'article ont collecté et analysé une quantité colossale de données : des mesures de la pression artérielle de patients du monde entier, de 1990 à 2019.

Les statistiques montrent que les hommes souffrent d'hypertension beaucoup plus souvent que les femmes (51 % et 41 % respectivement), mais qu'ils vont beaucoup moins souvent chez le médecin. Selon l'étude, près des deux tiers des hommes souffrant d'hypertension artérielle (62 %) ne reçoivent aucun traitement.

La pire situation est celle de l'Europe de l'Est, où l'on trouve à la fois sept des dix pays présentant les taux d'incidence les plus élevés. En Hongrie, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, au Belarus, en Croatie et en Serbie, au moins la moitié des hommes âgés de 30 à 79 ans souffrent d'hypertension artérielle.

"Dans les pays d'Europe de l'Est, le problème de l'hypertension (sa prévalence élevée) est traditionnellement plus aigu qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, par exemple", explique Yulia Balanova, chercheuse principale au Centre national de recherche médicale pour la médecine interne et la médecine préventive et l'un des coauteurs de cette étude sans précédent.

Selon elle, une augmentation aussi rapide du nombre de patients hypertendus dans le monde est en grande partie due au vieillissement progressif de la population : "L'incidence de l'hypertension artérielle augmente avec l'âge, et le nombre croissant de personnes âgées accroît la charge sur le système de santé."

Le point de départ

La Russie semble assez prospère par rapport à ses voisins d'Europe de l'Est.

En réalité, cependant, le nombre d'hypertendus parmi les Russes adultes et âgés n'est pas beaucoup plus bas : environ 45%. Seule une femme sur cinq et un homme sur sept contrôlent leur tension artérielle.

Yulia Balanova cite trois raisons principales pour expliquer cet état de fait.

"Nos données montrent que, premièrement, ceux qui ne connaissent pas [leur maladie] - et ce sont souvent des hommes insuffisamment éduqués - ne sont pas traités", énumère-t-elle.

Deuxièmement, l'hypertension est appelée le tueur silencieux car elle ne présente souvent aucun symptôme. Et troisièmement, il s'agit souvent de personnes qui boivent trop d'alcool.

Selon Yulia Balanova, le niveau de sensibilisation des Russes à ce problème laisse beaucoup à désirer.

Par exemple, presque tout le monde sera capable de vous donner une température corporelle normale sans faute. Mais qu'en est-il des valeurs normales de la pression artérielle ?

Elles varient d'un pays à l'autre, mais selon les critères de la Société européenne et de la Société russe de cardiologie, l'hypertension commence lorsque la pression artérielle normale d'un patient est supérieure à 140/90 mmHg.

Il s'agit du "point de rupture, après lequel on observe une augmentation assez rapide des événements indésirables".

"Enlève la salière de la table"

Pour mieux expliquer le problème à un patient hypertendu, les médecins britanniques comparent généralement son système cardiovasculaire à une chaudière qui s'entartre progressivement (ce qui augmente inévitablement la pression de l'eau) ou à un pneu de voiture surgonflé qui a beaucoup plus de chances d'éclater.

Dans ce cas, pour ne pas manquer le début de la maladie et ne pas la laisser causer des dommages irréparables au corps, la plupart des personnes d'âge moyen doivent simplement être conscientes de ce danger et mesurer régulièrement la pression.

Après tout, il est beaucoup plus facile d'arrêter une maladie à ses débuts - et dans le cas de l'hypertension, le patient peut souvent s'aider lui-même sans aucun médicament.

"L'expression selon laquelle les facteurs de risque ne font pas de mal me vient à l'esprit ici. Faible activité physique, consommation insuffisante de fruits et légumes, consommation excessive de sel - cette liste de facteurs de risque d'hypertension artérielle est incomplète.

Il est très important que ces facteurs de risque soient modifiables, c'est-à-dire que l'on puisse les éliminer de sa vie par soi-même.

Le sel est sans doute le principal ennemi de l'hypertension, car il est depuis longtemps prouvé de manière concluante que le développement de la maladie est étroitement lié à la quantité de sel consommée quotidiennement.

Selon les directives de l'OMS, il ne faut pas consommer plus d'une cuillère à café (5g) de sel par jour au total. En réalité, la moyenne mondiale est deux fois plus élevée.

"La sagesse orientale dit que le voyage de mille lieues commence par un seul pas, - rappelle Julia Balanova. - Dans notre cas, un pas vers la réduction du risque d'accidents cardiovasculaires.