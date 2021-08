Covid : comment la protection de Pfizer et Astrazeneca s'affaiblit au fil des mois

il y a 27 minutes

Une étude, menée au Royaume-Uni à partir de données réelles, examine les résultats positifs des tests PCR entre mai et juillet 2021 chez plus d'un million de personnes ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca.

Les vaccins sauvent des vies

"Je pense donc que l'ensemble doit être géré avec beaucoup plus de précaution que si l'on se contentait de donner (la troisième dose) à tout le monde, ce qui serait un grand gaspillage et serait éthiquement douteux compte tenu des ressources dont nous disposons. Je pense que nous avons besoin d'une approche plus ciblée que la dernière fois", ajoute-t-il.

"La vaccination ne rend pas les gens invulnérables et ne prévient pas toutes les infections. Les variantes ont un impact réel et significatif sur la santé publique, et de nombreuses personnes meurent encore tragiquement au Royaume-Uni à cause de cet horrible virus."