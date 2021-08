Covid : les complications des vaccins sont minimisées par les risques liés aux virus

il y a 30 minutes

Une importante étude sur les vaccins révèle que le vaccin d'AstraZeneca augmente effectivement le risque de caillots sanguins et d'une autre maladie grave pouvant entraîner des hémorragies.

Mais l'étude démontre que le risque de tels problèmes à la suite d'une infection par le coronavirus reste beaucoup plus élevé.

L'équipe dirigée par l'Université d'Oxford constate également une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) après le vaccin de Pfizer, mais là encore à un taux beaucoup plus faible qu'après une infection.

L'équipe affirme que ces résultats démontrent une fois de plus les avantages "substantiels" de la vaccination.

L'équipe de recherche a examiné les dossiers de plus de 29 millions de personnes ayant reçu une première dose d'un vaccin Covid entre décembre et avril, qui étaient pour la plupart âgées de plus de 40 ans, ainsi que de près de 1,8 million de personnes qui ont été infectées par le virus.