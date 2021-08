Archéologie : une nouvelle espèce de baleine à quatre pattes découverte en Égypte

Cet amphibien archaïque, qui non seulement nageait mais marchait aussi sur la terre ferme, est considéré comme un ancêtre des baleines modernes.

Pesant environ 600 kg et mesurant trois mètres de long, Phiomicetus anubis possédait des mâchoires puissantes pour attraper ses proies, selon une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B.