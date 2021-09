Espace : que sont les "mini-Neptunes", ces exoplanètes aux océans bouillonnants où les scientifiques rechercheront la vie extraterrestre ?

Crédit photo, Amanda Smith, University of Cambridge

Depuis des décennies, les astronomes scrutent l'espace à la recherche de planètes ayant une taille, une masse, une température et une composition atmosphérique similaires à celles de la Terre, pensant que des conditions similaires pourraient conduire à des formes de vie similaires.

Ils les appellent "planètes hycéaniques" et les décrivent comme des lieux aux températures élevées (jusqu'à 200°C), recouverts d'océans très chauds.

Selon l'étude, publiée mercredi dans The Astrophysical Journal, les "planètes-océans" ont des atmosphères riches en hydrogène, ce qui pourrait augmenter les chances de trouver des signes de vie dans les années à venir.

Selon l'étude, ces planètes sont souvent appelées "super-Terre" ou "mini-Neptune", car elles sont environ 1,6 fois plus grandes que notre planète, mais plus petites que Neptune, et sont souvent des géantes rocheuses ou glacées.